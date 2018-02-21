В социальных сетях стремительно распространяется видео с разоблачением местного педофила, пытавшегося договориться о встрече с 16-леним мальчиком.

Автор видео Бруно Дижайс познакомился с неким мужчиной в социальных сетях. Добавленный в друзья мужчина сразу же начал присылать материалы порнографического характера, думая, что общается с 16-летним парнем.

В итоге, после того, как полиция отказалась принимать заявление, Дижайс отправился на встречу сам.

Что из этого вышло? Смотрите сами!