Рецепты блюд для восстановления силы в первый день года

После бурного праздника и множества алкогольных напитков и коктейлей надо восстановить силы специальными блюдами.

Скрэмбл с зеленью

3 яйца

20 г сливочного масла

Соль и перец

5 г кинзы

Шаг 1. Растопить сливочное масло на сковороде (желательно использовать чугунную), разбить три яйца и взбить их в разогретой сковороде.

Шаг 2. Добавить соль и перец по вкусу, дать испариться лишней жидкости (2 минуты) и блюдо готово.

Шаг 3. Добавить зелень при подаче.

Хаш

2 говяжьи ножки

1 кг рубца

1 говяжий язык

Уксус

Молоко

Чеснок

Шаг 1. Говяжьи ноги в течение 3 суток вымочить в воде.

Шаг 2. Затем все виды мяса варить по отдельности.

Шаг 3. Язык и рубец варить до готовности, а ноги томить на медленном огне примерно 8-10 часов. У готовых ног отделить мясо от кости.

Шаг 4. Нарезать мясо крупными кусками. Рубец и язык нарезать кусками помельче (20-30 г 1 кусок).

Шаг 5. Нарезанное мясо выложить в тарелку и залить кипящим бульоном от ноги.

Шаг 6. Уксус, молоко, чеснок подать отдельно.

Техасская яичница

(2 порции)

1 красная луковица

100 г болгарского перца

100 г помидоров черри

3 зуб. чеснока

200 г мраморной говядины

150 г домашних колбасок

5 яиц

Кинза, петрушка, зеленый лук — по вкусу

Шаг 1. Разогреть сковороду среднего размера с толстым дном.

Шаг 2. Порезать полукольцами лук, помидоры черри пополам, болгарский перец брусочками, чеснок.

Шаг 3. Обжарить сначала чеснок (2 минуты), добавить лук, помидоры и перец, томить на сильном огне несколько минут, посолить и немного поперчить.

Шаг 4. Отдельно обжарить мраморную говядину и порезанные колбаски.

Шаг 5. Добавить мясные ингредиенты к овощам, жарить пару минут, постоянно помешивая

Шаг 6. Разбить в сковороду яйца, снизить огонь до среднего. Довести яичницу до готовности, снять с огня, посолить, поперчить.

Шаг 7. Порубить зелень и посыпать готовое блюдо.

Азиатский суп

70 г говяжьей вырезки

25 г болгарского перца

25 г лапши удон

15 г маринованного имбиря

200 мл говяжьего бульона

20 мл соевого соуса

5 г зеленого лука

Шаг 1. Нарезаем говяжью вырезку тонкими брусочками и обжариваем в сотейнике до готовности, добавляем говяжий бульон, лапшу и варим до готовности лапши.

Шаг 2. Болгарский перец и зеленый лук нарезаем тонкой соломкой, кладем в суп и варим еще 5 минут.

Шаг 3. В готовый суп добавляем соевый соус и измельченный маринованный имбирь.

Цыганское рагу

200 г свиной шейки

40 г бекона

2 г перчика чили

20 г белого лука

10 г чеснока

20 г моркови

40 мл белого сухого вина

10 мл растительного масла

5 г морской соли

2 г кориандра

250 мл воды

40 г картофеля

Перец горошком

Шаг 1. На растительном масле обжарить порезанную на среднего размер кусочки свиную шейку с луком.

Шаг 2. Добавить порубленные бекон, морковь и обжарить до золотистого цвета.

Шаг 3. Добавить специи, залить вином и выпаривать. После залить воду и тушить.

Шаг 4. Картофель отдельно нарезать кубиками и обжарить на растительном масле. Перед подачей выложить картофель сверху рагу.

Похмельный бургер с говядиной и глазуньей

1 булочка бриошь

Картофельная котлета (картофель, соус «шрирача», сыр чеддер, ½ яйца)

30 г томатов

30 г сыра чеддер

20 г соуса чимичурри

1 яйцо

150 г говяжьего фарша

Соевый соус

5 г зеленого тонкого лука

5 г шпината

Шаг 1. Готовим котлету: мясо прокрутить через крупную насадку мясорубки. Добавить соевый соус.

Шаг 2. Сформировать котлету и обжарить ее с двух сторон.

Шаг 3. Картофель потереть, добавить соус, сыр и яйцо. Перемешать.

Шаг 4. Обжарить до корочки.

Шаг 5. Разрезать булочку бриошь на 2 части, подогреть в микроволновке.

Шаг 6. Смазать с внутренних сторон 2 части булочки соусом «чимиччури».

Шаг 7. Выложить картофельную котлету, на котлету соус «чимиччури» и листья шпината, далее говяжью котлету и на нее — сыр чеддер. Отправить в печь, чтобы сыр расплавился.

Шаг 8. Приготовить глазунью из одного яйца, выложить на сыр, обсыпать мелкорубленным зеленым лучком. Накрыть второй частью булочки