Василий Добродеев снял в поликлинике побои, однако отказался писать заявление в полицию, передает телеграм-канал 112. Он рассказал, что травмы получил прямо на рабочем месте.
По словам мужчины, его вызвали в кабинет генерального директора «Спаса» Бориса Корчевникова, где уже находились другие сотрудники телеканала. «Угрозы от Корчевникова посыпались прямо с порога... Добродеев хотел избежать конфликта, попытался выйти из кабинета, в этот момент Корчевников начал его бить...», – говорится в сообщении.
О том, что именно стало причиной конфликта генерального директора и редактора архива не сообщается. Подробности произошедшего устанавливаются. Сам Борис Корчевников пока не прокомментировал обвинения своего подчиненного.
Напомним, Борис Корчевников стал генеральным директором телеканала «Спас» в мае 2017 года. Не все сотрудники благосклонно восприняли перемены в руководстве и попытки ведущего вдохнуть в проект новую жизнь
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