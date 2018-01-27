Реальные ужасы в США: бомжи-натуралы презирают бомжей-трансгендеров(3)

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Владимир Бучельников
11:17 27.01.2018
В мире

Два американских профессора из Лос-Анджелеса Уильям Тирни и Джеймс Уорд обратились к политикам с просьбой выработать стратегию работы с бездомными, принадлежащими к ЛГБТ-сообществу.

По данным ученых, примерно 35 процентов всех бездомных считают себя принадлежащими к ЛГБТ-культуре. При этом исследований об их реальной жизни почти не ведется.

 

Правительство США признает масштаб проблемы с наличием бездомных, но при этом практически игнорирует права тех из них, кто относит себя к ЛГБТ. Между тем именно такие бездомные подвергаются большей дискриминации. К примеру, большинство ЛГБТ-бездомных не могут получить место в приюте. Ситуация усугубляется тем, что бездомные-натуралы презрительно относятся к бездомным-трансгендерам.

 

По мнению исследователей, государство должно сосредоточиться на трех направлениях: больше рассказывать людям о бездомных представителях ЛГБТ-сообщества, их психологическая поддержка и выработка целостной государственной стратегии по отношению к ним.

 

В конце декабря 2017 года сообщалось, что американские трансгендеры добились права служить в армии. Пентагон уже выпустил специальный циркуляр, подробно описывающий порядок прохождения службы, вплоть до нижнего белья трансгендеров.

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (3)
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ыыы 12:28 27:01:2018

По данным ученых, примерно 35 процентов всех бездомных считают себя принадлежащими к ЛГБТ-культуре. В их числе Latviešu patriots и ваня.

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dave 12:41 27:01:2018

Ваня и латышский патриот..это всего лишь капля из всего второсортного западного мира.

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Да 13:02 27:01:2018

Ванятка (патриотс) одно лицо и вот этому лицу среди высшей касты мира не может быть места их место здесь в свинарнике заниматься скотоложеством. На большее они не способны

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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