Развалины на улице Иерузалемес больше нет

Первое в наступившем году заседание комиссии по деградирующим среды зданиям Рижской думы началось с хорошей новости. В деле о развалине на ул. Иерузалемес 3, которое тянулось много лет, наконец поставлена точка. Ее больше нет…

На месте уродливого строения – пустырь. На объекте еще работает техника, расчищая завалы. Осталось совсем не много — только вывезти мусор (владельцы обещают управиться до 14 февраля), и жильцы соседних домов, наконец, смогут вздохнуть спокойно.

Многим из них памятна ночь на 11 декабря прошлого года, когда их разбудил грохот обвалившейся стены. Тут же прибывшая на место происшествия полиция самоуправления тут же эвакуировала всех – 138 человек. К счастью, никто не пострадал…

Руина уже давно было на учете в комиссии, с нее взимался повышенный налог, однако только громкий (во всех смыслах) инцидент с обрушением части стены заставил домовладельцев выполнять свои обязанности. Это как раз тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло.

На оперативном совещании по горячим следам обвала на фоне мрачного вида обломков, в котором принял участие вице-мэр Риги Андрис Америкс и председатель комитета имущества Рижской думы Олег Буров, вопрос поставили ребром: или хозяевам немедленно снесут опасные руины, или за них это сделает самоуправление, взыскав расходы.

На крайние меры идти не пришлось. Домовладельцы, компания «Grost», тут же нашла возможность и средства привести объект в порядок – то есть, сравнять его с землей. Никакой ценности останки здания не представляли. Освободившуюся территорию планируется благоустроить.

Так что одной развалиной и проблемой в городе стало меньше. Кто следующий?