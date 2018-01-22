Равшана Куркова стала блондинкой для новой роли в кино

«Проба грима», — не стала создавать интригу Равшана и, поставив хэштеги #ойчтобудет и #новаяроль, дала понять, что скоро мы ее увидим в новом проекте.
Несмотря на то что большинство поклонников актрисы отметили, что брюнеткой она им нравится больше, этот эксперимент им понравился.
«Совершенно другая девушка, очаровательная и нездешняя какая-то, из других миров прилетевшая», — прокомментировала снимки одна из поклонниц знаменитости.
«Не узнать, совсем другая», — написала другая.
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