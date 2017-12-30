Раскрыта новая тактика ИГ(4)

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Владимир Бучельников
15:44 30.12.2017
В мире / Война

Боевики «Исламского государства», действующие в Ираке, в декабре массово перешли на партизанскую тактику. Об этом пишет Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность террористов.

«Не ставя целью захват территорий, они совершают нападения на трассах и в деревнях в центральной и восточной частях Ирака», — отмечают авторы.

 

В качестве примера Directorate 4 приводит нападение боевиков на колонну иракских силовиков в провинции Киркук. Джихадисты устроили засаду на дороге и внезапно атаковали кортеж. В результате были убиты несколько высокопоставленных военных и чиновников, а также более 20 сотрудников правоохранительных органов и бойцов армии.

 

29 декабря сообщалось, что исламисты захватили ряд населенных пунктов в районе городов Киркук и Хавиджа, а также продолжают атаковать позиции пешмерга (отряды курдской самообороны) южнее Киркука и Туз Хурмату. Помимо этого, поступали сведения об атаке ИГ к югу от города Самарра. Погибли как минимум 70 бойцов ополчения.

 

В декабре премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, как передавало РИА Новости, объявил о полной победе над «Исламским государством» на территории страны. «Наши вооруженные силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей, и с этим мы заявляем об окончании войны против ИГ», — говорил глава правительства.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (4)
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Ждём писец 16:26 30:12:2017

Игил-овцы обмельчали, раз партизанить начали. Значит скоро им писец будет.

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narod 16:45 30:12:2017

nuda eta vidna pabeditelei vsvajom logave unictazats nacali rzu nemagu

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дэбилу 17:07 30:12:2017

кто в ираке находится,тупой пэдриот,помоему абсриканцы

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Быдламеры они такие... 19:15 30:12:2017

Как американцы и англичане некогда создали террористических лесных братьев, так и сейчас создают пустынных...

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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