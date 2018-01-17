Рецепты зимних согревающих супов

Они могут согреть и насытить, могут давать энергию в течение всего дня. Они варятся на насыщенном и крепком бульоне. Все довольно калорийны, но при этом можно быть уверенным, что тарелка супа не останется на боках, а будет служить источником калорий для обогрева тела и работы мозга. Даже в самый морозный день.
Лагман из баранины
Бульон на бараньих костях — 100 мл
Лапша для лагмана отварная — 60 г
Петрушка (листья) — 2 г
100 мл бараньего бульона
60 г лапши для лагмана
петрушка
Для подливы (на 1 порцию — 120 г):
160 г репчатого лука
160 г стебля сельдерея
150 г китайской капусты (мясистая часть листьев)
250 г красного болгарского перца
65 г чеснока
170 мл растительного масла
1 ст.л. соевого соуса
100 г томатной пасты
1 ч.л. сахара
2 ч.л. каменной соли
Фенхель молотый
Бадьян молотый
320 г мякоти баранины
Шаг 1. Лук, китайскую капусту и болгарский перец нарезать кубиками 2×2 см.
Шаг 2. Сельдерей нарезать брусочками толщиной 0,5 см.
Шаг 3. Баранину нарезать кубиками 1,5×1,5 см.
Шаг 4. Чеснок нарезать поперек слайсами толщиной 0,1–0,2 см.
Шаг 5. Отдельно для аромата растительного масла порубить 3 г чеснока и 8 г репчатого лука. Обжарить их на медленном огне в разогретом растительном масле до колера — сначала чеснок, а потом лук.
Шаг 6. Выложить мясо и обжарить, постоянно помешивая. Добавить соевый соус, Якорьперемешать и тушить 20–30 минут.
Шаг 7. Добавить томатную пасту, сахар, перемешать. Через 5 минут положить остальной лук, перемешать, затем китайскую капусту, опять перемешать.
Шаг 8. Через 10 минут посолить и добавить сельдерей, фенхель и бадьян, перемешать. Добавить болгарский перец и слайсы чеснока. Тушить до готовности, периодически помешивая (около 10 минут).
Шаг 9. Петрушку порубить.
Шаг 10. Подливу в сотейнике соединить с бульоном, добавить петрушку и прогреть.
Шаг 11. Отварную лапшу выложить горкой в тарелку, залить разогретой подливой с бульоном.
Рыбный томатный суп
(4 порции)
120 г отварного палтуса
120 г отварного лосося
220 г томатов пилатти
40 г шпината
35 мл оливкового масла
Соль и сахар
4 г листа лайма
4 мл масла чили
8 г перца чили
8 г базилика
8 г тимьяна
20 г чеснока
Черный перец
Для рыбного бульона (800 мл на 4 порции):
30 г укропа
40 г петрушки
35 г чеснока
Соль
800 г рыбных костей
3 л воды
1 луковица
3 моркови
Лавровый лист
Душистый перец горошком
Бульон рыбный — 800 г
Соус томатный база — 400 г
Набор на томатный суп — 240 г
Базилик — 8 г
Перец чили — 8 г
Тимьян — 8 г
Чеснок — 20 г
Для томатного соуса (на 4 порции — 400 г):
200 г сахара
5 г черного перца
2 л воды
120 мл оливкового масла
20 г перца чили
50 г чеснока
120 г базилика
120 г красного лука
180 г болгарского перца
1 кг томатов пилатти
40 г сливочного масла
50 г тимьяна
20 г лимонника
400 г томатной пасты
100 г пасты чили гарлик
Соль
Шаг 1. Сварить из всех ингредиентов — бульон.
Шаг 2. Отварить палтуса и лосось.
Шаг 3. Обжарить на смеси сливочного и растительного масла томатную пасту, лук, перец, тимьян, лимонник. Добавить остальные ингредиенты, проварить и измельчить все в блендере.
Шаг 4. Потомить в кастрюле, потом добавить в суп.
Шаг 5. Соединить бульон и томатную заправку. Варить пару минут, довести до кипения, положить рыбу.
Шаг 6. Нарезать базилик со шпинатом, подавать их с супом.
Харчо
(5 порций)
500 г говядины
2,5 литра воды
1 луковица
10 зуб. чеснока
25 г аджики
100 г томатной пасты
2 ч.л. уцхо-сунели
3 лавровых листа
1 ч.л. молотого кориандра
1 щепотка имеретинского шафрана
2 ст.л. кинзы
2 ст.л. петрушки
Копченая соль
Шаг 1. Мясо нарезать мелкими кубиками и варить до готовности без каких-то добавок. Время варки сильно зависит от качества и новизны мяса, но очень важно, чтобы оно разварилось до того состояния, когда его можно будет разжевать. В среднем это полтора-два часа, но бывает и дольше. Не забывайте снять пенку и варить на медленном огне.
Шаг 2. Залить в сотейник растительное масло, добавить порезанный лук, чеснок и потушить. Лук не должен поменять цвет, поэтому не обжаривать.
Шаг 3. Добавить аджику и порезанные стебли кинзы. Тушить 3-5 минут, добавить томат-пасту и уже тогда без крышки пассеровать полчаса на медленном огне помешивая. Главное, чтобы не пригорело.
Шаг 4. Готовое мясо достать из бульона, бульон процедить, снова залить в кастрюлю, поставить на огонь, совсем немного посолить. После закипания вернуть в бульон мясо и залить им нашу смесь. Добавить лавровый лист, уцхо-сунели, кориандр, шафран и дать еще раз закипеть.
Шаг 5. После этого засыпать туда помытый рис и варить еще минут 10. Добавить зелень петрушки, кинзы и толченый чеснок. Накрыть кастрюлю крышкой и дать постоять 3-5 минут.
Борщ
700 г говяжьей грудинки
1 луковица (для варки)
1 морковь (для варки)
1 луковица для пассерования
1 морковь для пассерования
1900 г картофеля
900 г капусты
200 г белой фасоли
2100 г свеклы
170 г сала
30 г чеснока
500 г томатной пасты
Чесночный соус — чеснок, укроп, вода по вкусу
Шаг 1. Сварить бульон из говядины: мясо с костей не снимать, довести до кипения, снять пену, уменьшить огонь и варить на тихих оборотах — минут сорок.
Шаг 2. Затем нарезать лук и морковь, обжечь на сухой сковороде — и в бульон. Продолжить варить бульон примерно 2,5 часа. Далее положить лавровый лист, снять бульон с огня.
Шаг 3. Снять мясо с костей и порезать небольшими кусочками.
Шаг 4. В готовый бульон добавить очищенный и нарезанный картофель и варить до полуготовности.
Шаг 5. Фасоль промыть, сварить в отдельной кастрюле до полуготовности, слить воду, добавить к борщу, довести до кипения.
Шаг 6. Нашинковать капусту и добавить в суп.
Шаг 7. Пассеровать лук и морковь, добавить в суп.
Шаг 8. Пассеровать свеклу с томатной пастой.
Шаг 9. Когда все закипит, добавить пассерованную свеклу в суп.
Шаг 10 Сырое, несоленое сало, прокрутить через мясорубку с чесноком, добавить в готовый борщ. Подавать борщ со сметаной, пампушками и чесночным соусом.
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