В новой ядерной доктрине Соединенных Штатов, части которой были опубликованы в СМИ, говорится о планах производства ядерной боеголовки малой мощности для подводных лодок. Клотц отказался комментировать эти сведения, но заявил, что его ведомство работает в усиленном режиме.
Клотц заметил, что ранее НУЯБ никогда не работало больше, чем над одной программой модернизации и продления ресурса того или иного вооружения. В данный момент таких проектов — четыре. В частности, готовится серьезная модернизация бомбы для самолетов-бомбардировщиков B61-12 и боеголовки крылатой ракеты W80-4.
Помимо модернизации старых образцов, идет работа над разработкой баллистических ракет для подводных лодок и крылатых ракет для надводных кораблей.
По словам Клотца, в течение ближайших 30 лет на военные разработки будет потрачено 350 миллиардов долларов.
13 января сообщалось, что США признали преимущество России в ядерных вооружениях. Оно заключается в большом количестве нестратегических ядерных систем и их разнообразии.
ASV pareizi dara, atbalstu 100%« ответить
Омериканцы уже стока стран разбомбили, мировые террористы« ответить
На суше, в воде и воздухе – убивать, убивать и убивать грязных американских собак!« ответить
P.S. Идеальный вариант – превращение 200-300 миллионов пин_досов в ядерный пепел†.†.†.†.†.
Novēlu tev nokļūt zem kādas no ASV bumbām.« ответить
Putler otkril darogu v ad svojei agressijei.« ответить
и что ты сделаешь сопляк,Омериканцы за вас дохнуть не будут« ответить