По словам авторов, идея о фильме появилась несколько лет назад после короткого видео о буднях “ночных бабочек”.
Главная героиня – 32-летняя проститутка по имени Елена, которая почти половину своей жизни страдает от героиновой зависимости. Во время съемок женщину арестовали, в виду чего на три месяца все работы над фильмом были прекращены.
“Мы не беремся осуждать или говорит о морали. Мы просто отражаем то, на что другие закрывают глаза. Показываем реальность. Несмотря на запреты, на улицах каждый день работают проститутки”, — рассказали авторы фильма.
Отметим, что пока неизвестно, когда зрителям удастся посмотреть фильм. Треть отснятого материала смонтирована, но впереди еще много работы.
понаехало хохлошлюх« ответить
понаехало хохлошлyх« ответить
Не украинское имя, лох ты педальный.« ответить
Можно ещё точки поснимать, где толпы жаждущих спешат принять на грудь. Сейчас новая мода открывать точки в легальных магазинах и лавках. В Риге много баров, кафе, магазинов где помимо легального товара есть и нелегальный. Для жителей правобережья интересен Лубановский рынок. Там в аудио лавке старых дисков можно хлебнуть спиртика закурив белорусской папиросой, а в вело мастерской школьники могут приобрести спайскиков. На каждом рижском базарчике такая экзотика. Там своя жизнь бурлит рекой и один персонаж колоритней другого. А знаменитая рижская вело курьерская доставка контрабанды на дом отдельная песня. Рижане могут домой или на работу заказать себе сигарет самых разнообразных сортов и марок. А проституток далеко искать не надо, все работницы квартала Пернавас-Асара-Лиенес сидят в местных аппаратурных и снять им можно разом за один день. Но это дно. Вся элита в гостинице "Латвия" на 28-м этаже заседает в ресторане.« ответить
Почему вы решили что Латвийская команда приехал на Украину почему вы решили что они едут в Россию нет еще раз нет. снимает свою местную проститутку. 32 года это уже закат. спроса нет, а проблемы накопились. Наркомания. Нищенство. Отсутствие денег. Внешние данные как у пятидесятилетней женщины. Задайте себе вопрос Почему девушки молодые идут работать в проститутки добровольно. в интернете есть много материала как вербовать девушку проститутку. Но 80% тружениц, проституток пришли в этот бизнес сами. А 50% из них работают в нём постоянно. Только элитные и амбициозные проститутки стараются брать перерывы между работой.« ответить