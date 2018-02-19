В воскресенье, 18 февраля, сотни сторонников националистических организаций вышли на акцию в центре Киева, которая была приурочена к годовщине майдана.
Радикалы, выкрикивая антироссийские и оскорбительные лозунги, нанесли ущерб зданиям Сбербанка России, Альфа-банка и Россотрудничества.
«Мы и далее будем громить российские объекты в Киеве, если государство будет бездействовать и не запретит деятельность структур «страны-агрессора», — приводит слова Коханивского «Федеральное агентство новостей».
При этом он отметил, что никто из участников нападений на представительства организаций РФ не был арестован.
Как сообщалось, в субботу,17 февраля, на здание Россотрудничества также было совершено нападение. Погром во внутренних помещениях и надругательство над флагом России устроили представители запрещенного в РФ «Правого сектора», а также члены националистической организации С14. Украинская полиция не стала мешать радикалам.
Ukraiņu nacionālisti ir malači. 100% atbalstu viņu rīcību! Ar krievu untermenšiem citādi nevar! Viņi saprot tikai dūri purnā!« ответить
Un tu saproti tikai daiktu tavā pēcpusē!« ответить
в киеве запахло новым майданом.« ответить
на русском языке слово майдан означает место встречи карманных воров и проституток.
очень злачное такое место.
короче,
талан на майдан - шайтан на гайтан!
ыыы. Tipisks geja komentārs! Bet ko citu no okupantu bastardam var gaidīt! Ha Ha Ha Ha Ha« ответить
голимые хохлы только на словах герои))в Латвии хохлов убивают)и это хорошо))« ответить
сделают,как и из прибалтики,пушечное мясо.основателям нато не нужны демострации недовольства своих граждан,они заплатят,а воевать будут тупые и нищие« ответить
Atbalstu Ukraiņu nacionālistus un patriotus viņu svētajā karā ar krievu untermenšiem. Lai Dievs viņus svētī! Latvija ir ar Jums!« ответить
в Латвии кроме тебя никто не восхваляет фашизм, так что говори за себя« ответить
a cto jazikom cesatj? kto mozet tot delaet a kto ne mozet tot jazikom ceset.« ответить