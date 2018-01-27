Два американских профессора из Лос-Анджелеса Уильям Тирни и Джеймс Уорд обратились к политикам с просьбой выработать стратегию работы с бездомными, принадлежащими к ЛГБТ-сообществу.

По данным ученых, примерно 35 процентов всех бездомных считают себя принадлежащими к ЛГБТ-культуре. При этом исследований об их реальной жизни почти не ведется.

Правительство США признает масштаб проблемы с наличием бездомных, но при этом практически игнорирует права тех из них, кто относит себя к ЛГБТ. Между тем именно такие бездомные подвергаются большей дискриминации. К примеру, большинство ЛГБТ-бездомных не могут получить место в приюте. Ситуация усугубляется тем, что бездомные-натуралы презрительно относятся к бездомным-трансгендерам.

По мнению исследователей, государство должно сосредоточиться на трех направлениях: больше рассказывать людям о бездомных представителях ЛГБТ-сообщества, их психологическая поддержка и выработка целостной государственной стратегии по отношению к ним.

В конце декабря 2017 года сообщалось, что американские трансгендеры добились права служить в армии. Пентагон уже выпустил специальный циркуляр, подробно описывающий порядок прохождения службы, вплоть до нижнего белья трансгендеров.