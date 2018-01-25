Раскрыты подробности создания нового ядерного оружия США(6)

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Герман Бергер
20:13 24.01.2018
Техно / Оружие

Национальное управление по ядерной безопасности (НУЯБ) США в настоящее время готовится разработать два новых вида ядерных боезарядов морского базирования. Об этом сообщил бывший глава НУЯБ Фрэнк Клотц в интервью изданию DefenseNews.

В новой ядерной доктрине Соединенных Штатов, части которой были опубликованы в СМИ, говорится о планах производства ядерной боеголовки малой мощности для подводных лодок. Клотц отказался комментировать эти сведения, но заявил, что его ведомство работает в усиленном режиме.

 

Клотц заметил, что ранее НУЯБ никогда не работало больше, чем над одной программой модернизации и продления ресурса того или иного вооружения. В данный момент таких проектов — четыре. В частности, готовится серьезная модернизация бомбы для самолетов-бомбардировщиков B61-12 и боеголовки крылатой ракеты W80-4.

 

Помимо модернизации старых образцов, идет работа над разработкой баллистических ракет для подводных лодок и крылатых ракет для надводных кораблей.

 

По словам Клотца, в течение ближайших 30 лет на военные разработки будет потрачено 350 миллиардов долларов.

 

13 января сообщалось, что США признали преимущество России в ядерных вооружениях. Оно заключается в большом количестве нестратегических ядерных систем и их разнообразии.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (6)
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Latviešu patriots 20:18 24:01:2018

ASV pareizi dara, atbalstu 100%

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Александр Шерстобитов 20:21 24:01:2018

Омериканцы уже стока стран разбомбили, мировые террористы

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СМЕРШ 20:30 24:01:2018

На суше, в воде и воздухе – убивать, убивать и убивать грязных американских собак!
P.S. Идеальный вариант – превращение 200-300 миллионов пин_досов в ядерный пепел†.†.†.†.†.

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Latviešu patriots 21:17 24:01:2018

Novēlu tev nokļūt zem kādas no ASV bumbām.

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Vova 20:22 24:01:2018

Putler otkril darogu v ad svojei agressijei.

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to-Vova 20:22 24:01:2018 20:33 24:01:2018

и что ты сделаешь сопляк,Омериканцы за вас дохнуть не будут

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)

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