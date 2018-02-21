Разоблачение рижского любителя малолетних мальчиков попало на видео(9)

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Виталий Вавилкин
18:50 20.02.2018
Наша Латвия / Социум

В социальных сетях стремительно распространяется видео с разоблачением местного педофила, пытавшегося договориться о встрече с 16-леним мальчиком.

Автор видео Бруно Дижайс познакомился с неким мужчиной в социальных сетях. Добавленный в друзья мужчина сразу же начал присылать материалы порнографического характера, думая, что общается с 16-летним парнем.

 

В итоге, после того, как полиция отказалась принимать заявление, Дижайс отправился на встречу сам.

 

Что из этого вышло? Смотрите сами!

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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Александр Шерстобитов 19:15 20:02:2018

В Латвии с 16 можна и.ать. Вилюкс по закону не педофил, а просто гей. Надо было говорить, что всего 15. Так что операция уже изначально была обречена на провал. А так как и.ать можно уже с 16, Вилюкс сам мог пожаловатся в полицию. Хорошо, что не били его, а то попали бы за решёткой. Всё надо делать грамотно, а лучше, если консультироватся с юристом до такой акции.

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СССР 23:12 20:02:2018

Им нравится в педиков играть! Отпустили педофила и рады.

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Уважуха 19:22 20:02:2018

Парни красавцы ,так держать ....Так и политиков пи......о-в на место ставить надо...В Риге встречу пожму правую . Красава

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Что вышло? 23:10 20:02:2018

Отпустили! Идиоты!

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Ор 19:24 20:02:2018

Где полиция , ее действия?

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О 19:26 20:02:2018

Где полиция, ее действие?

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Цыник 21:33 20:02:2018

Так это же Latviješu patriots на снимке, педрила еще тот, петушара дырявый.

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Юрий 22:50 20:02:2018

Парни молодцы.толко в следующий раз без видеокамеры и хлебало в щепки.только так понимают!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)

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