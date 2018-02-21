Автор видео Бруно Дижайс познакомился с неким мужчиной в социальных сетях. Добавленный в друзья мужчина сразу же начал присылать материалы порнографического характера, думая, что общается с 16-летним парнем.
В итоге, после того, как полиция отказалась принимать заявление, Дижайс отправился на встречу сам.
Что из этого вышло? Смотрите сами!
В Латвии с 16 можна и.ать. Вилюкс по закону не педофил, а просто гей. Надо было говорить, что всего 15. Так что операция уже изначально была обречена на провал. А так как и.ать можно уже с 16, Вилюкс сам мог пожаловатся в полицию. Хорошо, что не били его, а то попали бы за решёткой. Всё надо делать грамотно, а лучше, если консультироватся с юристом до такой акции.« ответить
Им нравится в педиков играть! Отпустили педофила и рады.« ответить
Парни красавцы ,так держать ....Так и политиков пи......о-в на место ставить надо...В Риге встречу пожму правую . Красава« ответить
Отпустили! Идиоты!« ответить
Где полиция , ее действия?« ответить
Где полиция, ее действие?« ответить
Так это же Latviješu patriots на снимке, педрила еще тот, петушара дырявый.« ответить
Парни молодцы.толко в следующий раз без видеокамеры и хлебало в щепки.только так понимают!« ответить