«Ребекку» Хичкока переснимут

Британский постановщик Бен Уитли («Перестрелка», «Список смертников», «Поле в Англии») планирует снять ремейк детективного триллера «Ребекка» Альфреда Хичкока для студии DreamWorks.

Оригинальная картина 1940-го года, основанная на романе Дафны Дю Морье, рассказывает о юной и наивной девушке, которая выходит замуж за состоятельного вдовца Максимилиана де Уинтера. Вскоре она переезжает в огромный особняк своего мужа в Корнуэлле, но затем обнаруживает, что её подавляют и преследуют напоминания о Ребекке де Уинтер, первой супруге Максимилиана, которые она находит абсолютно во всём.

Изначально над сценарием нового фильма работали Стивен Найт («Порок на экспорт», «Лок», «Острые козырьки») и Джейн Голдман («Пипец», «Женщина в чёрном», дилогия «Kingsman»). Предполагается, что если переговоры Уитли со студией завершатся успешно, то он также напишет свою версию скрипта.