«Реал» идет на крупную сделку

Мадридский «Реал» решил купить нападающего Харри Кейна («Тоттенхэм»), полузащитника Эдена Азара («Челси») и вратаря Давида Де Хеа («Манчестер Юнатед»). Клуб потратит на них в общей сложности 500 миллионов фунтов. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, «галактикос» собираются заплатить по 200 миллионов за Кейна и Азара, побив таким образом трансферный рекорд. Еще 100 миллионов планируется потратить на Де Хеа. Также «Реал» желает пригласить на пост главного тренера Маурисио Покеттино, который возглавляет «Тоттенхэм».

26 января сообщалось, что руководство «Пари Сен-Жермен» согласилось отпустить нападающего Неймара в мадридский клуб, если французы выиграют Лигу чемпионов в этом сезоне. «Реал» готов включить в сделку Криштиану Роналду. По информации Le 10 Sport, в борьбу за бразильца включился «Манчестер Юнайтед», который предлагает 500 миллионов евро за его трансфер.

Летом 2017 года Неймар установил трансферный рекорд, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за 222 миллиона евро (193 миллиона фунтов).

Кейн вышел на поле в 23 матчах Английской премьер-лиги и забил 21 гол. Азар в 20 играх отличился восемь раз. Де Хеа сыграл на ноль в 14 встречах из 24.