Однако, по мнению публициста RuBaltic.Ru Александра Носовича, Россия может отказаться от стратегии экономической блокады Прибалтики и пойти на послабления по транзиту и продовольственному эмбарго для Литвы, Латвии и Эстонии, если страны Балтии принципиально изменят свою внешнюю и внутреннюю политику. Чего должна требовать Москва от Прибалтики в обмен на отказ от сворачивания торгово-экономических отношений:
Права русскоязычного населения
Страны Балтии не вернут себе российские грузы и российские рынки сбыта до тех пор, пока будет продолжаться дискриминация русскоязычного населения. Если Латвия и Эстония хотят экономического сотрудничества с Россией, они должны дать гражданство всем оставшимся негражданам и принести извинения за лишение русскоязычных фундаментальных прав в 1991 году.
Прибалтийская этнократия, установленная за счет дискриминации национальных меньшинств и создания искусственных преимуществ для представителей титульной нации, должна быть признана порочным политическим режимом.
Русский язык должен получить официальный статус хотя бы на уровне самоуправлений. Русские школы должны быть неприкосновенны, право детей из русских семей учиться на родном языке — гарантировано.
Деблокирование Калининграда
Жители Калининградской области должны реализовать свое конституционное право свободного перемещения на остальную территорию России. Литва должна стать для них территорией безвизового передвижения.
Литовское государство должно признать право граждан России свободно перемещаться по суше из Калининграда и в Калининград без всяких разрешений или запретов со стороны Литвы.
Кроме того, должна быть прекращена практика введения «Литовской железной дорогой» «отсекающих тарифов», из-за которых грузоперевозчикам становится невыгодно экспортировать свои грузы через Калининградский морской порт и приходится переориентировать их на Клайпеду. Если литовские руководители действительно хотят взаимовыгодного экономического сотрудничества, то Россия должна быть уверена, что у нее никогда не будет проблем с Калининградской областью из-за Литвы.
Прекращение антироссийской истерики
Прибалтика должна перестать быть «буферной зоной» между ЕС и Россией, если она хочет на России зарабатывать. Страны Балтии не должны впредь блокировать и тормозить переговоры о безвизовом режиме между Россией и Евросоюзом, создавать «черные списки» граждан России, требовать продления и расширения санкций, запрещать российские СМИ и препятствовать работе журналистов из России, бороться с газопроводом «Северный поток» и другими стратегическими проектами России и Западной Европы.
Если Прибалтика экономически сотрудничает с Россией, то из уст ее лидеров на европейских площадках больше не могут звучать русофобские спичи о «русской угрозе», заявления о надвигающейся российской агрессии и требования к союзникам дать им денег на защиту от Путина.
Литва, Латвия и Эстония должны выбрать, на чём они зарабатывают: на сотрудничестве с Россией или на борьбе с ней.
Пересмотр «Восточного партнерства»
Прибалтийские страны должны отказаться от навязывания Евросоюзу своего понимания восточной политики ЕС, согласно которому постсоветские республики — это объект геополитической конкуренции между Западом и Россией, а их сближение с Евросоюзом нужно для ослабления Москвы.
Перед странами «Восточного партнерства» больше нельзя ставить ультиматум: «Либо вы с Европой против России, либо с Россией против Европы».
Многовековые связи Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана с Россией не должны игнорироваться и уничтожаться, интересы пророссийских групп населения в этих странах должны учитываться. Литва должна признать свою роль в провоцировании украинского кризиса во время председательства в Совете ЕС. Выбор евразийской интеграции Беларусью и Арменией нужно признать их правом и внутренним делом. Необходимо прекратить вмешательство во внутренние дела других стран ради «продвижения демократии»: в частности, страны Прибалтики должны перестать поддерживать белорусских националистов и готовить «цветную революцию» в Минске.
Россия должна быть признана неотъемлемой частью Единой Европы, попытки разделения которой подрывают европейскую безопасность. Евразийский союз — геополитическая реальность, и в ЕС он должен быть признан официально.
Без признания ЕАЭС и сотрудничества с его институтами Литва, Латвия и Эстония могут не рассчитывать на получение выгоды от участия в китайском проекте «Нового Шелкового пути».
Деполитизация истории
Историю в Прибалтике нужно оставить историкам и перестать использовать ее как инструмент борьбы с Россией. Если балтийские страны хотят делать бизнес с Россией, то пора прекратить подсчитывать «ущерб от советской оккупации» и выставлять Москве счет на сотни миллиардов евро материальных компенсаций. Пора заканчивать с приравниванием коммунизма к нацизму и с требованиями организовать «второй Нюрнберг» над Россией, как страной-правопреемницей СССР.
«Войны памяти» и «войны с памятниками» должны закончиться раз и навсегда: воинским захоронениям бойцов Красной армии и советским мемориалам Великой Отечественной войны руководство балтийских стран должно гарантировать неприкосновенность.
Жители Литвы, Латвии и Эстонии, которые не считают советский период в истории своих стран «оккупацией», должны иметь право свободно высказывать свое мнение. Репрессивное законодательство об уголовной ответственности за «отрицание оккупации» должно быть отменено, свобода слова в Прибалтике — гарантирована.
По делу о столкновении у Вильнюсской телебашни нужно провести реальное судебное разбирательство, а не политическое судилище. Арестованные по «делу 13 января» и незаконно содержащиеся под стражей граждане РФ Юрий Мель и Геннадий Иванов должны быть выпущены на свободу.
Уход профессиональных русофобов
В Москве никогда не будут выстраивать отношения с политиками, делающими карьеру на ненависти к России и русским. Если в Прибалтике хотят экономического сотрудничества, то в коалициях и правительствах не должно быть национал-радикалов, сравнивающих русских со вшами и предлагающих депортировать неграждан в вагонах для скота.
Сравнивавший президента РФ Владимира Путина с Гитлером глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, предрекавший восточному соседу участь Третьего рейха его латвийский коллега Эдгар Ринкевич, называвшая Россию террористическим государством президент Литвы Даля Грибаускайте и другие деятели, которые предлагали подвергнуть Москву международной изоляции, а теперь хотят с ней сотрудничать, должны сойти с политической сцены.
Нейтралитет
Пока Прибалтика превращается в военный полигон и форпост НАТО на российских границах, ни о каком сотрудничестве с Россией не может быть и речи. Поддерживать существование стран Балтии для нее означает инвестировать в возможный плацдарм для военной агрессии. Как Литва, Латвия и Эстония рассчитывают «срубить» денег на бизнес-контактах с восточным соседом, одновременно добиваясь размещения на его границах системы ПРО, — загадка.
Если страны Прибалтики хотят хоть в чём-то походить по уровню жизни и развитию экономики на образцовую для них Скандинавию, то они должны из прифронтовых государств стать нейтральными: выйти из НАТО и объявить военно-политический нейтралитет.
Большего России от них не надо. История доказала, что Прибалтика в составе России — это обуза, иждивенцы и «лишние рты». Но если Литва, Латвия и Эстония настолько утратили адекватность и погрязли в мании величия, что думают, будто они нужны России и без НАТО она их сразу же оккупирует… что же, пусть продолжают зазывать на свою территорию войска Альянса.
Посмотрим, чем помогут странам Прибалтики солдаты НАТО, когда демографическая катастрофа приведет их к социальному кризису, Евросоюз прекратит финансирование, а из прибалтийских портов уйдет последний российский груз.
Россия такая мразь что каждый человек в здравом уме руссоыоб« ответить
Историческое ничтожество прибалтов производно от их умственных возможностей. Так что ждать от них процветания просто не приходится - обязательно выберут неправильное решение.« ответить
Otvet Vane.« ответить
Ti prosto durak ubogij.Ni obrazovanja ,ni uma.
Большего России от них не надо. История доказала, что Прибалтика в составе России — это обуза, иждивенцы и «лишние рты».« ответить
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Смешно, Крым, это не лишние рты, а Прибалтика вот удостоилась.., лучше скажите, что видит око, да зуб неймет, Прибалтика в НАТО.
Отобрали Крым у Украины, оправдывая себя тем, что там могли бы появиться американцы.., и теперь представьте "неинтересную" для России Прибалтику, за которую по Истории с кем только Россия не воевала, что бы было с ней, если бы здесь уже не было НАТО, под каким предлогом её бы уже давно сьели.?« ответить
Этот малограмотный американский холоп,походу здесь сидит и серет по приказу американских ублюдков с улицы Samnera Velsa iela 1.А делается это для того,чтобы,чтобы понять настроения латвийских жителей.« ответить
Русофобия мешает развитию?« ответить
Округ Калиниграда:
1. Та же самая география и природа, что и в Латвии.
2. Население 100% русские - ни одного русофоба.
3. Все 100% дёргает пипику и кончают на гиорскую ленточку.
Но это место просто свалка и ДЫРА! Почему? Так потому, что русофобов там нет! Вся Россия живут на ресурсы, производить ничего не могут и не способны. Все тряпки на заднице и жравоиа из Европы. Вся техника быта и машины из Европы. Пустыня, а не страна.
Латвия это Латвия, потому что латыши у власти. И не были бы они русофобами, Латвия превратилась бы такой же гадюжник, где у власти ... ну аы поняли.
варзилоид-дебилоид, ты лучше скажи, что ты жрать через год, когда ЕС прекратит выделять еврофонды? Ты щас жрёшь отходы с мусорников у Максима, моешься только летом в Двине, живёшь в свинарнике, сидишь в зассаных штанах и воняешь своей згилозубой пастью. Ни тебе, быдло нищее, тут пасть открывать. Пшёл вон, пёс плешивый!« ответить
. Самое эффективное пропагандистское орудие Кремля — это не величие России. В конце концов, стремление к истинному величию может побудить народ требовать перемен к лучшему. Нет, главное орудие «патриотов» России — это русофобия. Самоуничижение, вечные сомнения в себе, злорадство, страх и паранойя. Те, в чьих руках находится власть, хорошо знают, что на своих постах они держатся лишь до тех пор, пока россияне запуганы тем, что они могут натворить без начальственного окрика государства, пока они лишены веры в собственные силы, в свою способность самим управлять своей судьбой.« ответить
Совесем не свалка и дыра. Вполне развитый регион - там, например, делают современные корабли со всеми атрибутами научно-технической революции. В Латвии где и что делают из 21 века? Проблемы в Калининграде есть, но они решаемы постепенно. России приходится теперь тратить на "братские народы" гораздо меньше - так что есть возможность заниматься собой.« ответить
Мундель....ты вообще был в Калининграде ?! Или свои заключения черпаешь из из туалетной газетки лауку авизе ? Если есть средства слетай туда, чтобы хоть чуть-чуть расширить свой кругозор.« ответить
_Россиянин 12:18 24:01:2018« ответить
Мундель_
Я живу и работаю в Питере, с.ка ты 4мошная! Тебя бомжи х.ями по твоим губам отметились. Тебе из рта урином несёт, тв.рь ты ползучая. НАХ пошёл, ур.д!
Если ты чеьовек то руссофобом быть обьязан..россия враг всех стран и народов« ответить
ваня))второсортное говно вроде тебя..изначально не может называться человеком))ты из серии обиженных и все тебе подобные отбросы вызывают только жалость и улыбку))« ответить
Поржал со списка требований ))« ответить
Идут на йух
Твой тупой мозК не смог осилить написанное, дурачёк безграмотный.« ответить
Твоя тупая тыква умеет только жрать, но не думать.
а где ты увидел требования, полудурок????« ответить
это мнение публициста. и в чем он не прав????
живи дружно с соседом и будет тебе счастье.
а нет, так живи как хочешь, но не скули, что все хреново.
Kenigsberg ne Rossija i ne Litva.« ответить
Калининград - Россия, бралюкас. Мы его своим мечом взяли. А вы века сопели, но не могли. А Мемель - не Дойчланд ли? А Вильно - не Польска?« ответить
Жена была в Балтийске, Калининградская область, ужас и жуть, во что превратили прусскую былую вотчину.« ответить
Посмотрел картинки: Балтийск - опрятный городок. Если выискивать помойкии развалюхи, то что-нибудь найдёшь. Так и в Прибалтике помоек и развалюх дофига.« ответить
у тебя самого денег на билет нет или жена безграмотная, писать нe умеет?« ответить