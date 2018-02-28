Даже после размещения в странах Балтии и Польше батальонов союзников и американской военной техники, у России при нападении на Прибалтику в первые недели было бы сильное преимущество, отмечает аналитический центр RAND.

Согласно анализу центра, если восточный сосед решит напасть на страны Балтии, то сначала альянс НАТО будет в более слабой позиции, пишет Postimees.ee.

«В данном случае предполагается, что наземные войска Польши сосредоточатся на том, чтобы защитить свою страну, в которую прибудут войска НАТО для нанесения ответного удара, а обе базирующиеся в Польше бригады США отправятся на помощь войскам союзников в Прибалтике», — отмечается в анализе.

«Если проанализировать первые несколько недель, то расклад сил для альянса будет поначалу безумным и только потом ситуация улучшится», — говорится в анализе.

В своем анализе RAND подчеркивает, что ни в коем случае не заявляет, что нападение России состоится. Однако центр советует НАТО усилить свои слабые места.