RAND: в случае нападения России на Прибалтику, НАТО был бы в большой беде(27)

Лента новостей
Ангелы для Риты Как готовить, не оставляя на кухне беспорядка Судраба: перевести на латышский язык детские сады! «В Латвии долбят по США!» Российских олимпийцев одарили немецкими автомобилями BMW Мамин взгляд В Латвии задумались о введении автоматического изъятия донорских органов у умерших Бананы в детском меню: в чем польза? Зачем нам, поручик, чужая земля?
Eще в разделе
Российских олимпийцев одарили немецкими автомобилями BMW Порошенко потребовал у России вернуть ему Крым Немецкий эксперт: Расшевелим Москву! В Италии карабинер выстрелил в жену и взял в заложники дочерей Лавров обвинил США в подготовке Европы к тактическому ядерному удару по РФ
Виталий Вавилкин
14:14 28.02.2018
В мире / Война

Даже после размещения в странах Балтии и Польше батальонов союзников и американской военной техники, у России при нападении на Прибалтику в первые недели было бы сильное преимущество, отмечает аналитический центр RAND.

Согласно анализу центра, если восточный сосед решит напасть на страны Балтии, то сначала альянс НАТО будет в более слабой позиции, пишет Postimees.ee.

 

«В данном случае предполагается, что наземные войска Польши сосредоточатся на том, чтобы защитить свою страну, в которую прибудут войска НАТО для нанесения ответного удара, а обе базирующиеся в Польше бригады США отправятся на помощь войскам союзников в Прибалтике», — отмечается в анализе.

 

«Если проанализировать первые несколько недель, то расклад сил для альянса будет поначалу безумным и только потом ситуация улучшится», — говорится в анализе.

 

В своем анализе RAND подчеркивает, что ни в коем случае не заявляет, что нападение России состоится. Однако центр советует НАТО усилить свои слабые места.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (27)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саня 14:24 28:02:2018

не будут Омериканцы за проибалтов воевать с ядерной державой, это лапша на уши для колхозанов

« ответить
Profile_default
Алексанндр Шерстобитов 16:21 28:02:2018

У меня в Питере много сторонников. Вся оппозиция Беларуси переехала в Питер. Если Россия начнёт войну, мы поднимим флаг незавимого ленинградского округа. Это будет начало гражданской войны в России.

« ответить
Profile_default
Алексанндр Шерстобитов 16:25 28:02:2018

У меня в Питеpе много стоpонников. Вcя оппозиция Беларyси пеpeехала в Питеp. Если Россия начнёт войну, мы поднимим флаг незавиcимого ленингpадского окpуга. Это будет начало гpажданcкой войны в России.

« ответить
Profile_default
пациенту Шерстобитову 17:22 28:02:2018

Весенее обострение?Срочно к врачу!

« ответить
Profile_default
Членомбитомусане 18:27 28:02:2018

Политические импотенты и пидорасыхотят поднять свой радужный говномесский флаг, думая этим развязать гражданскую войну? Да вам эти флаги засунут в ваши задницы с большим удовольствием

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 18:36 28:02:2018

_пациенту Шерстобитову 17:22 28:02:2018_

Д.билка, у тебя трусы в г.вне. Следи за собой, с.инья!))))

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 18:38 28:02:2018

_Членомбитомусане 18:27 28:02:2018_

Ты п.дор и х.й сосал.Пошёл НАХ, 4мо.

« ответить
Profile_default
Ув.редакция! 14:26 28:02:2018

Как же вы уже достали со своим нападением России на Прибалтику!!! Пишите специально для вани и patriotsosa?

« ответить
Profile_default
dave 14:38 28:02:2018

Редакции приятно наблюдать как эти два отброса ваня и патриот гавкают на Россию))

« ответить
Profile_default
22 14:28 28:02:2018

"" Однако центр советует НАТО усилить свои слабые места.""

Конечно, пока не сопьются

« ответить
Profile_default
Саня 14:34 28:02:2018

Россия на НАТО нападать не будет.
Будет тявкать да греметь железом вдоль границы, только и всего.
Не надо обращать внимания и продолжать жить обычной жизнью успешной страны.
"Россия лает, караван идёт"

« ответить
Profile_default
22 15:48 28:02:2018

Вот-вот западня только железом греметь может, а вонищи то было

« ответить
Profile_default
Саксофоб 14:36 28:02:2018

Польша...для того,что бы защитить свю страну...,только если там к этому времени не будет радиционная путошь.А,то войска РФ будут туда дивизии двигать,кому надо,устроят 2 маленьких гриба или тактическими ракетами из Калиниграда закидают и п..ец,выживет только"Latvijas patriots"-им мутантам один хрен.

« ответить
123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV