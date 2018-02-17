«Associated Press в прошлом году удалось раздобыть копию договора между российской компанией и сирийским правительством, который даст русским 25 процентов всей добычи с тех нефтяных полей, которые они захватят», — сообщают корреспонденты агентства.
По мнению AP, россияне, погибшие 7 февраля, могли как раз пытаться захватить месторождения для реализации этого соглашения. По данным российского МИД, тогда погибли минимум пять россиян. По информации газеты «Фонтанка», «Евро Полис» связана с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. В обмен на долю полезных ископаемых компания, по версии газеты, обязалась помогать в захвате нефтяных месторождений.
7 февраля американская авиация ударила по сирийским правительственным силам, которые в районе населенного пункта Хишам на севере страны атаковали бойцов «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. К моменту нападения на позициях находились не только курды, но и американцы. Они и запросили поддержку с воздуха.
В итоге наступающие части подверглись массированному авиационному и артиллерийскому обстрелу. Американцы применили даже самолеты огневой поддержки AC-130, вооруженные пушками, бомбами и ракетами. Среди наступавших на курдов частей была группировка ISIS Hunters («Охотники на ИГИЛ»), под вывеской которой действует часть известной российской «ЧВК Вагнера».
Конечно, прям вот так захватили бы и как начали черпать нефть ковшами.))))« ответить
Красава.. Уничтожать нелюдей и выродков россии богоугодное дело.. Порадуемся .....вот бы побольше« ответить
"сраня"-уничтожать надо только таких русских выродков как ты!!!Только таких генных отбросов нации!« ответить
твои родители если узнают КТО ты-сами тебя, урода, убьют!
Какая цель - оплатить кредит. Какие ещё способы заработать в го внорашке: отсо сать у чеченцев, украсть, поорать на митинге за Окурка, продать дочку фсбешнику или сына на фарш. Усё.« ответить
идиот,ты все точно переписал с методички наты?« ответить
верзилов-дебил, не забывайся, это ты урод-окурок, скелет ходячий, глист навозный, шизофрейник, быдло и биомусор, который надо утилизировать.« ответить
404-х корчит, как от святой воды.« ответить
Pareizi, ne vien okupanti, bet arī laupītāji! Īsti untermenši! Nāvi tādiem krievu suņiem!« ответить
dirts ej!« ответить
pidors tu esi!nav nekads patriots!
Ej nu atpakaļ uz Tvaika ielu, krievu pediņ!« ответить
Pareizi, es esmu ne tikai okupants, bet arī laupītājs! Īsti untermenši! Nāvi tādiem suņiem ka es!« ответить
Pareizi, es esmu ne tikai okupants, bet arī laupītājs! Īsti untermenši! cietuma tādiem suņiem ka es!« ответить
Krievu okupantus Sīrijā ir jāiznīcina jebkuriem līdzekļiem!« ответить
Tadus okupantus ka es Sīrijā ir jāiznīcina jebkuriem līdzekļiem!« ответить