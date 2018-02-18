Расстрел празднующих Масленицу в РФ произошел на выходе из церкви(7)

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Герман Бергер
17:50 18.02.2018
В мире / Россия

Напавший на празднующих Масленицу людей в Дагестане (Российская Федерация) устроил стрельбу на выходе из православного храма. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Прихожане выходили из церкви Георгия Победоносца, когда неизвестный открыл по ним стрельбу из охотничьего ружья», — сказал он.

 

По данным собеседника агентства, стрелок убил четверых, ранил женщину и двух сотрудников правоохранительных органов, вероятно, служащих Росгвардии, после чего был ликвидирован. В Минздраве республики подтвердили данные о четырех погибших, не включая самого стрелка, и сообщили о пятерых раненных.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (7)
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П у т и н 17:53 18:02:2018

Прочитав эту новость, каждый ватник подумал - Как хорошо, что Кавказ наш!

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Мельдоний Валерьянович 18:02 18:02:2018

Налей себе фужер боярышника с радости великой, уродец моральный !

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janka 17:58 18:02:2018

a berger smakuet etu novostj. v tecenie desjati minut daze dvazdi opublikoval.

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То ли еще будет. 18:03 18:02:2018

Конечно смакует. Спрос диктует предложение - санепутину нравится. А что не сделаешь для человека с особыми потребностями.)))))

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Путин 18:04 18:02:2018

Плюйте в меня,я педераст!

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Latviešu patriots 18:16 18:02:2018

Tā ir dagestāniešu atbilde "krievu pasaulei"! Russian go Home!

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Интересно 18:53 18:02:2018

А в Америке кто кому и за что ответил? 17 человек положили на минуточку. Ладно, не отвечай, займи страусиную позицию.))))

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)