Рассказ рижанки Лены о своей работе проституткой (+ВИДЕО)(5)

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Виталий Вавилкин
14:00 14.02.2018
Lifenews / Интересно

Латвийская команда “EDART.TV” уже некоторое время снимает видеопроекты, вызывающие широкий резонанс. На этот раз команда работает над документальным фильмом “Профессия — проститутка”, трейлер которого появился в сети на этой неделе.

По словам авторов, идея о фильме появилась несколько лет назад после короткого видео о буднях “ночных бабочек”.

 

Главная героиня – 32-летняя проститутка по имени Елена, которая почти половину своей жизни страдает от героиновой зависимости. Во время съемок женщину арестовали, в виду чего на три месяца все работы над фильмом были прекращены.

 

“Мы не беремся осуждать или говорит о морали. Мы просто отражаем то, на что другие закрывают глаза. Показываем реальность. Несмотря на запреты, на улицах каждый день работают проститутки”, — рассказали авторы фильма.

 

Отметим, что пока неизвестно, когда зрителям удастся посмотреть фильм. Треть отснятого материала смонтирована, но впереди еще много работы.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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Саня™ 14:28 14:02:2018

понаехало хохлошлюх

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Саня™ 14:29 14:02:2018

понаехало хохлошлyх

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факт 15:11 14:02:2018

Не украинское имя, лох ты педальный.

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Нашли что снимать 15:09 14:02:2018

Можно ещё точки поснимать, где толпы жаждущих спешат принять на грудь. Сейчас новая мода открывать точки в легальных магазинах и лавках. В Риге много баров, кафе, магазинов где помимо легального товара есть и нелегальный. Для жителей правобережья интересен Лубановский рынок. Там в аудио лавке старых дисков можно хлебнуть спиртика закурив белорусской папиросой, а в вело мастерской школьники могут приобрести спайскиков. На каждом рижском базарчике такая экзотика. Там своя жизнь бурлит рекой и один персонаж колоритней другого. А знаменитая рижская вело курьерская доставка контрабанды на дом отдельная песня. Рижане могут домой или на работу заказать себе сигарет самых разнообразных сортов и марок. А проституток далеко искать не надо, все работницы квартала Пернавас-Асара-Лиенес сидят в местных аппаратурных и снять им можно разом за один день. Но это дно. Вся элита в гостинице "Латвия" на 28-м этаже заседает в ресторане.

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sex-ra.com 17:21 14:02:2018

Почему вы решили что Латвийская команда приехал на Украину почему вы решили что они едут в Россию нет еще раз нет. снимает свою местную проститутку. 32 года это уже закат. спроса нет, а проблемы накопились. Наркомания. Нищенство. Отсутствие денег. Внешние данные как у пятидесятилетней женщины. Задайте себе вопрос Почему девушки молодые идут работать в проститутки добровольно. в интернете есть много материала как вербовать девушку проститутку. Но 80% тружениц, проституток пришли в этот бизнес сами. А 50% из них работают в нём постоянно. Только элитные и амбициозные проститутки стараются брать перерывы между работой.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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