Равшана Куркова стала блондинкой для новой роли в кино

Равшана Куркова удивила своих поклонников, опубликовав в Instagram серию снимков, на которых она предстала в непривычном для себя образе. Актриса покрасила ресницы в белый цвет и, надев парик, стала блондинкой.

«Проба грима», — не стала создавать интригу Равшана и, поставив хэштеги #ойчтобудет и #новаяроль, дала понять, что скоро мы ее увидим в новом проекте.

Несмотря на то что большинство поклонников актрисы отметили, что брюнеткой она им нравится больше, этот эксперимент им понравился.

«Совершенно другая девушка, очаровательная и нездешняя какая-то, из других миров прилетевшая», — прокомментировала снимки одна из поклонниц знаменитости.

«Не узнать, совсем другая», — написала другая.