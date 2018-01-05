Рачс: когда же в Риге не будет слышен новогодний салют по московскому времени?!(69)

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Виталий Вавилкин
18:25 05.01.2018
Наша Латвия / Социум

Традиция русских в Латвии отмечать Новый год по московскому времени вызывает тревогу и печаль, рождая при этом надежду, что когда-нибудь это прекратится.

Подобного мнения придерживается латвийский продюсер и музыкант Гунтарс Рачс.

 

“Надеюсь дожить до времени, когда в новогодний вечер в Риге никто не будет взрывать петарды в 23:00, празднуя Новый год по московскому времени. Немного подождать еще, видимо, придется. Ненависти никакой нет, просто жаль людей, которые не нашли здесь покоя, но и домой ехать не хотят”, — написал Рачс в своем микроблоге Твиттер.

 

Отметим, что публикация собрала около 300 одобрений, однако в комментарии к тексту оказались не столь однозначными. Многие считают, что подобные записи на тему “русские” лишь разжигают вражду.

 

Подписчики Рачса указали, что каждый человек может праздновать Новый год, когда ему хочется. Латыши в Англии тоже любят встретить праздник по рижскому времени.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (69)
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vasja 18:30 05:01:2018

tebe chto s etogo djadja

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Идиоту 18:52 05:01:2018

Ранчо, так было, есть и будет! И не тебе , дегенерату, тут решать! Захочу и в 10 часов вечера начну салют пускать.
Заглохни, идиот! Это Новый ГОД!

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ар 18:59 05:01:2018

Традиция русских в Латвии отмечать Новый год по московскому времени вызывает тревогу и печаль, рождая при этом надежду, что когда-нибудь это прекратится.
========================
Не прекратится. Сам я в следующем году специально для таких как он устрою феерверк.

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Александр Шерстобитов 21:07 05:01:2018

Каждый индивыд, который отмечает что-то не латвийское, подчёркывает, что он чужак в чужой стране.

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Ой, нимагу 21:11 05:01:2018

Никогда..а...а !!!

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dave 18:31 05:01:2018

НИКОГДА.СКОРО ТЫ ДЕБИЛ БУДЕШЬ ПЕТЬ ГИМН РОССИИ КАЖДОЕ УТРО)))

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ИвАн 18:57 05:01:2018

Мечтать не вредно. Когда настиуплю тебе на машонку, фальсетом запаёшь "диевс светии Латвимю"! , и так 5раз. Научим вас правильному Богу молится или выпроводим.

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:-) 19:02 05:01:2018

Теперь, понятно, Ваньючка, на чём твои убеждения зиждятся и какими методами достигнуты!

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быдлу под чужими именами: ИвАн, Путин 19:19 05:01:2018

вОнючка-варзилоид, чё ты тут вылез? Боишься из свинарника вылезти? И тут решил своё дебильное зло высрать? Ты мерзость, и мы тебя знаем. Если не включишь мозги свои тупые, то сам же от этого и пострадаешь. Ты -гниль, а гниль надо дустом уничтожать.
Запомни, быдло, ты не Иван и не Путин, ты гниль,тварь, мерзость.

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олег 18:34 05:01:2018

Еще интеллиген,он так про себя думает!Люди свободны ,и вправе отмечать праздники как,они хотятГунтарс Рачс!Это еще и продюсер и музыкант-с таким видением дел!Разжигание меж.нац розни налицо!Мне не понятно-почему ему такое позволено???Других, за меньшие высказывания и др.высылают из страны!Или тут преследуют ПБ!!

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Гражданин LV 19:18 05:01:2018

А по твоим понятиям новогодний салют в Риге по московскому времени не является "разжиганием меж.нац розни налицо"??? В своём глазу бревна не видишь.

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гражданину лэвэ 19:54 05:01:2018

Нет! Не является! Это Новый год и может наступить по состоянию души у каждого по-разному. Ни тебе, упёрнутый решать, во сколько мне салютовать! Пшёл вон, геморой!
Достал своей нацтупостью.

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офтшы 20:29 05:01:2018

чё-то я и по латв. времени не видел особого фейерверка, так пукнули некоторые из последних сил...

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Скоро 18:35 05:01:2018

Ты Рачс найдешь покой в этой стране , причем по Московскому времени, а мы будем встречать Новый Год когда захотим.

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тупорылому музыканту Пи-дра-ла-ле 18:58 05:01:2018

Ну почему в нашей Латвии так много дебилов? Этот идиота кусок жрёт с моих налогов и учит, как мне жить? Пошёл ты наКуй, дегенерат хуторский!

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cРачс 18:37 05:01:2018

это что ?

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Срач 19:01 05:01:2018

это идиота кусок.

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