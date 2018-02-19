Радикалы грозят новыми погромами российских объектов на Украине. Полиция позволяет(11)

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Герман Бергер
22:45 18.02.2018
В мире / Украина

Лидер радикальной группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) Николай Коханивский пообещал организовать новые нападения на российские представительства на территории Украины.

В воскресенье, 18 февраля, сотни сторонников националистических организаций вышли на акцию в центре Киева, которая была приурочена к годовщине майдана.

 

Радикалы, выкрикивая антироссийские и оскорбительные лозунги, нанесли ущерб зданиям Сбербанка России, Альфа-банка и Россотрудничества.

 

«Мы и далее будем громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать и не запретит деятельность структур «страны-агрессора», — приводит слова Коханивского «Федеральное агентство новостей».

 

При этом он отметил, что никто из участников нападений на представительства организаций РФ не был арестован.

 

Как сообщалось, в субботу,17 февраля, на здание Россотрудничества также было совершено нападение. Погром во внутренних помещениях и надругательство над флагом России устроили представители запрещенного в РФ «Правого сектора», а также члены националистической организации С14. Украинская полиция не стала мешать радикалам.

Известия / Фото
Комментарии (11)
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Latviešu patriots 22:53 18:02:2018

Ukraiņu nacionālisti ir malači. 100% atbalstu viņu rīcību! Ar krievu untermenšiem citādi nevar! Viņi saprot tikai dūri purnā!

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ыыы 23:08 18:02:2018

Un tu saproti tikai daiktu tavā pēcpusē!

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dlz77 00:02 19:02:2018

в киеве запахло новым майданом.
на русском языке слово майдан означает место встречи карманных воров и проституток.
очень злачное такое место.

короче,
талан на майдан - шайтан на гайтан!

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Latviešu patriots 00:39 19:02:2018

ыыы. Tipisks geja komentārs! Bet ko citu no okupantu bastardam var gaidīt! Ha Ha Ha Ha Ha

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русский 23:01 18:02:2018

голимые хохлы только на словах герои))в Латвии хохлов убивают)и это хорошо))

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в случае чего 23:03 18:02:2018

сделают,как и из прибалтики,пушечное мясо.основателям нато не нужны демострации недовольства своих граждан,они заплатят,а воевать будут тупые и нищие

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Latviešu patriots 00:46 19:02:2018

Atbalstu Ukraiņu nacionālistus un patriotus viņu svētajā karā ar krievu untermenšiem. Lai Dievs viņus svētī! Latvija ir ar Jums!

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Хм 03:32 19:02:2018

в Латвии кроме тебя никто не восхваляет фашизм, так что говори за себя

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janka 01:59 19:02:2018

a cto jazikom cesatj? kto mozet tot delaet a kto ne mozet tot jazikom ceset.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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