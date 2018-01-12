Раймонд Паулс: к столетию Латвии мы все перессоримся(2)

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Виталий Вавилкин
21:30 12.01.2018
Lifenews / Знаменитость

Сегодня маэстро Раймонд Паулс празднует день рождения, ему исполняется 82 года. В интервью газете «Неаткарига» он прокомментировал эпопею с «мешками КГБ».

«Хватит тянуть кота за хвост! Или откройте, или сожгите», — сказал композитор Раймонд Паулс. Далее маэстро упомянул признание поэта Рокпелниса и информацию о связях с КГБ литовского актера Донатаса Баниониса.

 

«Знаете, меня это явно не интересует. Знаю только, что он был выдающимся актером...», — сказал Паулс в интервью Элите Вейдемане. —

 

«Приближается столетие Латвии, и мы к тому времени все перессоримся.

 

Тогда надо открыть и историю латышских красных стрелков и все, что связано с Красной Армией, с теми, кто сражался на другой стороне! Вся наша история такова, что мы разделялись и стреляли друг в друга. Такому маленькому народу, каким мы стали, стоит остановить марафон самоуничтожения».

 

Паулс также упомянул российские сериалы «Гостиница «Россия» и «Троцкий», в которых фигурируют латышские чекисты: «... все руководство ЧК состояло из латышских фамилий. И о чем мы теперь говорим, дорогие соотечественники? В то время все знали, кто есть кто. И теперь все притворяются очень удивленными. Это как с парнями из киноиндустрии, которые якобы приставали к женщинам... Как это называется? #MeeToo? Так же, как и со знатоками ЧК, сейчас все кричат #MeeToo! Сыт этим по горло».

 

В свою очередь Ойяр Рубенис, бывший директор Национального театра, рассказал в издании «Sestdiena», как его вызвали на встречу с представителем КГБ Андрисом Надзиньшем, которая прошла в здании Латвийского университета в 1989 или 1990 году. «Он рассказал мне все о моей семье, ему абсолютно все было известно. Я хотел поехать в Америку той осенью, а он сказал мне, что я должен доложить, с кем я собираюсь встретиться. Я согласился и ушел, на этом все закончилось», — говорит Рубенис. И признается, что никогда не интересовался, завели ли на него досье в КГБ, но не исключает возможности запросить информацию об этом.

 

«Меня беспокоит другое: в контексте проверки мы говорим о писателях, художниках, ученых, унижая людей, которые сделали для страны в тысячу раз больше, чем те, кто все это комментирует. Многие знают людей, которые ходили и доносили — я работал в Опере, и все знали, что начальник КГБ Марис Дрейерс путешествовал вместе с балетом. И в программе «Labvakar!» мы знали, почему Надзиньш пришел к нам на телевидение «просто поговорить». Мы знаем, кто доносил. Но их имена нигде не фигурируют, они никого не интересуют», — отмечает Рубенис.

tvnet / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
Обязательно 21:34 12:01:2018

перессоримся.
А не надо было ТЮЗ закрывать.

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Profile_default
Z 21:57 12:01:2018

Ну а сейчас что? Никто никуда ничего не доносит? Есть же органы безопасности у государства, ну не комитет, а что-то иное. Такие же как был и КГБ. Изменится власть, снова появится новый комитет или институт или еще нечто. Государство, точнее режим, всегда будет себя защищать, и те, кто стучит сейчас, ничем не лучше, чем те, кто уже в мешках.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)