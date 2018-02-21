«Согласие» требует провести международную экспертизу поправок минобраза, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Уже послезавтра сейм рассмотрит в первом чтении скандальные языковые поправки минобраза. Напомним, что реформа Шадурскиса предусматривает перевод старших классов только на латышский язык обучения, а в 7–9–х классах языковая пропорция резко увеличивается в сторону преподавания на госязыке и составит 80:20. Реформа затронет и начальную школу: с 1–го по 6–й класс будет реализовываться модель 50:50.

Все попытки сеймовской оппозиции в лице «Согласия» остановить рассмотрение парламентом этой реформы пока не увенчались успехом. Но основная борьба еще впереди. И именно в этот четверг, накануне обсуждения поправок в первом чтении, парламент рассмотрит подготовленный «Согласием» проект решения сейма об отправке поправок Шадурскиса на международную экспертизу.

Оппозиционные депутаты считают, что столь противоречивая реформа должна быть оценена авторитетными правоведами из Венецианской комиссии при Совете Европы (СЕ). Эта комиссия проверяет законопроекты на соответствие Европейской конвенции по правам человека Рамочной конвенции о защите прав нацменьшинств и другим обязательным для стран СЕ документам. Правда, сами заключения Венецианской комиссии носят только рекомендательный характер.

Но рискнем предположить, что большинство парламента сперва перенесет рассмотрение проекта «Согласия» на неделю, а затем его отклонит. Правящее большинство уже решило двигать реформу и даже не хочет слышать другое мнение. На минувшей неделе комиссия парламента без долгих дискуссий отклонила даже обсуждение инициативы о сохранении нынешней билингвальной системы. Хотя под этой инициативой свои подписи поставили более 12 тысяч граждан ЛР. Мнение налогоплательщиков в контексте языковой реформы правящую элиту не интересует. Демократия, однако!

Наша справка

Европейская комиссия за демократию через право — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в СЕ. Так, в Венецианской комиссии работают и авторитетные правоведы из США, Израиля, Перу, Южной Кореи и целого ряда других неевропейских стран. От Латвии в комиссии работают два бывших председателя Конституционного суда ЛР — Айварс Эндзиньш (ныне — преподаватель «Турибы») и Гунарс Кутрис (ныне — депутат сейма). Россию представляют Талия Хабриева (директор Института законодательства при правительстве) и экс–судья Евросуда по правам человека Анатолий Ковлер.

Сессии проходят в Венеции, откуда и неофициальное название комиссии.

Абик ЭЛКИН.