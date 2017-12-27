Осенняя сессия сейма стала первой репетицией «генерального сражения», — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Настоящие политики говорят, что до выборов ВСЕГО девять месяцев. Ну а те, кто в политике оказались случайно, наверняка скажут, что до выборов ЕЩЕ девять месяцев. Первая группа, то есть настоящие политики, уже в ходе нынешней осенней сессии парламента проводили репетицию грядущего генерального сражения. Они по любому поводу и без оного неслись на трибуну, выдвигали те или иные законодательные инициативы, выходили с громкими заявлениями.

Ходоки на трибуну

Особенно этой осенью зажигал оппозиционный депутат Иварс Зариньш («Согласие»), который в итоге и стал рекордсменом сессии по количеству выступлений на пленарных заседаниях. Справедливости ради нужно признать, что этот депутат не просто так красовался на трибуне сейма. На то была веская причина — скандал с пресловутым КОЗ. Можно констатировать, что в противостоянии с минэкономики оппозиционный депутат пока взял верх — ведомство Арвилса Ашераденса после отчаянного сопротивления все–таки было вынуждено предоставить парламенту большую часть материалов по тем фирмам, которые смогли продлить лицензии и претендовать на госдотации, хотя в реальности никакую зеленую энергию не производили. В результате, кстати, минэкономики было вынуждено эти лицензии аннулировать.

На этой сессии конкуренцию по частоте хождения на трибуну Зариньшу пытался составить депутат от премьерского Союза зеленых и крестьян Валдис Калнозолс. Вот только в отличие от оппозиционного политика Калнозолс занимался, как сейчас модно говорить, троллингом. То он выражал недовольство засильем женщин в судебной системе Латвии, то кричал о том, что правящим пора уже подумать о простом народе. Но после этих гневных заявлений в адрес своих же товарищей по власти он голосовал… согласно коалиционной дисциплине.

Оговорочка по Фрейду

А вот однопартиец Калнозолса Карлис Сержантс отметился на осенней сессии оговоркой по Фрейду. Выступая по поводу бюджета–2018, депутат решил процитировать русскую поговорку: «Нечего на зеркало пенять, коль рожа крива!» Но то ли случайно, то ли умышленно вместо слова «рожа» Карлис сперва попытался произнести слово, которое характеризует совсем другую часть тела. Депутат вызвал смех в зале. Да, богат наш сейм талантами!

На осенней сессии громко напомнил о себе и один отколовшийся от «Единства» депутат — Интс Далдерис. Сперва он продавил через сейм поправку, которая обязывает ежемесячно публиковать зарплаты всех государственных и муниципальных должностных лиц — причем с указанием имен и фамилий. Эта тема «битвы за открытость» так депутату Далдерису понравилась, что перед самым окончанием сессии он призвал со следующего года знакомить общественность и с зарплатами всех учителей и сотрудников государственных компаний. Разумеется, тоже с указанием имен и фамилий.

Руки прочь от бюджета!

Но, конечно, осенняя сессия запомнилась не только дебатами, но и принятием конкретных решений. Ключевое из них — бюджет на будущий год. Бюджет–2018 войдет в новейшую историю Латвии как первый бюджет, который принимался в дневное время суток. Да, депутаты на сей раз не стали устраивать ночных посиделок и обсуждали основной финансовый закон страны два дня в рабочее время. Еще одна отличительная особенность бюджета–2018 — впервые после кризиса в проекте бюджета не были заложены т. н. депутатские квоты. Более того, в составленный правительством бюджет депутаты осмелились внести всего лишь две коррекции. Во–первых, правящая коалиция согласилась пока не закрывать школы–интернаты (детские дома) и выделила все–таки на их содержание необходимые финансы. А во–вторых, 400 тысяч евро депутаты щедрой рукой пожертвовали из госказны Ассоциации бывших депутатов Верховного Совета — на организацию их посиделок. Ой, извините, конференций. Все предложения оппозиции в проект бюджета были отклонены.

Одним из самых важных документов, принятых этой осенью, следует считать закон о финансировании здравоохранения. Впервые в Латвии вводится система (пусть и частичная) обязательного медстрахования. Напомним: согласно закону впредь те латвийцы, которые не платят соцналог и не входят в группу льготников, будут обязаны для получения полного пакета медуслуг делать ежемесячные взносы в бюджет здравоохранения.

На этой сессии депутаты все–таки решили преподнести избирателям хоть маленький, но приятный подарок. Впервые за долгие годы власти пошли на снижение НДС. Напомним: со следующего года с 21% до 5% снижена ставка НДС на сезонные овощи, фрукты и ягоды. Да, близость выборов творит чудеса!

Националисты рвутся в бой

Кто–кто, а националисты всегда первыми чувствуют близость выборов и начинают вносить в парламент свои умопомрачительные законопроекты. Один из них уже был принят на последнем заседании осенней сессии. Это закон об участниках Второй мировой. Закон, напомним, не признает участниками войны неграждан, натурализованных граждан, а также советских подпольщиков и партизан.

Фактически этот закон для одной группы участников войны — бывших легионеров Ваффен СС.

Еще один законопроект от TB–Visu Latvijai! только начал свой путь по сеймовским структурам и наверняка будет принят в январе–феврале. Речь идет о поправках в кодекс административных правонарушений, которые резко увеличивают штрафы за нарушения языкового законодательства. Поправки также позволяют за повторные нарушения языкового законодательства отстранять от работы государственных и муниципальных служащих, включая выборных должностных лиц — руководителей самоуправлений и т. п.

Еще одно ноу–хау от националистов — это введение наказания за распространение по почтовым ящикам рекламы и другой информации на иностранных языках. Разумеется, уже в ходе зимней сессии они также попытаются сделать себе бесплатный политический пиар во время рассмотрения в сейме языковой реформы Шадурскиса.

Так что можно не сомневаться, что предстоящая зимняя сессия будет ну очень горячей! И не только из–за активности представителей нацобъединения. Наверняка оппозиция вновь попытается инициировать дискуссию по неудобной для правящих теме всенародных выборов президента.

Абик ЭЛКИН.