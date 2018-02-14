Ракета с «Прогрессом» стартовала с Байконура(5)

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Герман Бергер
22:35 13.02.2018
Техно / Космос

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-08» стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС из Центра управления полетами в Королеве.

Пуск состоялся в 11:13 мск. По данным «Роскосмоса», аппарат успешно выведен на орбиту искусственного спутника Земли. «Прогресс МС-08» доставит в космос около 2,5 тонны различных грузов.

 

Грузовик должны были отправить к МКС еще 11 февраля, однако пуск пришлось отложить из-за неполадок в цифровой вычислительной машине. Отмечалось, что по той же причине был отменен пуск корабля «Прогресс МС-07» 12 октября 2017 года: произошел сбой в одном из микрокомпьютеров системы управления, в результате не сработал клапан двигателя.

 

Изначально «Прогресс МС-08» должен был прибыть к станции по уникальной короткой двухвитковой схеме, время в полете составило бы 3,5 часа. В итоге он был отправлен по стандартной двухсуточной схеме. Стыковка с МКС намечена на 13:45 мск 15 февраля.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (5)
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Пророк 22:46 13:02:2018

Россия ракету, Латвия с языком носится

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Latviešu patriots 23:05 13:02:2018

Brīnums, ka nenogāzās, pēdējā laikā Krievijai tas ir raksturīgi!

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ыыы 23:24 13:02:2018

Latviešu patriotam ваня вставляет за щеку свою "ракету"

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Да ну- 23:11 13:02:2018

- и что, неужели не упала??

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Саня 23:13 13:02:2018

И что, так на Казахстаном и летает?

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Мнение
1-shvedov-col15
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12.02.2018

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