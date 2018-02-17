Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников(28)

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Виталий Вавилкин
18:42 16.02.2018
В мире / Война

Российские наемники, погибшие в результате авиаударов 7 февраля при атаке на нефтяные поля «Коноко» в Сирии, вероятно, пытались захватить месторождения в интересах компании «Евро Полис». Об этом сообщает Associated Press.

«Associated Press в прошлом году удалось раздобыть копию договора между российской компанией и сирийским правительством, который даст русским 25 процентов всей добычи с тех нефтяных полей, которые они захватят», — сообщают корреспонденты агентства.

 

По мнению AP, россияне, погибшие 7 февраля, могли как раз пытаться захватить месторождения для реализации этого соглашения. По данным российского МИД, тогда погибли минимум пять россиян. По информации газеты «Фонтанка», «Евро Полис» связана с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. В обмен на долю полезных ископаемых компания, по версии газеты, обязалась помогать в захвате нефтяных месторождений.

 

7 февраля американская авиация ударила по сирийским правительственным силам, которые в районе населенного пункта Хишам на севере страны атаковали бойцов «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. К моменту нападения на позициях находились не только курды, но и американцы. Они и запросили поддержку с воздуха.

 

В итоге наступающие части подверглись массированному авиационному и артиллерийскому обстрелу. Американцы применили даже самолеты огневой поддержки AC-130, вооруженные пушками, бомбами и ракетами. Среди наступавших на курдов частей была группировка ISIS Hunters («Охотники на ИГИЛ»), под вывеской которой действует часть известной российской «ЧВК Вагнера».

 

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (28)
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Эврика! 18:47 16:02:2018

Конечно, прям вот так захватили бы и как начали черпать нефть ковшами.))))

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Ваня 18:51 16:02:2018

Красава.. Уничтожать нелюдей и выродков россии богоугодное дело.. Порадуемся .....вот бы побольше

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народ Латвии-"ване-сране"уроду платному из конторки по пропаганде наты 20:39 16:02:2018

"сраня"-уничтожать надо только таких русских выродков как ты!!!Только таких генных отбросов нации!
твои родители если узнают КТО ты-сами тебя, урода, убьют!

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П у т и н 18:53 16:02:2018

Какая цель - оплатить кредит. Какие ещё способы заработать в го внорашке: отсо сать у чеченцев, украсть, поорать на митинге за Окурка, продать дочку фсбешнику или сына на фарш. Усё.

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ха ха 20:41 16:02:2018

идиот,ты все точно переписал с методички наты?

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гниду верзилову 22:59 16:02:2018

верзилов-дебил, не забывайся, это ты урод-окурок, скелет ходячий, глист навозный, шизофрейник, быдло и биомусор, который надо утилизировать.

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аден 19:15 16:02:2018

404-х корчит, как от святой воды.

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Latviešu patriots 19:34 16:02:2018

Pareizi, ne vien okupanti, bet arī laupītāji! Īsti untermenši! Nāvi tādiem krievu suņiem!

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pidoram "patriotam" 20:43 16:02:2018

dirts ej!
pidors tu esi!nav nekads patriots!

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Latviešu patriots 20:56 16:02:2018

Ej nu atpakaļ uz Tvaika ielu, krievu pediņ!

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Latviesu patriots 21:04 16:02:2018

Pareizi, es esmu ne tikai okupants, bet arī laupītājs! Īsti untermenši! Nāvi tādiem suņiem ka es!

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Latviesu patriots 21:07 16:02:2018

Pareizi, es esmu ne tikai okupants, bet arī laupītājs! Īsti untermenši! cietuma tādiem suņiem ka es!

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Latviešu patriots 21:11 16:02:2018

Krievu okupantus Sīrijā ir jāiznīcina jebkuriem līdzekļiem!

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Latviesu patriots 21:16 16:02:2018

Tadus okupantus ka es Sīrijā ir jāiznīcina jebkuriem līdzekļiem!

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12.02.2018

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