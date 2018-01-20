Растительные масла: какое выбрать — подсолнечное или оливковое?

О том, что растительные масла, коих на прилавках сегодня такое множество, полезны и весьма ценны не только для здоровья, но и красоты, известно всем. Однако об их уникальных свойствах мы знаем немного, а потому и применяем их весьма ограниченно, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Например, что мы знаем о наиболее часто употребляемых подсолнечном и оливковом маслах? Главным образом, что первое сегодня часто отвергается в пользу второго. Но справедливо ли это? Давайте разбираться.

Подсолнечное масло

Оно наиболее распространенное, привычное и популярное из всех растительных масел. И это неудивительно, потому что подсолнечник — легко выращиваемая и не слишком прихотливая масличная культура, а производство из него масла — процесс, давно и хорошо отработанный.

При всем этом подсолнечное масло — уникальный продукт со специфическим составом, который оказывает многопрофильное воздействие на организм.

Состав подсолнечного масла

Его ключевые компоненты:

— растительные насыщенные жиры (жирные кислоты — стеариновая и другие), которые значительно легче усваиваются организмом, чем жиры животные, и являются не только основным источником энергии в нашем климате, но и жизненно необходимы для построения клеток и тканей и нормальной их работы, для функционирования нервной и кровеносной систем;

— витамин А — необходимый для улучшения зрения и повышения иммунитета;

— витамин Е (токоферол, которого в подсолнечном масле больше, чем в любом другом!) — один из важнейших антиоксидантов, защитник организма от рака и раннего старения;

— омега–6 ненасыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая, арахиновая и др.), необходимые для крепкого иммунитета, защиты сердца и профилактики атеросклероза сосудов, здоровья кожи и волос, регенерации (восстановления) тканей, а нам, женщинам, — для облегчения ПМС и самой менструации, снятия депрессии и повышения настроения, а также для предупреждения набора лишнего веса. Омега–6 кислот в этом масле много. Но свой эффект они проявляют только в связке с омега–3, а их в этом масле, увы, нет.

Тем не менее подсолнечное масло — отличная альтернатива сливочному для тех, кто страдает от избытка холестерина (гиперхолестеринемии) или от атеросклероза сосудов: оно не ухудшает «начального» состояния и снижает уровень «плохого» холестерина в крови.

ВАЖНО!

Даже в свежеотжатом подсолнечном масле НЕТ холестерина. Совсем НЕТ! Поэтому не ведитесь на маркетинговую уловку производителей, которые, украсив бутылки с подсолнечным маслом этикетками с яркой надписью «Не содержит холестерина», заставляют нас переплачивать за якобы технологически очищенное от него масло.

В чем польза подсолнечного масла?

Благодаря своему составу в умеренных количествах оно очень полезно для организма, потому что:

— предупреждает развитие рахита у детей и кожных заболеваний у взрослых;

— усиливает иммунитет и уменьшает риск развития раковых заболеваний;

— не повышает уровень холестерина в крови при несбалансированном рационе;

— улучшает работу мозга и сердечно–сосудистой системы.

Особый плюс подсолнечного масла — оно не имеет противопоказаний. Но из–за высокой калорийности требует умеренности употребления.

Все эти полезные свойства относятся только к продукту, прошедшему минимум операций переработки. Самое полезное — масло первого отжима, прошедшее только фильтрацию. Оно обладает приятным вкусом и пахнет семечками, и в нем в полной мере сохранены полезные вещества.

* Из подсолнечного масла сегодня путем гидрирования производят маргарины и кулинарные жиры, его добавляют в консервы, используют в изготовлении различных мазей, мыла, лаков и красок.

Его минусы: оно довольно сильно и неприятно дымит на сковороде, при неправильном и длительном хранении быстро окисляется, мутнеет и прогоркает.

Оливковое масло

Его используют со времен Древнего Египта. Там олива была символом мира и чистоты и высоко ценилась за многочисленные полезные свойства для красоты и здоровья. С легкой руки Гомера его назвали «жидким золотом»: ведь оливковое масло считается самым полезным из всех растительных масел. Но так ли это на самом деле? Или здесь снова потрудились маркетологи?

В чем польза оливкового масла?

Оно нормализует давление, улучшает работу сердца и органов пищеварения, при регулярном употреблении снижает риск возникновения рака молочной железы.

При наружном применении обладает дезинфицирующими, ранозаживляющими и омолаживающими свойствами, поэтому используется для производства косметических кремов, бальзамов, мазей, мыла.

Состав оливкового масла

— Его основа — омега–9 (олеиновая кислота). Она может синтезироваться и в нашем организме (т. е. незаменимой не является), но ее поступление извне для нас очень важно: получая ее в достаточном количестве, организм не будет тратить свою энергию на ее синтез из других жирных кислот и не испытает состояния дефицита. Именно благодаря наличию большого количества омега–9 оливковое масло и провозгласили самым полезным маслом на свете. Но омега–9 много и в подсолнечном масле!

— много омега–3 полиненасыщенных жирных кислот и мало омега–6. И именно такой их баланс держит в норме липидный обмен и благотворно влияет на состояние сердца и сосудов, препятствует образованию атеросклеротических бляшек и тромбов;

— витамин К (филлохинон), необходимый для хорошей свертываемости крови, работы почек, сердца и легких, обменных процессов в костях и соединительной ткани, усвоения организмом кальция и его взаимодействия с витамином D;

— а также витамины А и Е.

Самое полезное оливковое масло

Как и в случае с подсолнечным, самым полезным и активным является оливковое масло первого (холодного) отжима.

В зависимости от страны–производителя (то есть области произрастания оливковых деревьев), оно может различаться как по цвету — от буровато–желтого до насыщенного желто–зеленого, так и по вкусу — с более или менее выраженной терпкостью и характерной горчинкой.

Лидеры его производства — Испания, Италия, Греция.

Важно! Наибольшее значение имеет сорт, он же определяет пользу масла.

Extra virgin olive oil

Его производят только из натурального масла, оно имеет кислотность не более 0,8%.

Virgin olive oil

Также производится только из натурального масла, его кислотность не более 2%.

Pure olive oil или Olive oil

Обычно являются смесью очищенного (рафинированного) и натурального масла. Их кислотность колеблется в пределах 1,5%.

Olive pomace oil

Очищенное (рафинированное) жмыховое масло, иногда с добавкой натурального. Оно вполне годится для употребления в пищу, но назвать его оливковым маслом нельзя.

* Жмыховое оливковое масло широко представлено в розничной торговле, особенно под собственными брендами розничных сетей. Его также часто используют в ресторанах для приготовления различных блюд и выпечки.

Еще один вид оливкового масла — Lampante oil (ламповое масло). Оно не является пищевым и предназначено только для промышленных нужд.

На этикетке оливкового масла всегда ищите информацию:

— для каких именно кулинарных нужд (заправки салатов или жарки) оно подходит (натуральное оливковое масло из–за меньшей температуры дымления дымит на сковороде сильнее, чем подсолнечное);

— показатели кислотности.

Уровень кислотности определяется содержанием олеиновой кислоты в 100 г продукта. Чем ниже естественная кислотность нерафинированного оливкового масла, тем выше его качество.

Противопоказания

Оливковое масло не стоит употреблять при обострении болезней:

— желудка и 12–перстной кишки (из–за кислотности), так как оно может вызвать раздражение слизистой;

— желчного пузыря, потому что резко повышает тонус желчного пузыря, что может привести в движение имеющиеся в нем камни, и вызывает усиленное желчеотделение, из–за чего может возникнуть изжога.

И оно абсолютно противопоказано при желчнокаменной болезни, аллергии на компоненты масла и высокой степени ожирения.

Важно знать

Вкусовые качества оливкового масла ухудшаются со временем, поэтому рекомендуется употреблять весь запас продукта в течение года. Хранить оливковое масло лучше в сухом, прохладном (но не холодном) темном месте, подальше от разных запахов кухни, так как оно легко их впитывает.

В чем вред подсолнечного и оливкового масла?

Принято считать, что на нерафинированных маслах жарить нельзя. Но это не совсем так. Да, при нагревании они теряют бОльшую часть полезных веществ, и да, при их «горении» образуются канцерогенные вещества. Именно поэтому не рекомендуется злоупотреблять жаренными на масле продуктами: все сильно поджаристое раздражает желудочно–кишечный тракт, негативно воздействует на кровь и сосуды из–за большого количества свободных радикалов и может стимулировать развитие онкологии.

Еще более вредным для организма является любое масло, используемое в качестве фритюра, особенно если одну и ту же его порцию используют многократно. Поэтому нужно всегда тщательно отмывать сковороду от остатков масла.

Но и этот вред для нас гораздо меньше того, что мы получаем от жарки продуктов на дешевом и выхолощенном рафинированном (и дезодорированном) масле, по сути — жировом суррогате, без вкуса и запаха, в котором после множества этапов обработки не остается ничего полезного.

И что же «на выходе»?

Никаких особых преимуществ у оливкового масла перед подсолнечным нет. Просто оливковое масло — один из стратегических товаров экспорта и предмет прибыли средиземноморских стран. Они его продвигают, а мы платим значительно бОльшие деньги за его покупку.

Оба масла содержат большое количество фитостеролов — веществ, которые:

— понижают уровень «плохого» холестерина в крови,

— снижают риск развития и тормозят течение рака легких, желудка, молочной железы, яичников,

— замедляют процессы старения кожи за счет активизации выработки коллагена.

Поэтому оба эти продукта называют «женскими» маслами.

Но из–за некоторых расхождений в их составе и чтобы польза для организма от них была максимальной, специалисты рекомендуют сочетать в рационе подсолнечное и оливковое масла.

Ирина МАКАРОВА.