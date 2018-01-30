Райвис Дзинтарс о моральном облике своих соратников: никто из нас не святой(33)

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Тимур Пушкарев
16:41 29.01.2018
Политика / Политики

Народу надо быть деревом с глубокими корнями. Так говорил в интервью газете Latvijas Avīze лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс.

Корреспондент спросил молодого политика, что было бы, если бы тому пришлось родиться на лет 30 раньше и его личность сформировалась бы в советские времена? Стал бы он диссидентом, как Гунарс Астра, или комсомольским активистом, как Андрис Америкс?

 

Дзинтарс рассказывает, что то время он прожил, как маленький мальчик, однако оно произвело на него сильное впечатление. Так, он вспоминает, как ему с тетушкой часами приходилось стоять в очереди за продуктами, которые в любой момент могли закончиться. А иной раз очередь вынуждена была пропускать вперед какого-нибудь коммуниста, который размахивал своей карточкой. Конечно, в возрасте шести лет он не был никаким политологом, признает собеседник издания, однако понимал, что латыши не были хозяевами на своей земле, а «наш язык назывался «собачьим языком».

 

Поэтому влияние атмоды было еще сильнее, и политик счастлив, что ему пришлось пережить эти времена. Сегодня он много работает с молодежью и видит, что ей трудно понять, чем была атмода, январские баррикады, какой большой ценностью является свобода.

 

В мире происходит все большая глобализация с ее нивелированием различий, так как люди везде живут по одинаковым моделям. Не получится шли так, что Латвия и латышский язык лет через сто прекратят свое существование? Не потому, что их кто-то оккупирует, а потому, что различия между государствами и народами исчезнут?

 

Дзинтарс признает, что еще пять лет назад и его терзали такие сомнения. Но сейчас он видит, что именно в условиях глобализации растет спрос на национальные ценности, на познание своей идентичности. Более того, развиваются технологии. Сейчас политик живет в Сигулде и ездит на работу в Ригу. Но может быть через несколько лет человек сможет днем работать в Ирландии и Норвегии, а вечером возвращаться к себе домой, в Латвию? — Мечтает Райвис. И латышам важно самим ответить на вопрос, каким они хотят видеть будущее. Хотим ли мы жить в мире, где все народы одинаковы и нет возможности познакомится с другой культурой и стилем жизни?

 

В публичном пространстве нередко звучат мнения о том, что латыши — очень депрессивный народ, так как здесь все плохо, зарплаты и пенсии низкие, политики — воры и т.п.

 

С этим утверждением Райвис Дзинтарс не вполне согласен. Да, у Латвии действительно много вызовов, много еще надо сделать, чтобы улучшить жизнь людей. Но нельзя концентрироваться только на негативном. Если источник наших новостей — комментарии на портале «Дельфи», то остается только застрелиться, так как кажется, что наше государство уже ничто не спасет.

 

Не избежал партийный босс и щекотливых вопросов. Ведь Нацобъединение позиционирует себя как блюстителя семейных ценностей и борца за улучшение демографии. В тоже время одно из первых лиц партии Имантс Парадниекс живет жизнью двоеженца, министр юстиции Дзинтарс Расначс женится четвертый раз, а недавно стало известно, что разводится депутат Янис Домбрава. Разве это не снижает доверие к партии сот стороны избирателей?

 

Доверие избирателей надо заслужить своими делами, мудро отвечает лидер партии. «Я не семейный консультант, и выглядело бы очень высокомерно, если бы я поучал своих коллег, как им строить свою семейную жизнь. — Говорит Дзинтарс. — Я был посаженным отцом на свадьбе Домбравы и, конечно, надеюсь, что у его семьи будет долгий век, однако в жизни происходит по-разному. Не моя задача быть судьей, который оценивает, насколько нравственна частная жизнь членов партии. Никто из нас не святой, а латышей слишком мало, чтобы мы кого-то забрасывали камнями по этим причинам».

Latvijas Avīze / Фото LETA
Комментарии (33)
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Да какая разница где и как. 16:47 29:01:2018

Да уж святости то и не было никогда.
Вон Муйжниекс (европейский комиссар) потребовал от Латвии ратифицировать Стамбульскую конвенцию и только попробуйте ослушаться приказа американского латыша.
Примите как миленькие и вот тогда, все ваши походы в Аглону будут выглядеть совсем не смешно.

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В детстве мальчик любил слушать сказки 16:51 29:01:2018

Теперь любит их сам рассказывать, причем за кругленькую сумму в месяц. А народ, который слушает эти сказочки, оплачивает ему покатушки по маршруту Рига-Сигулда.

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Гражданская позиция 16:55 29:01:2018

...."а латышей слишком мало"....
========
Вас мало,а говна от вас много. Что было бы если бы вас был миллиард. Вы уничтожили весь мир!

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1 17:01 29:01:2018

это пустая отмазка.
вас тварей убить мало

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Правда победит! 17:21 29:01:2018

Когда-нибудь этих тварей будут судить, и ждать осталось не так долго. Они престуники, т.к. в одной стране половина населения для них враги -окупанты, против которых они реально борются, совершая геноцид над их детьми.

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"Перемен! Мир хочет перемен!" В.Цой 17:46 29:01:2018

"Как верёвочка не вейся, а конец будет" Мир стремительно меняется, пиндосы истерят, т.к. теряют мировое влияние, а значит им скоро будет не до маленьких стран, а значит может всё в корне поменяться, и в Латвии тоже начнутся перемены...
Тогда уже такой, как сегодня, власти точно не будет!

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перемен... 18:07 29:01:2018

гансов никто не просит они конченые и даже не жаль туда им и дорога

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содомиты ускоряют процесс 21:14 29:01:2018

на юбилей государства, не Папа Фрациск ,не христианские многодетные семьи, да и просто семьи и традиции во главу угла,а те кто этот стержень христианства мешает с грязью и извращает. Это слепцам только не понятно.

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Ну значит уходите дайте дорогу адекватным людям 17:25 29:01:2018

Вы уже надоели безмозглые тупоголовые необразованные властелины двоечники все у власти геи ни одного порядочного

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Latviešu patriots 17:32 29:01:2018

Izskatās, ka arī tu pats esi gejs. Ja kas nepatīk, neviens tevi ar varu te netur!

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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