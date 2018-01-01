Рецепты блюд для восстановления силы в первый день года

Скрэмбл с зеленью
3 яйца
20 г сливочного масла
Соль и перец
5 г кинзы
Шаг 1. Растопить сливочное масло на сковороде (желательно использовать чугунную), разбить три яйца и взбить их в разогретой сковороде.
Шаг 2. Добавить соль и перец по вкусу, дать испариться лишней жидкости (2 минуты) и блюдо готово.
Шаг 3. Добавить зелень при подаче.
Хаш
2 говяжьи ножки
1 кг рубца
1 говяжий язык
Уксус
Молоко
Чеснок
Шаг 1. Говяжьи ноги в течение 3 суток вымочить в воде.
Шаг 2. Затем все виды мяса варить по отдельности.
Шаг 3. Язык и рубец варить до готовности, а ноги томить на медленном огне примерно 8-10 часов. У готовых ног отделить мясо от кости.
Шаг 4. Нарезать мясо крупными кусками. Рубец и язык нарезать кусками помельче (20-30 г 1 кусок).
Шаг 5. Нарезанное мясо выложить в тарелку и залить кипящим бульоном от ноги.
Шаг 6. Уксус, молоко, чеснок подать отдельно.
Техасская яичница
(2 порции)
1 красная луковица
100 г болгарского перца
100 г помидоров черри
3 зуб. чеснока
200 г мраморной говядины
150 г домашних колбасок
5 яиц
Кинза, петрушка, зеленый лук — по вкусу
Шаг 1. Разогреть сковороду среднего размера с толстым дном.
Шаг 2. Порезать полукольцами лук, помидоры черри пополам, болгарский перец брусочками, чеснок.
Шаг 3. Обжарить сначала чеснок (2 минуты), добавить лук, помидоры и перец, томить на сильном огне несколько минут, посолить и немного поперчить.
Шаг 4. Отдельно обжарить мраморную говядину и порезанные колбаски.
Шаг 5. Добавить мясные ингредиенты к овощам, жарить пару минут, постоянно помешивая
Шаг 6. Разбить в сковороду яйца, снизить огонь до среднего. Довести яичницу до готовности, снять с огня, посолить, поперчить.
Шаг 7. Порубить зелень и посыпать готовое блюдо.
Азиатский суп
70 г говяжьей вырезки
25 г болгарского перца
25 г лапши удон
15 г маринованного имбиря
200 мл говяжьего бульона
20 мл соевого соуса
5 г зеленого лука
Шаг 1. Нарезаем говяжью вырезку тонкими брусочками и обжариваем в сотейнике до готовности, добавляем говяжий бульон, лапшу и варим до готовности лапши.
Шаг 2. Болгарский перец и зеленый лук нарезаем тонкой соломкой, кладем в суп и варим еще 5 минут.
Шаг 3. В готовый суп добавляем соевый соус и измельченный маринованный имбирь.
Цыганское рагу
200 г свиной шейки
40 г бекона
2 г перчика чили
20 г белого лука
10 г чеснока
20 г моркови
40 мл белого сухого вина
10 мл растительного масла
5 г морской соли
2 г кориандра
250 мл воды
40 г картофеля
Перец горошком
Шаг 1. На растительном масле обжарить порезанную на среднего размер кусочки свиную шейку с луком.
Шаг 2. Добавить порубленные бекон, морковь и обжарить до золотистого цвета.
Шаг 3. Добавить специи, залить вином и выпаривать. После залить воду и тушить.
Шаг 4. Картофель отдельно нарезать кубиками и обжарить на растительном масле. Перед подачей выложить картофель сверху рагу.
Похмельный бургер с говядиной и глазуньей
1 булочка бриошь
Картофельная котлета (картофель, соус «шрирача», сыр чеддер, ½ яйца)
30 г томатов
30 г сыра чеддер
20 г соуса чимичурри
1 яйцо
150 г говяжьего фарша
Соевый соус
5 г зеленого тонкого лука
5 г шпината
Шаг 1. Готовим котлету: мясо прокрутить через крупную насадку мясорубки. Добавить соевый соус.
Шаг 2. Сформировать котлету и обжарить ее с двух сторон.
Шаг 3. Картофель потереть, добавить соус, сыр и яйцо. Перемешать.
Шаг 4. Обжарить до корочки.
Шаг 5. Разрезать булочку бриошь на 2 части, подогреть в микроволновке.
Шаг 6. Смазать с внутренних сторон 2 части булочки соусом «чимиччури».
Шаг 7. Выложить картофельную котлету, на котлету соус «чимиччури» и листья шпината, далее говяжью котлету и на нее — сыр чеддер. Отправить в печь, чтобы сыр расплавился.
Шаг 8. Приготовить глазунью из одного яйца, выложить на сыр, обсыпать мелкорубленным зеленым лучком. Накрыть второй частью булочки
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