Подобного мнения придерживается латвийский продюсер и музыкант Гунтарс Рачс.
“Надеюсь дожить до времени, когда в новогодний вечер в Риге никто не будет взрывать петарды в 23:00, празднуя Новый год по московскому времени. Немного подождать еще, видимо, придется. Ненависти никакой нет, просто жаль людей, которые не нашли здесь покоя, но и домой ехать не хотят”, — написал Рачс в своем микроблоге Твиттер.
Отметим, что публикация собрала около 300 одобрений, однако в комментарии к тексту оказались не столь однозначными. Многие считают, что подобные записи на тему “русские” лишь разжигают вражду.
Подписчики Рачса указали, что каждый человек может праздновать Новый год, когда ему хочется. Латыши в Англии тоже любят встретить праздник по рижскому времени.
tebe chto s etogo djadja« ответить
Ранчо, так было, есть и будет! И не тебе , дегенерату, тут решать! Захочу и в 10 часов вечера начну салют пускать.« ответить
Заглохни, идиот! Это Новый ГОД!
Традиция русских в Латвии отмечать Новый год по московскому времени вызывает тревогу и печаль, рождая при этом надежду, что когда-нибудь это прекратится.« ответить
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Не прекратится. Сам я в следующем году специально для таких как он устрою феерверк.
Каждый индивыд, который отмечает что-то не латвийское, подчёркывает, что он чужак в чужой стране.« ответить
Никогда..а...а !!!« ответить
НИКОГДА.СКОРО ТЫ ДЕБИЛ БУДЕШЬ ПЕТЬ ГИМН РОССИИ КАЖДОЕ УТРО)))« ответить
Мечтать не вредно. Когда настиуплю тебе на машонку, фальсетом запаёшь "диевс светии Латвимю"! , и так 5раз. Научим вас правильному Богу молится или выпроводим.« ответить
Теперь, понятно, Ваньючка, на чём твои убеждения зиждятся и какими методами достигнуты!« ответить
вОнючка-варзилоид, чё ты тут вылез? Боишься из свинарника вылезти? И тут решил своё дебильное зло высрать? Ты мерзость, и мы тебя знаем. Если не включишь мозги свои тупые, то сам же от этого и пострадаешь. Ты -гниль, а гниль надо дустом уничтожать.« ответить
Запомни, быдло, ты не Иван и не Путин, ты гниль,тварь, мерзость.
Еще интеллиген,он так про себя думает!Люди свободны ,и вправе отмечать праздники как,они хотятГунтарс Рачс!Это еще и продюсер и музыкант-с таким видением дел!Разжигание меж.нац розни налицо!Мне не понятно-почему ему такое позволено???Других, за меньшие высказывания и др.высылают из страны!Или тут преследуют ПБ!!« ответить
А по твоим понятиям новогодний салют в Риге по московскому времени не является "разжиганием меж.нац розни налицо"??? В своём глазу бревна не видишь.« ответить
Нет! Не является! Это Новый год и может наступить по состоянию души у каждого по-разному. Ни тебе, упёрнутый решать, во сколько мне салютовать! Пшёл вон, геморой!« ответить
Достал своей нацтупостью.
чё-то я и по латв. времени не видел особого фейерверка, так пукнули некоторые из последних сил...« ответить
Ты Рачс найдешь покой в этой стране , причем по Московскому времени, а мы будем встречать Новый Год когда захотим.« ответить
Ну почему в нашей Латвии так много дебилов? Этот идиота кусок жрёт с моих налогов и учит, как мне жить? Пошёл ты наКуй, дегенерат хуторский!« ответить
это что ?« ответить
это идиота кусок.« ответить