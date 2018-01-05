Традиция русских в Латвии отмечать Новый год по московскому времени вызывает тревогу и печаль, рождая при этом надежду, что когда-нибудь это прекратится.

Подобного мнения придерживается латвийский продюсер и музыкант Гунтарс Рачс.

“Надеюсь дожить до времени, когда в новогодний вечер в Риге никто не будет взрывать петарды в 23:00, празднуя Новый год по московскому времени. Немного подождать еще, видимо, придется. Ненависти никакой нет, просто жаль людей, которые не нашли здесь покоя, но и домой ехать не хотят”, — написал Рачс в своем микроблоге Твиттер.

Отметим, что публикация собрала около 300 одобрений, однако в комментарии к тексту оказались не столь однозначными. Многие считают, что подобные записи на тему “русские” лишь разжигают вражду.

Подписчики Рачса указали, что каждый человек может праздновать Новый год, когда ему хочется. Латыши в Англии тоже любят встретить праздник по рижскому времени.