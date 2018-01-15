Расизм в России цветёт и пахнет(9)

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Анатолий Тарасов
10:31 15.01.2018
Спорт / Футбол

ФИФА осудила видео о «тающих на солнце шоколадках», которое футбольный клуб «Спартак» опубликовал недавно на своём аккаунте в Twitter, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, этот инцидент в очередной раз привлёк внимание к проблеме расизма в России.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) осудила «расово заряженный» твит российского футбольного клуба «Спартак», пишет The Daily Telegraph. Этот тревожный инцидент вновь привлёк внимание к теме расизма в России, где в этом году пройдёт чемпионат мира по футболу.

 

В коротком видео, опубликованном в субботу на аккаунте «Спартака», клуб показал трёх чернокожих игроков, в том числе бразильского нападающего Луиса Адриано, на тренировочном сборе в Дубае.

 

«Смотрите, как шоколадки тают на солнце», — говорится в видео.

 

Международная федерация футбольных ассоциаций прокомментировала эту публикацию следующим образом.

 

«ФИФА осуждает это послание, опубликованное на странице московского «Спартака» в Twitter, — приводит издание цитату из письма ФИФА агентству Reuters. — Как уже многократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами является неприемлемой, и ей не место в футболе».

 

В ФИФА также добавили, что разбираться с этим инцидентом должен Российский футбольный союз (РФС).

 

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) также осудила опубликованный материал.

 

«Расизм — одна из самых больших проблем, с которыми Россия сталкивается в год чемпионата мира, — заявил исполнительный директор этой организации Пиара Повар. — Подобные случаи показывают, как в этой стране некоторые люди относятся к меньшинствам. Это неправильно, что крупнейший клуб России допускает такие расистские намёки и смеётся над этим. Недавно они были наказаны за исламофобские кричалки, но это послание явно не дошло до игроков или руководства клуба».

 

Россия, как напоминает The Daily Telegraph, ранее обещала бороться с расизмом, поскольку в преддверии грядущего чемпионата мира по футболу к этой стране будет приковано особое внимание.

RT / Фото
Комментарии (9)
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шафки лают, караван идёт 10:42 15:01:2018

А что ФИФА уже занимается расовой дискриминацией? Или своё "Фи" очень хочется вставить?

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хуторянен 10:49 15:01:2018

в расеи никакой футбольный чемпионат не будет - по причине окупации Украины

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CCCP 11:07 15:01:2018

Будет Федя, будет! Фифа всё проплатила, билеты проданы, перелёты и гостиницы оплачены и обратной дороги нет. Но хуторяне имеют полное право надеяться на ЧМ по карманному биллиарду в своих штанах. А мы ждём что ФИФА признает ЧМ 2018 самым лучшим как и признали лучшим Формулу 1 и Олимпийские игры в Сочи.

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Ваня 11:09 15:01:2018

Украины уже нет есть Вусраины, вот в ней никаких чемпионатов не будет, по пречине нищиты и коррупции

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Двуличные твари 10:52 15:01:2018

Русофобия вокруг России - вот настоящий РАСИЗМ! Англососы и пиндосы грудью встают за негров, зато русофобию пропагандируют и приветствуют.

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А в Америке 11:23 15:01:2018

полицаи просто стреляют в чернокожих и никто Америку не упрекает за это.

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Саня 11:30 15:01:2018

В негров стреляют? Значит было за что.

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Саня 11:28 15:01:2018

Какое отношение участники видео имеют к России?
Подарите неграм майки про обезьян

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)