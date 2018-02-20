«Боевой Барби» Ходж прозвали после того, как она явилась на КПП своего полка на высоких каблуках и с розовым чемоданом. Нетипичный образ новобранца дополняли пышные накладные ресницы и густой слой яркой косметики.
Между тем Ходж вскоре оказалась на переднем крае — девушку отправили воевать в Ирак, где она получила орден. По словам Ходж, сослуживцы, считавшие эту награду незаслуженной, устроили ей настоящую травлю. Дело не ограничивалось лишь оскорблениями: однажды в солдатской столовой в нее бросили банку газировки, угодив в голову. Травля не прекратилась и после увольнения из армии — бывшие сослуживцы продолжают оскорблять девушку в соцсетях.
История Катрины Ходж — не самое серьезное секс-происшествие в Вооруженных силах Ее Величества. В октябре 2017 года на весь мир «прославился» экипаж британской атомной подводной лодки Vigilant, устроивший на корабле плавбордель. Главным развратником признали капитана субмарины Стюарта Армстронга, который, вопреки уставу, вступил в интимные отношения с офицером по инженерно-техническому обеспечению лейтенантом Ребеккой Эдвардс. Позже выяснилось, что сексом на борту подводной лодки занимались еще несколько офицеров.
Мировой лидер по сексуальным скандалам — Пентагон. В американской армии доля женщин достигает 15%, ежегодно более пяти тысяч из них заявляют о домогательствах. Самый громкий инцидент на сексуальной почве — история 2017 года с размещением в соцсетях фото обнаженных женщин-военнослужащих из Корпуса морской пехоты. Некоторые из них даже не подозревали, что их фотографируют. За озабоченных морпехов пришлось отдуваться министру обороны США Джеймсу Мэттису, который назвал произошедшее «отсутствием уважения к человеческому достоинству». Было проведено служебное расследование, однако о его результатах пока ничего не известно.
В начале февраля 2018-го на рассмотрение американского конгресса поступили материалы о массовых домогательствах и изнасилованиях в элитных военных вузах — Вест-Пойнте, академиях ВВС и ВМС. Так, в Вест-Пойнте в прошлом году зафиксировано 50 подобных инцидентов, что почти в два раза больше, чем в 2016-м. Проблема сексуальных правонарушений в академии даже нашла отражение в кинематографе. В 1999-м в прокат вышел фильм «Генеральская дочь», героиня которого стала жертвой группового изнасилования со стороны однокурсников.
Серьезный рост числа сексуальных домогательств зафиксирован в 2017-м и в бундесвере. За прошлый год в немецкой армии отмечено 234 правонарушения, что на 80% выше, чем в 2016-м. Так, в городке Пфуллендорф, по свидетельству одного из офицеров, новобранцев в центре подвергали весьма экстравагантным испытаниям. Инструкторы заставляли девушек и парней раздеваться догола, после чего требовали выполнять унизительные задания, снимая все на видео. А в начале ноября прошлого года на полигоне одной из частей ПВО после солдатской вечеринки капрал изнасиловал двух девушек-военнослужащих — 18 и 22 лет.
Впрочем, руководство бундесвера ситуацию не драматизирует. Как заявляют в немецком оборонном ведомстве, число изнасилований в армии не меняется уже несколько лет. Увеличение количества заявлений о сексуальных правонарушениях связано с тем, что женщины все меньше боятся открыто заявлять о приставаниях.
"Вчера гуляла по лесу, а меня изнасиловали. Сегодня опять пойду"« ответить
Зачем, бабьё дурное, вы плетётесь в армию, если не "насилием" или "сексизмом"?
девушку отправили воевать в Ирак, где она получила орден« ответить
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даже не спрашиваю за что,все это знают:))))))))
пусть мне не рассказывают, что женщины идут в полицию, что бы только ловить там преступников. я - то бывал в училищах полиции. там такое увидишь, квартал красных фонарей отдыхает.« ответить
И это отребье планирует воевать с Россией.« ответить
Dave. Tu kaut ko jauc - krievu salašņas grib ar ASV un NATO karot!« ответить
Слышь педриот, амеры когда капнули ваше воровское кубло ,то поняли,что если эту тему раскручивать до конца,то фигурантов некуда будет сажать,столько тюрем нету,а cpaну 404 под названием лaптия можно закрывать на замок...и ключи передать Пyтину...« ответить
(Tu kaut ko jauc!) Divaana eksperts. Ja gan, krievi. Un taapeec krievi savas baazes izvietojushi apkart ASV vai ne... ?! Ja vini to gribeetu tad sen izdariitu, ka ASV Iraka, Livija, Sirija, Dienvidslaavija u.t.t. Ak ja, es aizmirsu. Krievi baidaas no NATO un ASV. Hmmm... divaini, tad kpc NATO palielinas un tuvojas pie krievu robezham? Ak ja, agresors, saistiiba ar Krimu. Krievi uzbruka krieviem lai glaabtu krievus no krieviem.... Viens un tas pats.. pat nav jeegas kaut ko skaidrot. Mantra kuru jau ieprieksh var zinaat ko teiks liidzigie eksperti. Padomaji par uzbrukumu baltijas valstiis? Malacis. Ja kaut kas nepatiik, tad ari vainu sevi jaamekle. Tas pats ka ar banku tgt. Ir atstaats "russkij sled" Pat savu korupcionieru nespej ieraudziit, bet lec no prieka ka kaut kads bleedis dzimis Krievija. Lidz ar to censhaas dot majienu, ka krievu valdiiba ir iesaistiita. Bet man kaut ka ruup, ka Latvijas valdiiba to visu pieljauj.« ответить