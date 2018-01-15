Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) осудила «расово заряженный» твит российского футбольного клуба «Спартак», пишет The Daily Telegraph. Этот тревожный инцидент вновь привлёк внимание к теме расизма в России, где в этом году пройдёт чемпионат мира по футболу.
В коротком видео, опубликованном в субботу на аккаунте «Спартака», клуб показал трёх чернокожих игроков, в том числе бразильского нападающего Луиса Адриано, на тренировочном сборе в Дубае.
«Смотрите, как шоколадки тают на солнце», — говорится в видео.
Международная федерация футбольных ассоциаций прокомментировала эту публикацию следующим образом.
«ФИФА осуждает это послание, опубликованное на странице московского «Спартака» в Twitter, — приводит издание цитату из письма ФИФА агентству Reuters. — Как уже многократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами является неприемлемой, и ей не место в футболе».
В ФИФА также добавили, что разбираться с этим инцидентом должен Российский футбольный союз (РФС).
Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) также осудила опубликованный материал.
«Расизм — одна из самых больших проблем, с которыми Россия сталкивается в год чемпионата мира, — заявил исполнительный директор этой организации Пиара Повар. — Подобные случаи показывают, как в этой стране некоторые люди относятся к меньшинствам. Это неправильно, что крупнейший клуб России допускает такие расистские намёки и смеётся над этим. Недавно они были наказаны за исламофобские кричалки, но это послание явно не дошло до игроков или руководства клуба».
Россия, как напоминает The Daily Telegraph, ранее обещала бороться с расизмом, поскольку в преддверии грядущего чемпионата мира по футболу к этой стране будет приковано особое внимание.
А что ФИФА уже занимается расовой дискриминацией? Или своё "Фи" очень хочется вставить?« ответить
в расеи никакой футбольный чемпионат не будет - по причине окупации Украины« ответить
Будет Федя, будет! Фифа всё проплатила, билеты проданы, перелёты и гостиницы оплачены и обратной дороги нет. Но хуторяне имеют полное право надеяться на ЧМ по карманному биллиарду в своих штанах. А мы ждём что ФИФА признает ЧМ 2018 самым лучшим как и признали лучшим Формулу 1 и Олимпийские игры в Сочи.« ответить
Украины уже нет есть Вусраины, вот в ней никаких чемпионатов не будет, по пречине нищиты и коррупции« ответить
Русофобия вокруг России - вот настоящий РАСИЗМ! Англососы и пиндосы грудью встают за негров, зато русофобию пропагандируют и приветствуют.« ответить
полицаи просто стреляют в чернокожих и никто Америку не упрекает за это.« ответить
В негров стреляют? Значит было за что.« ответить
Какое отношение участники видео имеют к России?« ответить
Подарите неграм майки про обезьян