Раскрыто преступление среди высших чинов СГД(21)

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15:17 04.03.2018
Наша Латвия / Происшествия

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в этом году оштрафовало двух должностных лиц Службы госдоходов (СГД), которые, руководствуясь личными мотивами, получили из информационной системы сведения, которые не были им необходимы для выполнения служебных обязанностей.

Как свидетельствует информация на сайте БПБК, два главных налоговых инспектора СГД оштрафованы на 75 и 90 евро соответственно.

 

Старшему инспектору Бюро по надзору и координированию дорожного движения Госполиции БПБК за такое же нарушение сделало замечание.

LETA / Фото
Комментарии (21)
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сергей 15:22 04:03:2018

А может увольнять нужно нечистоплотных

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Хотя бы 17:00 04:03:2018

в угол поставили для начала.

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Latviešu patriots 15:22 04:03:2018

Nu un? Mani personīgi tas neuztrauc!

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Latviešu patriots 16:40 04:03:2018

100% atbalstu ar PUTINA kunga

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Обалдеть 15:23 04:03:2018

Суровее наказания сложно придумать..... для своих чиновников.

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Latviešu patriots 15:24 04:03:2018

Okupanti untermenši - laiks jums orāli fekalēties!

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Latviešu patriots 15:30 04:03:2018

Ja, ja es esmu istajs debīls (hutorjānins) un tapec, ko es gribu, to es rakstu.

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Latviešu patriots 17:02 04:03:2018

100% atbalstu ar PUTINA kunga

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janka 15:26 04:03:2018

nado bilo esce palcikom prigrozitj i skazatj "nju, nju, nju!"

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123

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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