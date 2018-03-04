Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в этом году оштрафовало двух должностных лиц Службы госдоходов (СГД), которые, руководствуясь личными мотивами, получили из информационной системы сведения, которые не были им необходимы для выполнения служебных обязанностей.
Как свидетельствует информация на сайте БПБК, два главных налоговых инспектора СГД оштрафованы на 75 и 90 евро соответственно.
Старшему инспектору Бюро по надзору и координированию дорожного движения Госполиции БПБК за такое же нарушение сделало замечание.
А может увольнять нужно нечистоплотных« ответить
в угол поставили для начала.« ответить
Nu un? Mani personīgi tas neuztrauc!« ответить
100% atbalstu ar PUTINA kunga« ответить
Суровее наказания сложно придумать..... для своих чиновников.« ответить
Okupanti untermenši - laiks jums orāli fekalēties!« ответить
Ja, ja es esmu istajs debīls (hutorjānins) un tapec, ko es gribu, to es rakstu.« ответить
100% atbalstu ar PUTINA kunga« ответить
nado bilo esce palcikom prigrozitj i skazatj "nju, nju, nju!"« ответить