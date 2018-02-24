Раз горох, два горох…

Любой праздник сложно представить без гвоздя холодного стола — зеленого горошка. В канун 23 февраля — знаменательного дня, который, несмотря ни на что, навсегда останется праздником в сердце каждого «настоящего мужчины», газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ» решила провести экспертизу именно этого славящегося своими «артиллерийскими» свойствами продукта.

И хотя последователи ЗОЖ рекомендуют заменять консервированный горошек размороженным и отваренным свежим, мы, руководствуясь давней привычкой (она же вторая натура!) и экономией времени, купили восемь банок зеленого горошка от разных производителей. Чтобы узнать, полезен ли горошек в принципе и какой из продуктов — лучший.

ВНИМАНИЕ!

* Независимая экспертиза проводится на средства редакции и в интересах наших читателей. Дегустация продуктов осуществляется вслепую членами редакции и приглашенным экспертом.

1. Зеленый горошек KRONIS (стеклянная банка 460 г/280 г), цена 1,05 €

Производитель: конкретно не указан; произведено в Польше по заказу SIA KRONIS (волость Цодес, Ozoli, Бауский край).

Примечание: без консервантов.

Состав: зеленый горошек, вода, соль.

Калорийность: в 100 г 53 ккал.

Пищевая ценность:

углеводы 10,0 г,

белки 3,0 г,

жиры 0,2 г.

Соль — количество не указано.

На вид: в банке привычного цвета горошек; горошины разного размера. Заливка прозрачная, у самого дна чуть мутновата.

Консистенция: твердый, «дубовый».

На вкус: как сырой, с нехарактерным вкусом и привкусом мыла, будто смешали хороший и «вымоченный» просроченный продукты. Много соли. Горошек никому не понравился.

Вывод: ничего лишнего, и замечаний к составу нет. К сожалению, не указано количество соли, а сахара и белка меньше, чем в других образцах. Продукт без консервантов и, возможно, производитель добавил больше соли; она работает как консервант, не являясь Е–добавкой. Учитывая консистенцию и вкус горошка, лучше поискать другой продукт — в этом, скорее всего, много крахмала: горошек твердый и неприятного вкуса.

2. Зеленый горошек КОК (стеклянная банка 690 г/450 г), цена 1,39 €

Производитель: конкретно не указан; произведено в Венгрии.

Распространитель: SIA LEVERSA (ул. Уриекстес, 8b, Рига).

Состав: садовый зеленый горошек, питьевая вода, пищевая соль, сахар.

Калорийность: в 100 г 66 ккал.

Пищевая ценность:

углеводы 9,7 г (в т. ч. сахар 4,7 г),

белки 4,7 г,

жиры 0,2 г (в т. ч. насыщенные жирные кислоты /НЖК/ 0,2 г).

Соль 0,7 г.

На вид: в банке привычного цвета зеленый горошек, горошины разного размера. Заливка прозрачная, у самого дна чуть мутновата.

Консистенция: горошек мягкий, как переваренный. Некоторые горошины «спавшиеся» — как при размораживании.

На вкус: довольно сладкий, с легкой кислинкой в послевкусии. Для салатов мягковат, но может служить гарниром. На вкус понравился.

Вывод: состав горошка хороший, количество соли среднее и сахара немного, хотя этот образец один из тех, где наибольшее количество сахара (в скобках, скорее всего, указан и натуральный, и добавленный сахар). Из описания состава следует, что добавленного сахара в горошке должно быть меньше, чем соли (сахар в составе указан последним).

3. Зеленый горошек SPILVA ( жестяная банка 400 г/270 г), цена 1,09 €

Производитель: конкретно не указан; продукт произведен в Венгрии по заказу SIA Orkla Foods Latvija.

Распространитель: SIA Orkla Foods Latvija (ул. Звайгжню 1, Спилве, Бабитская волость, Бабитский край).

Состав: зеленый горошек, сахар, пищевая соль.

Калорийность: в 100 г 60 ккал.

Пищевая ценность:

углеводы 9,7 г (в т. ч. сахар 4,7 г),

белки 4,7 г,

жиры 0,5 г (в т. ч. НЖК 0,1 г).

Соль 0,7 г.

На вид: при покупке оценить невозможно. Когда открыли, в банке привычного цвета крупный консервированный горошек. Заливка прозрачная.

Консистенция: очень мягкий, во рту становится «кашей».

На вкус: слишком нейтральный, но в салате он не перебьет вкуса других ингредиентов и отлично подойдет для приготовления горохового пюре. Съедобный, но до «нормы» все же далеко.

Вывод: пищевая ценность практически такая же, как у предыдущего образца. Количество сахара и соли можно уменьшить, промыв горошек водой, но помимо соли и сахара уменьшится и количество других питательных веществ.

4. Зеленый горошек Bonduelle PREMIUM (жестяная банка 400 г/265 г), цена 0,93 €

Производитель: конкретно не указан; продукт произведен в ЕС.

Представитель: Bonduelle Polska S.A. (02–785 Варшава, ул. Пулавска, 303).

Состав: зеленый горошек, вода, сахар, соль.

Калорийность: в 100 г 74 ккал.

Пищевая ценность:

углеводы 7,4 г (в т. ч. Сахар 2,6 г),

клетчатка 7,8 г,

белки 5,5 г,

жиры 0,7 г (в т. ч. НЖК 0,1 г).

Соль 0,73 г.

На вид: при покупке оценить невозможно. Когда открыли, в банке привычного цвета разного размера зеленый горошек. Целостность некоторых горошин нарушена, есть и пустые шкурки. Заливка прозрачная.

Консистенция: слишком мягкий, как переваренный, для салата не подойдет.

На вкус: очень сладкий, что не понравилось.

Вывод: состав хороший, указано и количество клетчатки. Здесь ее много (больше 6 г на 100 г). И это хорошо.

5. Зеленый горошек Basic RIMI (жестяная банка 400 г/280 г), цена 0,49 €

Производитель: конкретно не указан; продукт произведен в Венгрии по заказу RIMI.

Распространитель в Латвии: SIA RIMI Latvija (Рига, ул. А. Деглава, 161).

Состав: зеленый горошек, сахар, вода, соль.

Калорийность: в 100 г 65 ккал.

Пищевая ценность:

углеводы 7,4 г (в т. ч. сахар 3,7 г),

клетчатка 5,5 г,

белки 4,9 г,

жиры 0,5 г (в т. ч. НЖК 0,1 г).

Соль 0,60 г.

На вид: при покупке оценить невозможно. Когда открыли, в банке обычного цвета зеленый горошек, горошинки почти одного размера. Заливка прозрачная.

Консистенция: твердый и «резиновый».

На вкус: непривычный, пресный, с горьковатым послевкусием и все перебивающим привкусом «сырого» зеленого гороха, соли и сладости не ощущается. Продукт никому не понравился.

Вывод: состав и пищевая ценность ни о чем плохом не говорит. Соли меньше, чем в предыдущих образцах. Но настораживает низкая цена продукта — возможно, поэтому и качество его «не очень».

6. Зеленый горошек GLOBUS (жестяная банка 400 г/265 г), цена 0,89 €

Производитель: продукт произведен в Венгрии.

Обслуживание: GLOBUS Zrt (4030 Дебрецен, ул. Моносторпалии, 92, Венгрия).

Примечание: отборный мелкий сладкий горошек.

Состав: горошек, вода, соль, сахар.

Калорийность: в 100 г 76 ккал.

Пищевая ценность:

углеводы 8,8 г (в т. ч. сахар 1,9 г),

клетчатка 5,9 г,

белки 5,4 г,

жиры 0,8 г (в т. ч. НЖК 0,2 г).

Соль 0,78 г.

На вид: при покупке оценить невозможно. Когда открыли, в банке привычного цвета зеленый горошек. Горошины мелкие, однородные. Заливка прозрачная.

Консистенция: горошек твердый, почти «резиновый».

На вкус: нейтральный, даже пресный, нет привычного любимого вкуса. Но для овощных салатов (например, «Руйиенского» с отварной свеклой и пр.) или супов он вполне подходит, хотя большинство отзывов отрицательные.

Вывод: возможно, горошек заготовили «не в сезон». Поэтому в нем больше крахмала, что и повлияло на вкус и консистенцию продукта. К остальному замечаний нет.

7. Консервированный зеленый горошек GARDNER (жестяная банка 400 г/280 г), цена 0,45 €

Производитель: конкретно не указан, продукт произведен в Венгрии по особому заказу RIMI.

Распространитель в Латвии: SIA RIMI Latvija (Рига, ул. А. Деглава, 161).

Состав: зеленый горошек, сахар, вода, соль.

Калорийность: в 100 г 65 ккал.

Пищевая ценность:

углеводы 7,4 г (в т. ч. сахар 3,7 г),

клетчатка 5,5 г,

белки 4,9 г,

жиры 0,5 г (в т. ч. НЖК 0,1 г).

Соль 0,6 г.

На вид: при покупке оценить невозможно. Когда открыли, в банке привычного цвета зеленый горошек. Горошины одного среднего размера. Заливка прозрачная, но с пеной (словно добавлен стиральный порошок).

Консистенция: горошек твердый, некоторые горошины как резиновые, некоторые мягкие.

На вкус: в общей массе пресный вкус «стоялого» и перезрелого старого гороха с горьковатым послевкусием. То ли смешан горох разной степени зрелости, то ли лежалый и более свежий горошек. Но продукт невкусный и никому не понравился.

Вывод: качество продукта напрямую может зависеть и от цены, как, например, в этом образце она минимальная. А по составу и пищевой ценности этот горошек похож на остальные образцы.

8. Консервированный зеленый горошек RIMI (жестяная банка 400 г/280 г), цена 0,89 €

Производитель: конкретно не указан; продукт произведен в Венгрии по особому заказу RIMI.

Распространитель в Латвии: SIA RIMI Latvija (Рига, ул. А. Деглава, 161).

Состав: зеленый горошек, вода, сахар, соль.

Калорийность: в 100 г 65 ккал.

Пищевая ценность:

углеводы 7,4 г (в т. ч. сахар 3,7 г),

клетчатка 5,5 г,

белки 4,9 г,

жиры 0,5 г (в т. ч. НЖК 0,1 г).

Соль 0,60 г.

На вид: при покупке оценить невозможно. Когда открыли, в банке привычного цвета очень мелкий (почти как красная икра) зеленый горошек. Заливка прозрачная.

Консистенция: горошек довольно мягкий.

На вкус: приятный и привычно сладкий, как в детстве. Для салата он мелковат, а для гарнира в самый раз и наверняка понравится детям. Самый вкусный продукт, он понравился всем дегустаторам.

Вывод: по составу и пищевой ценности продукт хороший, у него приятный вкус и средняя цена. Такой продукт можно брать.

Выбор редакции:

1–е место — горошек RIMI (жестяная банка по цене 0,89 €)

2–е место — горошек КОК

3–е место — горошек SPILVA

Выбор специалиста:

1–е место — горошек RIMI (жестяная банка по цене 0,89 €)

2–е место — горошек Bonduelle PREMIUM

Слово специалиста

На вопросы отвечает наш эксперт, специалист по питанию Елена Павлова (медцентр VIVENDI, www.vivendicentrs.lv):

1. Полезен ли консервированный зеленый горошек? Кому и когда его лучше не употреблять?

Консервированный горошек содержит белок, углеводы, клетчатку, немного жиров, витамины С и группы В, минеральные вещества (калий, кальций, фосфор, железо). Но при консервировании часть питательных веществ горошек теряет, и их уже меньше, чем в свежем.

Сахара и соли в таких консервах горошка обычно немного по сравнению, например, с копченостями или солеными огурцами. Но если у вас повышенное давление, сахарный диабет, мочекаменная болезнь, употреблять в больших дозах этот продукт не стоит. Не рекомендуется налегать на бобовые (и горошек) при подагре и желчнокаменной болезни.

Чрезмерное количество горошка может вызывать тяжесть в желудке и метеоризм. И хотя консервированный горошек вызывает газообразование в меньшей степени, чем свежий, этот фактор стоит учитывать при составлении своего рациона.

2. Размороженный и отваренный зеленый горошек полезнее консервированного? Как правильно его готовить?

В замороженном горошке нет добавок сахара и соли. Быстрая заморозка горошка сохраняет в нем максимальное количество витаминов, минимизирует потери витамина С.

Но при готовке — варке, тушении — в горошке до минимума снижается количество или полностью разрушается витамин С. Поэтому чтобы сохранить в нем полезные нам вещества, добавлять горошек в суп стоит за 10 минут до окончания варки.

3. В составе почти всех образцов есть жиры и насыщенные жирные кислоты. О чем речь?

Существует два вида жирных кислот — насыщенные и ненасыщенные. Основной источник насыщенных жиров — продукты животного происхождения: мясо, яйца, молочные продукты, масла какао, пальмовое и кокосовое.

Растительные продукты (овощи, фрукты, бобовые, зерновые, орехи, семечки и растительные масла) тоже содержат насыщенные жиры, но в очень небольшом количестве. Содержит их и горошек. И производители могут указывать их количество в маркировке.

Для следящего за своим здоровьем человека важно, чтобы количество насыщенных жиров, которые повышают риск сердечно–сосудистых заболеваний (ненасыщенные этот риск снижают), не превышало 10% от общей суммы килокалорий дневного рациона. Если в рационе 2000 ккал, насыщенных жиров должно быть не больше 22 г.

4. От чего зависит жесткость, мягкость, сладость горошка?

Качество горошка зависит:

1) от сорта — мелкий горошек мягче и слаще, крупный тверже и с менее выраженным вкусом;

2) от времени сбора урожая — слаще и мягче горошек, собранный и приготовленный в сезон весна/лето. В осенне–зимнем горошке больше крахмала, хуже вкусовые качества;

3) от соблюдения технологии приготовления.

5. Как узнать, заготовку какого сезона мы покупаем?

Если на банке указан только срок годности без даты производства, то стопроцентно сказать, горошек какого сезона мы покупаем, нельзя. Но так как сроки годности консервов исчисляются целыми годовыми циклами, о месяце изготовления продукта приблизительно можно судить по месяцу срока его реализации.

Если, например, срок реализации — июнь, то и изготовлен продукт был, скорее всего, в июне.

Важно знать, что лучший горошек сезона май–июнь, так как изготовлен из свежего гороха. Зимой обычно консервируют «восстановленный» горох (то есть высушенный и размоченный). И он может быть мутным, мягким, в нем много крахмала.

6. Как по упаковке понять, что продукт просрочен — и какой не стоит употреблять, покупать?

Не стоит покупать горошек в поврежденных и вздутых металлических банках или стеклянные банки со вздутыми крышками. Горох в них может быть опасен для здоровья.

При встряске металлической банки не должно быть «бульканья» — это признак, что производитель сэкономил на сырье. Глухой звук — значит, горошка достаточно. Покупать лучше ту банку, где гороха больше, чем рассола (показатели брутто /нетто).

Стеклянная банка позволяет нам сразу визуально оценить продукт: горошек должен быть равномерной зеленоватой окраски, горошины — целыми и немятыми, рассол — прозрачным. Мутный рассол и осадок на дне банки говорят о том, что в горошке много крахмала.

7. Как и с чем лучше сочетать горошек? Как уменьшить газообразование?

Белки зеленого горошка по своему составу близки к белкам мяса. Сочетая горошек с зерновыми продуктами и овощами, мы снабдим организм полноценным белком. Наилучший вариант — есть свежий горошек в сезон.

А вот жирные продукты и большие количества мяса сочетать с горошком не стоит — это сложные для переваривания «комплексы».

Чтобы уменьшить газообразование, не стоит употреблять горошек в количестве, превышающем 2–3 столовые ложки. В этих же целях в горошек можно добавить специи, подавляющие образование газов в кишечнике: укроп, кориандр, тмин, майоран, фенхель, мяту. Не любите специи в блюде, можно заварить «пряный» чай.

8. Как часто можно/нужно есть горошек, чтобы разнообразить свой рацион?

Зеленый горошек — полезный продукт, и если нет противопоказаний, его можно употреблять хоть ежедневно. Бобовые желательны в рационе хотя бы три раза в неделю.

Ирина МАКАРОВА.