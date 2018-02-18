«Прихожане выходили из церкви Георгия Победоносца, когда неизвестный открыл по ним стрельбу из охотничьего ружья», — сказал он.
По данным собеседника агентства, стрелок убил четверых, ранил женщину и двух сотрудников правоохранительных органов, вероятно, служащих Росгвардии, после чего был ликвидирован. В Минздраве республики подтвердили данные о четырех погибших, не включая самого стрелка, и сообщили о пятерых раненных.
Прочитав эту новость, каждый ватник подумал - Как хорошо, что Кавказ наш!« ответить
Налей себе фужер боярышника с радости великой, уродец моральный !« ответить
a berger smakuet etu novostj. v tecenie desjati minut daze dvazdi opublikoval.« ответить
Конечно смакует. Спрос диктует предложение - санепутину нравится. А что не сделаешь для человека с особыми потребностями.)))))« ответить
Плюйте в меня,я педераст!« ответить
Tā ir dagestāniešu atbilde "krievu pasaulei"! Russian go Home!« ответить
А в Америке кто кому и за что ответил? 17 человек положили на минуточку. Ладно, не отвечай, займи страусиную позицию.))))« ответить