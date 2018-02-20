НАТО принимает эстафету у Голливуда — Cевероатлантический альянс захлестнуло волной секс-скандалов. На днях обладательница титула «Мисс Англия — 2009» Катрина Ходж рассказала о сексистских нападках и унижениях, с которыми она столкнулась во время военной службы.

«Боевой Барби» Ходж прозвали после того, как она явилась на КПП своего полка на высоких каблуках и с розовым чемоданом. Нетипичный образ новобранца дополняли пышные накладные ресницы и густой слой яркой косметики.

Между тем Ходж вскоре оказалась на переднем крае — девушку отправили воевать в Ирак, где она получила орден. По словам Ходж, сослуживцы, считавшие эту награду незаслуженной, устроили ей настоящую травлю. Дело не ограничивалось лишь оскорблениями: однажды в солдатской столовой в нее бросили банку газировки, угодив в голову. Травля не прекратилась и после увольнения из армии — бывшие сослуживцы продолжают оскорблять девушку в соцсетях.

История Катрины Ходж — не самое серьезное секс-происшествие в Вооруженных силах Ее Величества. В октябре 2017 года на весь мир «прославился» экипаж британской атомной подводной лодки Vigilant, устроивший на корабле плавбордель. Главным развратником признали капитана субмарины Стюарта Армстронга, который, вопреки уставу, вступил в интимные отношения с офицером по инженерно-техническому обеспечению лейтенантом Ребеккой Эдвардс. Позже выяснилось, что сексом на борту подводной лодки занимались еще несколько офицеров.

Мировой лидер по сексуальным скандалам — Пентагон. В американской армии доля женщин достигает 15%, ежегодно более пяти тысяч из них заявляют о домогательствах. Самый громкий инцидент на сексуальной почве — история 2017 года с размещением в соцсетях фото обнаженных женщин-военнослужащих из Корпуса морской пехоты. Некоторые из них даже не подозревали, что их фотографируют. За озабоченных морпехов пришлось отдуваться министру обороны США Джеймсу Мэттису, который назвал произошедшее «отсутствием уважения к человеческому достоинству». Было проведено служебное расследование, однако о его результатах пока ничего не известно.

В начале февраля 2018-го на рассмотрение американского конгресса поступили материалы о массовых домогательствах и изнасилованиях в элитных военных вузах — Вест-Пойнте, академиях ВВС и ВМС. Так, в Вест-Пойнте в прошлом году зафиксировано 50 подобных инцидентов, что почти в два раза больше, чем в 2016-м. Проблема сексуальных правонарушений в академии даже нашла отражение в кинематографе. В 1999-м в прокат вышел фильм «Генеральская дочь», героиня которого стала жертвой группового изнасилования со стороны однокурсников.

Серьезный рост числа сексуальных домогательств зафиксирован в 2017-м и в бундесвере. За прошлый год в немецкой армии отмечено 234 правонарушения, что на 80% выше, чем в 2016-м. Так, в городке Пфуллендорф, по свидетельству одного из офицеров, новобранцев в центре подвергали весьма экстравагантным испытаниям. Инструкторы заставляли девушек и парней раздеваться догола, после чего требовали выполнять унизительные задания, снимая все на видео. А в начале ноября прошлого года на полигоне одной из частей ПВО после солдатской вечеринки капрал изнасиловал двух девушек-военнослужащих — 18 и 22 лет.

Впрочем, руководство бундесвера ситуацию не драматизирует. Как заявляют в немецком оборонном ведомстве, число изнасилований в армии не меняется уже несколько лет. Увеличение количества заявлений о сексуальных правонарушениях связано с тем, что женщины все меньше боятся открыто заявлять о приставаниях.