Ребенок и алкоголь — страшный кошмар родителей подростков

Рано или поздно почти все родители сталкиваются с ситуацией, когда их подросший ребенок приходит домой с легким запахом алкоголя или, хуже того, чуть стоя на ногах.

Есть такие, кто пожимает плечами — мол, все мы через это проходили. Есть те, кто начинает бить тревогу: что теперь делать, как спасать подростка? Разбираемся в этом сложном вопросе вместе со специалистом — психологом, директором Psihologijas Aikido Centrs Ольгой Попейко!

Современные дети не похожи на нас

Да, у них две руки, две ноги и голова, но внутри у них происходят совсем другие процессы. Нам кажется – ну что такого, кто из нас не пробовал алкоголь в подростковом возрасте, кто не напивался на выпускном вечере или в компании однокурсников? Но мы выросли в других условиях. У нас перед глазами был пример наших родителей – с их воспитанием, строгой дисциплиной, внутренним стержнем, набором устойчивых ценностей, уверенностью в завтрашнем дне.

А потом грянули 90-е с перестройками-переменами, неопределенностью и страхами. И дети 90-х росли в этой атмосфере. Многие из них, как перекати-поле – здесь попробовал, не понравилось, дальше пошел, там попробовал, снова не то. И у этих «детей 90-х» сейчас уже свои дети, которым 5 – 9 лет. Получается, что ребенку нужно опереться на родителя, а тот сам с собой разобраться не может. Поэтому все громче звучат темы «без любви» и «без радости». И дальше ситуация будет только усложняться. Когда нет поддержки внутри семьи, приходится ее искать на стороне.

Поколение потребителей

Подростковое увлечение спиртными напитками никогда не приходит внезапно. Этому предшествует череда событий. Уже в 8 – 9 лет или даже раньше можно заметить в ребенке постоянное напряжение, высокую стрессорность – он, как натянутая струна, которая вот-вот порвется. Мы загружаем детей школами, языками, тренировками, постоянно требуем от них достижений. Иногда из-за плотного графика у нас не хватает времени просто поговорить с ними, побыть рядом.

Недостаток нашего внимания мы подсознательно компенсируем «поощрительными призами». Захотел телефон? – Пожалуйста! Нужен планшет? – Держи! Приглянулось то платье? – Покупаем! У ребенка даже нет времени, чтобы понять – он действительно хочет эту вещь или это мимолетное желание. А мы ему уже даем.

Тем самым мы лишаем наших детей возможности хотеть, мечтать и, что совсем грустно, – мы отбираем у них радость вознаграждения за долгое ожидание. Наш мир становится все более потребительским. Наши дети все воспринимают, как должное, их все сложнее приятно удивить. У них нет внутреннего этиленгликоля, который должен быть в организме здорового человека, чтобы давать ощущение радости. Где его добыть? Ведь ребенок не может жить все время без радости. И получается, что единственное, что может его как-то расслабить – это введение алкоголя извне.

«Я не нужен маме»

Казалось бы, в наш век есть все – медицина, психология, специальная литература, масса тренингов, семинаров, курсов. Рожайте детей, воспитывайте и будьте счастливы. Но никогда еще женщины так не боялись стать мамами!

Боязнь стать плохой мамой и не справиться с воспитанием, страх потерять работу, тревога за свою успешную карьеру, в которую ребенок никак не вписывается, ужас от одной мысли, что после беременности станет с фигурой – это только немногие из причин, почему женщина не хочет ребенка. И вдруг после 30 женщина все-таки бернеменеет. Она не хочет, не знает, что с этим делать, но оно случилось – она стала мамой. А ребенку бессознательно впечатывается, что его не хотели. Запускается программа «не живи!» О нем заботятся, его, может быть, даже любят, но где-то в ссоре нет-нет да промелькнет что-то такое едва уловимое. Малыш живет с чувством вины. И вследствие этого растет «трудным ребенком»: крикливым, капризным, требовательным. Его сплавляют к бабушке, в детский сад, в лагеря. Он живет с пониманием, что маме он не нужен – «а если я не нужен, я пошел».

Среда обитания

Подросток может пробовать алкоголь под влиянием окружения. Не находя любви и понимания дома, он идет туда, где его принимают. Это может быть компания сверстников или людей постарше, которые либо из сочувствия, либо из каких-то других соображений принимают подростка в свою компанию и предлагают ему выпивку.

Влиться в компанию своих одногодок не так просто – нужно доказать, что ты достоин быть принятым в компанию. Например, это может происходить таким образом – каждый из ребят приносит какой-либо алкоголь. Вино, пиво, водку – кто что сможет достать. Все это сливается в одну посуду, и это месиво нужно выпить. Если ты это сделал – значит, ты свой. Если нет, ну, прости. По тем скупым откровениям, которые доходят иногда до взрослых, понятно, что мир современных подростков очень жесток – дедовщина здесь пострашнее, чем в прежние времена в армии. Но родители обычно об этом не знают.

Пусть попробует алкоголь дома?

Идея давать попробовать алкоголь дома с родителями идет из нашей юности и отсылает к тем семейным уютным праздникам, которые были когда-то у нас. Пусть лучше ребенок выпьет дома, чем где-то на стороне. Мама с папой показывают, что алкоголь можно употреблять культурно – качественные дорогие напитки, красиво накрытый стол, приятная атмосфера. Но это не гарантия того, что подросток поймет, что только так правильно и так нужно. Через какое-то время он с таким же удовольствием может попробовать алкоголь где-нибудь за углом школы во время перемены или вечером с друзьями во дворе.

Если вы уверены, что у вашего ребенка есть четкие ориентиры, он знает, чего хочет от жизни и идет в выбранном направлении, в вашей семье благоприятная обстановка, у вас доверительные отношения между собой, тогда да, такой метод может сработать. Дайте вина и посмотрите, что он будет делать дальше, как себя поведет. Но обычно такому ребенку и не нужно пробовать алкоголь, потому что у него хватает внутренней радости – он не пойдет ее искать где-то. Если такой уверенности нет, не нужно лишний раз провоцировать, лучше бросить все силы на то, чтобы увлечь ребенка, показать ему, что он нужен и важен, чтобы ему хотелось возвращаться в семью и он чувствовал там себя комфортно.

Если ребенок пришел домой пьяным

Когда подросток приходит домой пьяным, зачастую первая реакция родителей – наказать. Скандал, подзатыльник, лишение телефонов, компьютеров, прогулок. Семья входит в состояние серьезного конфликта. Подросток 12-14 лет ВСЕГДА остро переживает случившееся, может уйти из дома, не ночевать. Он боится возвращаться, чтобы снова не нарваться на тумаки и порицания.

Что делать?

Самое правильное в ситуации, когда ваше любимое чадо вернулось, чуть держась на ногах, – уложить его спать, а самим сесть и подумать, что происходит в семье, чего не хватает ребенку, чего он ищет в алкоголе.

Следующий шаг – после того, как подросток придет в себя и будет готов к разговору, спокойно обсудить с ним, что произошло, почему, что он чувствует. Это ни в коем случае не должен быть допрос – где, с кем, когда. И мы бы настойчиво рекомендовали сходить с ребенком к психологу и проконсультироваться, потому что никогда нельзя знать – он случайно выпил из интереса, или у него возможна зависимость. Если второй вариант подтвердится, то родителей и ребенка ожидает долгая и кропотливая работа, обязательно со специалистом, без иллюзий «сами справимся». Тогда есть шанс все исправить.

Если пустить все на самотек, то к 18-20 годам все будет запущено и мама с папой уже никак не смогут повлиять, потому что ребенок вырастет и станет самостоятельным. Если он не захочет сам и не поймет, что он болен, никто помочь ему не сможет. А понимание проблемы обычно приходит только после 30-40 лет.

Марина Рабазова