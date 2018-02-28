Согласно анализу центра, если восточный сосед решит напасть на страны Балтии, то сначала альянс НАТО будет в более слабой позиции, пишет Postimees.ee.
«В данном случае предполагается, что наземные войска Польши сосредоточатся на том, чтобы защитить свою страну, в которую прибудут войска НАТО для нанесения ответного удара, а обе базирующиеся в Польше бригады США отправятся на помощь войскам союзников в Прибалтике», — отмечается в анализе.
«Если проанализировать первые несколько недель, то расклад сил для альянса будет поначалу безумным и только потом ситуация улучшится», — говорится в анализе.
В своем анализе RAND подчеркивает, что ни в коем случае не заявляет, что нападение России состоится. Однако центр советует НАТО усилить свои слабые места.
не будут Омериканцы за проибалтов воевать с ядерной державой, это лапша на уши для колхозанов« ответить
У меня в Питере много сторонников. Вся оппозиция Беларуси переехала в Питер. Если Россия начнёт войну, мы поднимим флаг незавимого ленинградского округа. Это будет начало гражданской войны в России.« ответить
У меня в Питеpе много стоpонников. Вcя оппозиция Беларyси пеpeехала в Питеp. Если Россия начнёт войну, мы поднимим флаг незавиcимого ленингpадского окpуга. Это будет начало гpажданcкой войны в России.« ответить
Весенее обострение?Срочно к врачу!« ответить
Политические импотенты и пидорасыхотят поднять свой радужный говномесский флаг, думая этим развязать гражданскую войну? Да вам эти флаги засунут в ваши задницы с большим удовольствием« ответить
_пациенту Шерстобитову 17:22 28:02:2018_« ответить
Д.билка, у тебя трусы в г.вне. Следи за собой, с.инья!))))
_Членомбитомусане 18:27 28:02:2018_« ответить
Ты п.дор и х.й сосал.Пошёл НАХ, 4мо.
Как же вы уже достали со своим нападением России на Прибалтику!!! Пишите специально для вани и patriotsosa?« ответить
Редакции приятно наблюдать как эти два отброса ваня и патриот гавкают на Россию))« ответить
"" Однако центр советует НАТО усилить свои слабые места.""« ответить
Конечно, пока не сопьются
Россия на НАТО нападать не будет.« ответить
Будет тявкать да греметь железом вдоль границы, только и всего.
Не надо обращать внимания и продолжать жить обычной жизнью успешной страны.
"Россия лает, караван идёт"
Вот-вот западня только железом греметь может, а вонищи то было« ответить
Польша...для того,что бы защитить свю страну...,только если там к этому времени не будет радиционная путошь.А,то войска РФ будут туда дивизии двигать,кому надо,устроят 2 маленьких гриба или тактическими ракетами из Калиниграда закидают и п..ец,выживет только"Latvijas patriots"-им мутантам один хрен.« ответить