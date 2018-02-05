В РД прокомментировали новость о вспышке сальмонеллеза в рижских детсадах

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Виталий Вавилкин
15:40 05.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Зарегистрированные в последние недели в рижских учреждениях дошкольного образования вспышки заболевания сальмонеллезом зафиксированы только в частных детсадах, сообщила представитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Сармите Балтмане.

«Так как в муниципальных учреждениях дошкольного образования вспышки этого заболевания, слава богу, не констатированы, департамент пока не планирует включаться в расследование ситуации и оставит его в ведении органов надзора — Продовольственно-ветеринарной службы и Центра контроля и профилактики заболеваний», — добавила она.

 

Как сообщалось, поставщика питания ООО «Kindercatering» вновь подозревают во вспышке сальмонеллеза в 12 рижских учреждениях дошкольного образования.

 

Случаи заболевания сальмонеллезом зарегистрированы в 18 детских садах и одной школе. В 12 детских садах питание обеспечивает «Kindercatering», и здесь зарегистрировано наибольшее количество заболевших. В семи детских садах зарегистрировано по одному случаю сальмонеллеза, услуги питания им предоставляют разные предприятия.

 

Прокуратура передала в суд уголовное дело ООО «Kindercatering» из-за вспышки сальмонеллеза в детских садах Риги в сентябре 2016 года. Тогда поставляемое предприятием питание стало причиной инфицирования 94 детей и трех взрослых в 13 учреждениях образования.

 

Собранные прокуратурой доказательства свидетельствуют о том, что нарушение санитарно-гигиенических правил и мер эпидемиологической безопасности произошло из-за недостаточного контроля за процессом приготовления пищи, ненадлежащей организации работы и распределения обязанностей, а также несоблюдения нормативных актов. За такое преступление может грозить лишение свободы сроком до одного года, принудительные работы или денежный штраф.

Vesti.lv / Фото
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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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