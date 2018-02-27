Языковые поправки продвигаются рекордными темпами, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Изначально премьер Марис Кучинскис планировал реформу Шадурскиса провести через сейм уже в феврале. То есть в течение этого месяца принять поправки в Закон об образовании и в Закон о всеобщем образовании в окончательном (третьем) чтении. Но правительство само вышло из графика и передало документы в сейм с опозданием. Впрочем, как мы сейчас наблюдаем, правящая коалиция ну очень старается наверстать упущенное и продвигает законопроект ударными темпами.

Шадурскису повезло

Уже завтра комиссия сейма по образованию начнет обсуждать поправки во втором чтении. Можно прогнозировать, что еще через неделю парламент на пленарном заседании одобрит поправки в этом втором чтении. Ну а дальше еще пара недель, и где–то к 16 марта, что символично, законопроекты будут приняты и переданы на подпись президенту. Если быть реалистом, то нужно признать, что остановить победное шествие опасной реформы может только чудо. Все попытки депутатов от оппозиционной фракции «Согласие» вразумить сеймовское большинство пока не увенчались успехом. Разумеется, «Согласие» на второе чтении представит свои предложения в законопроекты, но очевидно, что они будут отклонены.

Отметим, что Карлису Шадурскису повезло еще и с информационным фоном. Ведь поправки фактически оказались в тени грандиозного финансового скандала. Пока внимание всех латвийцев, включая и русскоязычных, приковано к ситуации вокруг одного из крупнейших банков, и пока все наблюдают за судьбой Илмарса Римшевича, сейм может спокойненько принимать языковую реформу.

Пиар и реальность

Ну а сам Карлис Шадурскис пытается максимально использовать эти поправки для собственного пиара. На последнем пленарном заседании глава минобраза снова спел песню про кремлевскую пропаганду, которую якобы взяли на вооружение депутаты от «Согласия». Правда, при этом министр сам признался, что реформа 2004 года была очень эффективной. Спрашивается: зачем ее тогда менять? Ответ прост: министр, ссылаясь на собственные оценки учащимися своих знаний, делает вывод, что 20% молодых людей в Латвии не владеют госязыком.

Разумеется, объективные факты свидетельствуют об обратном. Ведь если бы 20 процентов русскоязычных не владели латышским или владели им очень плохо, то они должны были бы на централизованном экзамене по латышскому и в 9–м классе, и в 12–м, получить или неудовлетворительные оценки (от 1 до 4 баллов по десятибальной системе) или очень низкие — не выше 6. Таких же результатов в реальности нет.

Ложь работает

Реформа носит сугубо политический, предвыборный характер. С ее помощью свою часть бесплатного пиара наряду с Шадурскисом и «Единством», естественно, пытаются урвать и националисты. Так, в своем выступлении на том же пленарном заседании депутат Александр Кирштейнс (TB–Visu Latvijai!) снова запустил старую пластинку о том, что у нас в Латвии не осталось традиционных нацменьшинств, поскольку у нас нет народов, которые здесь живут более 500 лет. Понятно, что подобные утверждения не выдерживают критики и в современной Европе статус нацменьшинств не измеряется столетиями. Но национально озабоченных избирателей такие нюансы не волнуют. Им уже внушили, что есть такие русские, которые не желают учить латышский, и есть такие политики, которые по заданию Кремля препятствуют супергениальной реформе минобраза. Примитивно? Да. Вранье? Да. Но эта стратегия лжи и популизма прекрасно работает.

Итак, можно почти со стопроцентной уверенностью говорить, что уже в марте поправки будут приняты сеймом, провозглашены президентом и вступят в законную силу. Ну а дальше начнется сама реформа. Впрочем, уже скоро выборы в парламент, и при изменении баланса сил и в реформу могут быть внесены серьезные коррективы.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.