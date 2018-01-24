Представители стран Балтии один за другим высказываются за возрождение экономического сотрудничества с Россией. Все они при этом подчеркивают, что политика их стран в отношении Москвы останется неизменной. Россию такой подход устроить не может, и в стратегическом партнерстве с Прибалтикой она давно не заинтересована.

Однако, по мнению публициста RuBaltic.Ru Александра Носовича, Россия может отказаться от стратегии экономической блокады Прибалтики и пойти на послабления по транзиту и продовольственному эмбарго для Литвы, Латвии и Эстонии, если страны Балтии принципиально изменят свою внешнюю и внутреннюю политику. Чего должна требовать Москва от Прибалтики в обмен на отказ от сворачивания торгово-экономических отношений:

Права русскоязычного населения

Страны Балтии не вернут себе российские грузы и российские рынки сбыта до тех пор, пока будет продолжаться дискриминация русскоязычного населения. Если Латвия и Эстония хотят экономического сотрудничества с Россией, они должны дать гражданство всем оставшимся негражданам и принести извинения за лишение русскоязычных фундаментальных прав в 1991 году.

Прибалтийская этнократия, установленная за счет дискриминации национальных меньшинств и создания искусственных преимуществ для представителей титульной нации, должна быть признана порочным политическим режимом.

Русский язык должен получить официальный статус хотя бы на уровне самоуправлений. Русские школы должны быть неприкосновенны, право детей из русских семей учиться на родном языке — гарантировано.

Деблокирование Калининграда

Жители Калининградской области должны реализовать свое конституционное право свободного перемещения на остальную территорию России. Литва должна стать для них территорией безвизового передвижения.

Литовское государство должно признать право граждан России свободно перемещаться по суше из Калининграда и в Калининград без всяких разрешений или запретов со стороны Литвы.

Кроме того, должна быть прекращена практика введения «Литовской железной дорогой» «отсекающих тарифов», из-за которых грузоперевозчикам становится невыгодно экспортировать свои грузы через Калининградский морской порт и приходится переориентировать их на Клайпеду. Если литовские руководители действительно хотят взаимовыгодного экономического сотрудничества, то Россия должна быть уверена, что у нее никогда не будет проблем с Калининградской областью из-за Литвы.

Прекращение антироссийской истерики

Прибалтика должна перестать быть «буферной зоной» между ЕС и Россией, если она хочет на России зарабатывать. Страны Балтии не должны впредь блокировать и тормозить переговоры о безвизовом режиме между Россией и Евросоюзом, создавать «черные списки» граждан России, требовать продления и расширения санкций, запрещать российские СМИ и препятствовать работе журналистов из России, бороться с газопроводом «Северный поток» и другими стратегическими проектами России и Западной Европы.

Если Прибалтика экономически сотрудничает с Россией, то из уст ее лидеров на европейских площадках больше не могут звучать русофобские спичи о «русской угрозе», заявления о надвигающейся российской агрессии и требования к союзникам дать им денег на защиту от Путина.

Литва, Латвия и Эстония должны выбрать, на чём они зарабатывают: на сотрудничестве с Россией или на борьбе с ней.

Пересмотр «Восточного партнерства»

Прибалтийские страны должны отказаться от навязывания Евросоюзу своего понимания восточной политики ЕС, согласно которому постсоветские республики — это объект геополитической конкуренции между Западом и Россией, а их сближение с Евросоюзом нужно для ослабления Москвы.

Перед странами «Восточного партнерства» больше нельзя ставить ультиматум: «Либо вы с Европой против России, либо с Россией против Европы».

Многовековые связи Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана с Россией не должны игнорироваться и уничтожаться, интересы пророссийских групп населения в этих странах должны учитываться. Литва должна признать свою роль в провоцировании украинского кризиса во время председательства в Совете ЕС. Выбор евразийской интеграции Беларусью и Арменией нужно признать их правом и внутренним делом. Необходимо прекратить вмешательство во внутренние дела других стран ради «продвижения демократии»: в частности, страны Прибалтики должны перестать поддерживать белорусских националистов и готовить «цветную революцию» в Минске.

Россия должна быть признана неотъемлемой частью Единой Европы, попытки разделения которой подрывают европейскую безопасность. Евразийский союз — геополитическая реальность, и в ЕС он должен быть признан официально.

Без признания ЕАЭС и сотрудничества с его институтами Литва, Латвия и Эстония могут не рассчитывать на получение выгоды от участия в китайском проекте «Нового Шелкового пути».

Деполитизация истории

Историю в Прибалтике нужно оставить историкам и перестать использовать ее как инструмент борьбы с Россией. Если балтийские страны хотят делать бизнес с Россией, то пора прекратить подсчитывать «ущерб от советской оккупации» и выставлять Москве счет на сотни миллиардов евро материальных компенсаций. Пора заканчивать с приравниванием коммунизма к нацизму и с требованиями организовать «второй Нюрнберг» над Россией, как страной-правопреемницей СССР.

«Войны памяти» и «войны с памятниками» должны закончиться раз и навсегда: воинским захоронениям бойцов Красной армии и советским мемориалам Великой Отечественной войны руководство балтийских стран должно гарантировать неприкосновенность.

Жители Литвы, Латвии и Эстонии, которые не считают советский период в истории своих стран «оккупацией», должны иметь право свободно высказывать свое мнение. Репрессивное законодательство об уголовной ответственности за «отрицание оккупации» должно быть отменено, свобода слова в Прибалтике — гарантирована.

По делу о столкновении у Вильнюсской телебашни нужно провести реальное судебное разбирательство, а не политическое судилище. Арестованные по «делу 13 января» и незаконно содержащиеся под стражей граждане РФ Юрий Мель и Геннадий Иванов должны быть выпущены на свободу.

Уход профессиональных русофобов

В Москве никогда не будут выстраивать отношения с политиками, делающими карьеру на ненависти к России и русским. Если в Прибалтике хотят экономического сотрудничества, то в коалициях и правительствах не должно быть национал-радикалов, сравнивающих русских со вшами и предлагающих депортировать неграждан в вагонах для скота.

Сравнивавший президента РФ Владимира Путина с Гитлером глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, предрекавший восточному соседу участь Третьего рейха его латвийский коллега Эдгар Ринкевич, называвшая Россию террористическим государством президент Литвы Даля Грибаускайте и другие деятели, которые предлагали подвергнуть Москву международной изоляции, а теперь хотят с ней сотрудничать, должны сойти с политической сцены.

Нейтралитет

Пока Прибалтика превращается в военный полигон и форпост НАТО на российских границах, ни о каком сотрудничестве с Россией не может быть и речи. Поддерживать существование стран Балтии для нее означает инвестировать в возможный плацдарм для военной агрессии. Как Литва, Латвия и Эстония рассчитывают «срубить» денег на бизнес-контактах с восточным соседом, одновременно добиваясь размещения на его границах системы ПРО, — загадка.

Если страны Прибалтики хотят хоть в чём-то походить по уровню жизни и развитию экономики на образцовую для них Скандинавию, то они должны из прифронтовых государств стать нейтральными: выйти из НАТО и объявить военно-политический нейтралитет.

Большего России от них не надо. История доказала, что Прибалтика в составе России — это обуза, иждивенцы и «лишние рты». Но если Литва, Латвия и Эстония настолько утратили адекватность и погрязли в мании величия, что думают, будто они нужны России и без НАТО она их сразу же оккупирует… что же, пусть продолжают зазывать на свою территорию войска Альянса.

Посмотрим, чем помогут странам Прибалтики солдаты НАТО, когда демографическая катастрофа приведет их к социальному кризису, Евросоюз прекратит финансирование, а из прибалтийских портов уйдет последний российский груз.