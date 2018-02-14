Латвийская команда “EDART.TV” уже некоторое время снимает видеопроекты, вызывающие широкий резонанс. На этот раз команда работает над документальным фильмом “Профессия — проститутка”, трейлер которого появился в сети на этой неделе.

По словам авторов, идея о фильме появилась несколько лет назад после короткого видео о буднях “ночных бабочек”.

Главная героиня – 32-летняя проститутка по имени Елена, которая почти половину своей жизни страдает от героиновой зависимости. Во время съемок женщину арестовали, в виду чего на три месяца все работы над фильмом были прекращены.

“Мы не беремся осуждать или говорит о морали. Мы просто отражаем то, на что другие закрывают глаза. Показываем реальность. Несмотря на запреты, на улицах каждый день работают проститутки”, — рассказали авторы фильма.

Отметим, что пока неизвестно, когда зрителям удастся посмотреть фильм. Треть отснятого материала смонтирована, но впереди еще много работы.