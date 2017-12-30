«Не ставя целью захват территорий, они совершают нападения на трассах и в деревнях в центральной и восточной частях Ирака», — отмечают авторы.
В качестве примера Directorate 4 приводит нападение боевиков на колонну иракских силовиков в провинции Киркук. Джихадисты устроили засаду на дороге и внезапно атаковали кортеж. В результате были убиты несколько высокопоставленных военных и чиновников, а также более 20 сотрудников правоохранительных органов и бойцов армии.
29 декабря сообщалось, что исламисты захватили ряд населенных пунктов в районе городов Киркук и Хавиджа, а также продолжают атаковать позиции пешмерга (отряды курдской самообороны) южнее Киркука и Туз Хурмату. Помимо этого, поступали сведения об атаке ИГ к югу от города Самарра. Погибли как минимум 70 бойцов ополчения.
В декабре премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, как передавало РИА Новости, объявил о полной победе над «Исламским государством» на территории страны. «Наши вооруженные силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей, и с этим мы заявляем об окончании войны против ИГ», — говорил глава правительства.
Игил-овцы обмельчали, раз партизанить начали. Значит скоро им писец будет.« ответить
nuda eta vidna pabeditelei vsvajom logave unictazats nacali rzu nemagu« ответить
кто в ираке находится,тупой пэдриот,помоему абсриканцы« ответить
Как американцы и англичане некогда создали террористических лесных братьев, так и сейчас создают пустынных...« ответить