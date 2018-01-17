Рецепты зимних согревающих супов

Харчо, борщ, лагман... Что их объединяет? Скорее всего то, что в морозную погоду эти супы могут заменить собой целую печку.

Они могут согреть и насытить, могут давать энергию в течение всего дня. Они варятся на насыщенном и крепком бульоне. Все довольно калорийны, но при этом можно быть уверенным, что тарелка супа не останется на боках, а будет служить источником калорий для обогрева тела и работы мозга. Даже в самый морозный день.

Лагман из баранины

Бульон на бараньих костях — 100 мл

Лапша для лагмана отварная — 60 г

Петрушка (листья) — 2 г

100 мл бараньего бульона

60 г лапши для лагмана

петрушка

Для подливы (на 1 порцию — 120 г):

160 г репчатого лука

160 г стебля сельдерея

150 г китайской капусты (мясистая часть листьев)

250 г красного болгарского перца

65 г чеснока

170 мл растительного масла

1 ст.л. соевого соуса

100 г томатной пасты

1 ч.л. сахара

2 ч.л. каменной соли

Фенхель молотый

Бадьян молотый

320 г мякоти баранины

Шаг 1. Лук, китайскую капусту и болгарский перец нарезать кубиками 2×2 см.

Шаг 2. Сельдерей нарезать брусочками толщиной 0,5 см.

Шаг 3. Баранину нарезать кубиками 1,5×1,5 см.

Шаг 4. Чеснок нарезать поперек слайсами толщиной 0,1–0,2 см.

Шаг 5. Отдельно для аромата растительного масла порубить 3 г чеснока и 8 г репчатого лука. Обжарить их на медленном огне в разогретом растительном масле до колера — сначала чеснок, а потом лук.

Шаг 6. Выложить мясо и обжарить, постоянно помешивая. Добавить соевый соус, Якорьперемешать и тушить 20–30 минут.

Шаг 7. Добавить томатную пасту, сахар, перемешать. Через 5 минут положить остальной лук, перемешать, затем китайскую капусту, опять перемешать.

Шаг 8. Через 10 минут посолить и добавить сельдерей, фенхель и бадьян, перемешать. Добавить болгарский перец и слайсы чеснока. Тушить до готовности, периодически помешивая (около 10 минут).

Шаг 9. Петрушку порубить.

Шаг 10. Подливу в сотейнике соединить с бульоном, добавить петрушку и прогреть.

Шаг 11. Отварную лапшу выложить горкой в тарелку, залить разогретой подливой с бульоном.

Рыбный томатный суп

(4 порции)

120 г отварного палтуса

120 г отварного лосося

220 г томатов пилатти

40 г шпината

35 мл оливкового масла

Соль и сахар

4 г листа лайма

4 мл масла чили

8 г перца чили

8 г базилика

8 г тимьяна

20 г чеснока

Черный перец

Для рыбного бульона (800 мл на 4 порции):

30 г укропа

40 г петрушки

35 г чеснока

Соль

800 г рыбных костей

3 л воды

1 луковица

3 моркови

Лавровый лист

Душистый перец горошком

Бульон рыбный — 800 г

Соус томатный база — 400 г

Набор на томатный суп — 240 г

Базилик — 8 г

Перец чили — 8 г

Тимьян — 8 г

Чеснок — 20 г

Для томатного соуса (на 4 порции — 400 г):

200 г сахара

5 г черного перца

2 л воды

120 мл оливкового масла

20 г перца чили

50 г чеснока

120 г базилика

120 г красного лука

180 г болгарского перца

1 кг томатов пилатти

40 г сливочного масла

50 г тимьяна

20 г лимонника

400 г томатной пасты

100 г пасты чили гарлик

Соль

Шаг 1. Сварить из всех ингредиентов — бульон.

Шаг 2. Отварить палтуса и лосось.

Шаг 3. Обжарить на смеси сливочного и растительного масла томатную пасту, лук, перец, тимьян, лимонник. Добавить остальные ингредиенты, проварить и измельчить все в блендере.

Шаг 4. Потомить в кастрюле, потом добавить в суп.

Шаг 5. Соединить бульон и томатную заправку. Варить пару минут, довести до кипения, положить рыбу.

Шаг 6. Нарезать базилик со шпинатом, подавать их с супом.

Харчо

(5 порций)

500 г говядины

2,5 литра воды

1 луковица

10 зуб. чеснока

25 г аджики

100 г томатной пасты

2 ч.л. уцхо-сунели

3 лавровых листа

1 ч.л. молотого кориандра

1 щепотка имеретинского шафрана

2 ст.л. кинзы

2 ст.л. петрушки

Копченая соль

Шаг 1. Мясо нарезать мелкими кубиками и варить до готовности без каких-то добавок. Время варки сильно зависит от качества и новизны мяса, но очень важно, чтобы оно разварилось до того состояния, когда его можно будет разжевать. В среднем это полтора-два часа, но бывает и дольше. Не забывайте снять пенку и варить на медленном огне.

Шаг 2. Залить в сотейник растительное масло, добавить порезанный лук, чеснок и потушить. Лук не должен поменять цвет, поэтому не обжаривать.

Шаг 3. Добавить аджику и порезанные стебли кинзы. Тушить 3-5 минут, добавить томат-пасту и уже тогда без крышки пассеровать полчаса на медленном огне помешивая. Главное, чтобы не пригорело.

Шаг 4. Готовое мясо достать из бульона, бульон процедить, снова залить в кастрюлю, поставить на огонь, совсем немного посолить. После закипания вернуть в бульон мясо и залить им нашу смесь. Добавить лавровый лист, уцхо-сунели, кориандр, шафран и дать еще раз закипеть.

Шаг 5. После этого засыпать туда помытый рис и варить еще минут 10. Добавить зелень петрушки, кинзы и толченый чеснок. Накрыть кастрюлю крышкой и дать постоять 3-5 минут.

Борщ

700 г говяжьей грудинки

1 луковица (для варки)

1 морковь (для варки)

1 луковица для пассерования

1 морковь для пассерования

1900 г картофеля

900 г капусты

200 г белой фасоли

2100 г свеклы

170 г сала

30 г чеснока

500 г томатной пасты

Чесночный соус — чеснок, укроп, вода по вкусу

Шаг 1. Сварить бульон из говядины: мясо с костей не снимать, довести до кипения, снять пену, уменьшить огонь и варить на тихих оборотах — минут сорок.

Шаг 2. Затем нарезать лук и морковь, обжечь на сухой сковороде — и в бульон. Продолжить варить бульон примерно 2,5 часа. Далее положить лавровый лист, снять бульон с огня.

Шаг 3. Снять мясо с костей и порезать небольшими кусочками.

Шаг 4. В готовый бульон добавить очищенный и нарезанный картофель и варить до полуготовности.

Шаг 5. Фасоль промыть, сварить в отдельной кастрюле до полуготовности, слить воду, добавить к борщу, довести до кипения.

Шаг 6. Нашинковать капусту и добавить в суп.

Шаг 7. Пассеровать лук и морковь, добавить в суп.

Шаг 8. Пассеровать свеклу с томатной пастой.

Шаг 9. Когда все закипит, добавить пассерованную свеклу в суп.

Шаг 10 Сырое, несоленое сало, прокрутить через мясорубку с чесноком, добавить в готовый борщ. Подавать борщ со сметаной, пампушками и чесночным соусом.