Разоблачить агентов КГБ!(4)

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газета Сегодня
18:30 30.01.2018
газета Сегодня / Политика

Сегодня комиссия парламента по правам человека начинает рассматривать, мягко говоря, спорный законопроект, инициированный депутатами TB–Visu Latvijai. Документ предусматривает открытие пресловутых мешков КГБ, то есть предание гласности картотеки агентов КГБ Латвийской ССР, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Законопроект говорит о том, что все имеющиеся в распоряжении Латвии документы КГБ СССР и Латвийской ССР, включая картотеку информаторов КГБ ЛССР, передаются в Национальный архив уже до 1 июня 2018 года и становятся публично доступными! То есть любой желающий сможет без ограничений ознакомиться с этими материалами.

 

Также законопроект предусматривает до 31 декабря 2018 года публикацию в интернете, то есть в свободном доступе, все документы, связанные с деятельностью КПСС, Латвийской компартии, включая взаимодействие Латвийской компартии с КГБ Латвийской ССР. Законопроект предусматривает публикацию в интернете и всей агентурной картотеки КГБ Латвийской ССР «с научными комментариями».

 

Заметим, что сам руководитель созданной при правительстве научной комиссии по изучению материалов КГБ ЛССР Карлис Кангерис вообще призывает обнародовать картотеку агентов КГБ без каких–либо комментариев.

 

Многие эксперты предупреждают, что публикация имен «стукачей» произведет эффект разорвавшейся бомбы, учитывая, что многие «агенты» еще живы — и уж тем более живы их дети, другие родственники. Сторонники же предания гласности имен «информаторов» убеждены, что латвийскому обществу подобное очищение необходимо.

 

Напомним, что дебаты по судьбе мешков КГБ ведутся начиная с 1991 года. А воз и ныне там…

 

Абик ЭЛКИН.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Lustracija, eto nazivajetsa 18:36 30:01:2018

na Ukraine uze davno idjot Lustracija, mogli bi latisi poucitsa

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10 дюймов 18:56 30:01:2018

для молодых нацистов это развлечение а Файра-Фика пытается уже продать свои участки на кладбище а Годманис уже просит в Новой Зеландии убежища===вот и свела судьба старых и молодых... латышей!

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баба яга 19:01 30:01:2018

А я предлагаю опубликовать фамилии стукачей которые сейчас работают на Латвийские спецслужбы. ХА -ХА и какой же нормальный человек после этого будет сотрудничать со спецслужбами ЛАТВИИ. Ведь в каждой стране есть свои КГБ и они не смогут работать без таких стукачей.

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Украине "скоро будет хана" 19:48 30:01:2018

rueconomics.ru/303983-khoteli-zhit-po-evropeiski-a-ukraine-skoro-konec-aktivist-dvukh-maidanov-dmitrii-gordon-pozhelal-vernutsya-vo-vremena-yanukovicha

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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