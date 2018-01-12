Предприятие Brīvais vilnis в Латвии — лидер по производству шпрот самого высокого качества. В 1949 году его построили прямо на берегу Рижского залива в Салацгриве, и оно до сих пор считается там градообразующим. В прошлом на заводе по производству шпрот и разных других консервов работали в три смены круглосуточно, а продукция шла на весь СССР.

И хотя теперь, понятно, что размах уже не тот, но предприятие все равно считается одним из крупнейших в Видземе.

По сути, все жители (и даже не в одном поколении) Салацгривы и ее окрестностей прошли через завод или имели к нему отношение: кто-то работал на производстве консервов, кто-то рыбу ловил для него, кто-то в порту суда обслуживал.

Сейчас шпротная тема звучит во всех СМИ. Изначально, когда Россия только ввела ответные санкции и запретила поставки импортной европейской рыбы, для латвийских консервов сделали исключение: шпроты на огромный восточный рынок шли. Но вскоре, когда противостояние обострилось, запретили и их.

В декабре минувшего года этот запрет вроде как сняли, но реально в России наших шпрот пока не будет. Подробнее об этом рассказал руководитель Brīvais vilnis Арнольд Бабрис.

«В Россию разрешили поставлять консервы только одному латвийскому заводу. Но тот завод не специализируется на шпротах, которых так ждут в России, он производит эконом-продукт – дешевые консервы специально для больших европейских торговых сетей. А эти консервы на российском рынке не нужны – своих хватает. Там востребованы латвийские высококачественные, пусть и недешевые, консервы с обжаренной килькой и шпротами. На заводе, которому дали зеленый свет в Россию, их не делают. И реально именно производители знаменитых латвийских шпрот на рынок соседней страны не попали», — пояснил Бабрис.

С советских времен есть бренд Rīgas Šprotes – продукт самого высокого качества и запатентованный бренд. Сейчас владельцем его является одноименная общественная организация Rīgas Šprotes под руководством Иманта Цирулиса, в которую входит несколько предприятий.

Эта организация следит за заводами, где выпускают шпроты под всемирно известным брендом, чтобы там держали марку. А если предприятие не соблюдает определенные критерии качества, тогда его могут лишить права выпускать такую продукцию.

Хотя есть шпроты и еще более высокого качества. В кабинете Бабриса на стене в рамочке оригинальные этикетки с консервов «Царские шпроты» начала прошлого века, которые тогда делали в Риге на Малой Молочной улице специально для императорского стола. Рецептуру и технологию производства перенял Brīvais vilnis.

Во время обмена любезностями России и Латвии, то есть во время санкционного противостояния, часто звучали слова о вреде шпрот. Но Бабрис убежден, что разговоры, будто шпроты вредны, поскольку содержат канцерогены, не выдерживают критики.

В Латвии шпроты делают из свежей рыбы. В процессе копчения она усыхает — теряет примерно 30% веса. А чем суше рыба, тем меньше риск, что она испортится. Во время термической паровой обработки в рыбе окончательно убиваются все паразиты. Также она в процессе копчения покрывается тоненькой пленочкой бензопирена, защищающей от бактерий.

Уже в консервах рыба плавает в масле, которое тоже защищает. Наконец, закрытые консервы варятся в автоклаве 45 минут при температуре 120 градусов. Продукт в итоге становится совершенно безопасным.

«А что касается бензопирена (группа ароматических углеводородов), так его в шпротах допускают 5 микрограммов на килограмм рыбы. Куда больше вы его получаете, когда едите жаренное в масле на сковороде: в простой котлете бензопирена до 50 микрограммов на килограмм. Даже в обычном хлебе, в его хрустящей корочке, может содержаться до 14 микрограммов бензопирена на килограмм. А в хорошем шашлыке бензопирена до 200 микрограммов. Сравните цифры и сделайте выводы», — предлагает Бабрис.

Латвийские производители по качеству шпрот считаются ведущими в мире. Доказательством этого служат первые призы и золотые медали на продуктовых выставках и от дегустационных комиссий. По словам руководителя Brīvais vilnis, есть только один секрет, почему латвийские шпроты самые лучшие — это высокая культура их производства.

Технологический цикл здесь отточен до нюансов, начиная от того, что продукт делают из самого качественного сырья, из свежей рыбы, которую ловят с осени до весны — в это время килька и салака не питаются, поэтому в консервах они целенькие и чистые. И заканчивая тем, на чем коптят рыбу: только на прибалтийской белой ольхе.

Шпроты делают из двух видов рыбы — кильки (дальний родственник сардины, адаптировавшейся на Балтике) и салаки (родственница селедки). Самая популярная — килька, она в консервах более плотная, а салака мясистей.

На российском рынке латвийские шпроты всегда ценились, хотя и стоили недешево. После всех запретов на рыбу наши шпроты в России пропали, а когда рынок освободился, отдельные производители стали выпускать консервы с этикетками с надписями на латышском языке — такой маркетинговый ход.

Упрекать никого не станем, но эта продукция значительно ниже качеством. Она на российском рынке не пользуются особым спросом, более того, бросает тень на латвийский продукт — бренд обесценивается.

Пока совершенно непонятно, что будет с поставками шпрот в России. Тем не менее, наши производители, хотя временно и потеряли большой рынок соседней страны, но выдержали этот удар.

Сейчас шпроты поставляются в 35 стран — от Объединенных Арабских Эмиратов до Китая (в Макао, куда едут самые богатые люди Востока), конечно, не считая Европы и республик бывшего СССР, например Грузии и Украины.

Мы увидели полный цикл производства шпрот, ведь рыба прямо из моря поставляется на завод. Причем, когда латвийские рыбаки не могут найти косяки кильки и салаки, на выручку приходят эстонцы и шведы.

На заводе рыбу сортируют (для сортировки установлена одна из самых передовых в мире машин), а потом отправляют на разные линии — на обжарку или на копчение для шпрот.

Весь труд, по сути, ручной, несмотря на современные производственные устройства. Вот, например, профессионалы аккуратно нанизывают рыбку на длинные шомполы и отправляют в «туннели копчения», а в другой части большого цеха уже золотистую и пахнущую дымком кильку укладывают в банки — очень ловко и почти художественно.

Бабрис рассказал, что Brīvais vilnis выпускает более шестидесяти видов продукции, среди которых есть и новинки, такие как консервы c прозрачной крышкой, разработанные совместно со швейцарской компанией Oklein.

Евгений Лешковский