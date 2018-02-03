В городскую поликлинику номер 62 в Москве обратился редактор архива телеканала «Спас» Василий Добродеев. Врачам он рассказал, что пострадал после конфликта с Борисом Корчевниковым, пишет Дни.ру.

Василий Добродеев снял в поликлинике побои, однако отказался писать заявление в полицию, передает телеграм-канал 112. Он рассказал, что травмы получил прямо на рабочем месте.

По словам мужчины, его вызвали в кабинет генерального директора «Спаса» Бориса Корчевникова, где уже находились другие сотрудники телеканала. «Угрозы от Корчевникова посыпались прямо с порога... Добродеев хотел избежать конфликта, попытался выйти из кабинета, в этот момент Корчевников начал его бить...», – говорится в сообщении.

О том, что именно стало причиной конфликта генерального директора и редактора архива не сообщается. Подробности произошедшего устанавливаются. Сам Борис Корчевников пока не прокомментировал обвинения своего подчиненного.

Напомним, Борис Корчевников стал генеральным директором телеканала «Спас» в мае 2017 года. Не все сотрудники благосклонно восприняли перемены в руководстве и попытки ведущего вдохнуть в проект новую жизнь