Редактор телеканала: меня избил Борис Корчевников (1)

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Виталий Вавилкин
12:15 03.02.2018
Lifenews / Шоу бизнес

В городскую поликлинику номер 62 в Москве обратился редактор архива телеканала «Спас» Василий Добродеев. Врачам он рассказал, что пострадал после конфликта с Борисом Корчевниковым, пишет Дни.ру.

Василий Добродеев снял в поликлинике побои, однако отказался писать заявление в полицию, передает телеграм-канал 112. Он рассказал, что травмы получил прямо на рабочем месте.

 

По словам мужчины, его вызвали в кабинет генерального директора «Спаса» Бориса Корчевникова, где уже находились другие сотрудники телеканала. «Угрозы от Корчевникова посыпались прямо с порога... Добродеев хотел избежать конфликта, попытался выйти из кабинета, в этот момент Корчевников начал его бить...», – говорится в сообщении.

 

О том, что именно стало причиной конфликта генерального директора и редактора архива не сообщается. Подробности произошедшего устанавливаются. Сам Борис Корчевников пока не прокомментировал обвинения своего подчиненного.

 

Напомним, Борис Корчевников стал генеральным директором телеканала «Спас» в мае 2017 года. Не все сотрудники благосклонно восприняли перемены в руководстве и попытки ведущего вдохнуть в проект новую жизнь

 

dni.ru / Фото
Комментарии (1)
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Сан 13:08 03:02:2018

Как Это может кого-то избить? Избитого привязали к столбу?

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)

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