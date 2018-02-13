«Жизнь слишком коротка, и не стоит тратить ее на то, чтобы лелеять в душе вражду или запоминать обиды», — говорила Джейн Эйр. Легко сказать, сложнее выполнить. Для некоторых это и вовсе непосильная задача. Рассказываем о самых обидчивых знаках Зодиака.

12 место — Стрелец

Нормальный, сбалансированный в этом вопросе знак. Стрельцы не очень обидчивы, редко сами идут на конфликт и быстро отходят — если вы действительно искренне сообщите им, что жалеете о сказанном или сделанном. Проблема в том, что у Стрельцов — впрочем, как у всех людей — есть запретные зоны. Или слабые места, называйте, как хотите. И вот если будут задеты эти территории, представитель этого знака взъестся по-настоящему. Причем сразу на всю Вселенную.

11 место — Скорпион

У Скорпионов реакция на обиду тоже работает интересно, но упаси боже попасть под раздачу. Этот знак не коллекционирует негатив, он его вырабатывает — парадоксальным образом с пользой для себя, как топливо. Что Скорпионам крайне важно, можно сказать, жизненно необходимо, так это месть. Если вы его обидели, знайте, рано или поздно обида вам вернется. И тут дело не столько принципа, сколько удовольствия — Скорпион должен увидеть, что обидчик испытает то же самое. Баланс во всем — главный жизненный тезис представителей этого знака.

10 место – Весы

С Весами очень занятная эмоциональная схема. Их легко обидеть, а дальше Весы быстро избавляются от этого чувства, если смогут оперативно поделиться обидой с кем-то. То есть, чтобы Весам не грызть себя, им нужно вывалить обиду на собеседника. Жалоба, озвученная вслух, избавляет представителей этого знака от душевного гнета.

9 место — Дева

Чтобы обидеть Деву, нужно очень постараться: представители этого знака адекватно оценивают ситуации и окружающих людей. Если же их и вправду задели, они виду не покажут, скорее всего. Но — запомнят и внесут в блэклист. И добиться смены отношения к себе со стороны Девы будет проблематично.

8 место — Лев

Для Льва важно быть объектом если не восхищения, то уважения. Этому знаку принципиально чувствовать, что его ценят. При этом Лев сам будет настойчиво требовать от вас оценки его работы или поступков. И тут вы ступите на хрупкий лед. Впрочем, обидев Льва недостаточно восхищенным комментарием, вы его не убьете — он быстро остывает. А вот если обидится по-настоящему, то мстить не будет, просто вычеркнет вас из своей жизни. Что тоже неприятно, конечно.

7 место — Близнецы

То ли дело Близнецы. Представители этого знака обязательно дадут вам понять, что обиделись. Причем дадут понять громко, после чего постараются нанести вам ответный удар, несоизмеримый с вашим. Порой складывается впечатление, что Близнецов хлебом не корми, дай обидеться — для того, чтобы под предлогом мести устроить натуральный скандал.

6 место — Овен

Нельзя сказать, что Овен страдает повышенной чувствительностью, и обидеть его довольно непросто. Однако когда Овен обижается, как говорится, кричи караул. Представители этого знака реагируют моментально, очень шумно, резко, и кажется, что взрывной волной разнесет все вокруг. Но Овен, высказав, что думает об обидчике, остывает так же быстро, как воспламеняется. Пройдет полчаса — и никто, включая Овна, уже не вспомнит, из-за чего был сыр-бор.

5 место — Рыбы

С Рыбами все сложно. А еще сложней самим Рыбам. Они простят обидчика, чем сделают себе только хуже. Они об этом никому не скажут, но продолжат копить обиду и рефлексировать. Что в таких случаях делать? Правило первое — не обижать Рыб. Правило второе — Рыб не обижать.

4 место — Водолей

Водолей по части обид прост, как табуретка Ikea. Вам кажется, что его задумки невоплощаемы? Скажите ему об этом, и вы увидите, что будет. Водолей не опустится до того, чтобы внешне реагировать на такое оскорбление, а просто забудет, как вас зовут и кто вы такой. И если вы считаете, что сможете легко отделаться, отказавшись от своих слов или извинившись, вы ошибаетесь. Можете хоть поклоны бить, Водолей решение уже принял и смотрит на вас как на пустое место.

3 место — Козерог

Как и Льву, Козерогу важно знать, что его ценят, носят на руках и сдувают пылинки (а еще лучше — тайком выковывают золотую медаль, «Оскар» или Нобелевскую премию). Хотите повергнуть Козерога в глубокую печаль, внушить ему отвращение к нашему бездарному миру (шутка) — покритикуйте его безупречные деяния, подвергните сомнению его феноменальный талант. А если хотите, чтобы у Козерога земля ушла из-под ног, позвольте себе иронию в его адрес. Итог очевиден: Козерог надуется и будет приставать к прохожим, требуя признать его очевидную гениальность.

2 место — Рак

Раки очень трепетны, одно неосторожное слово, и они в ауте. Но главная проблема не в этом, а в том, как вы будете решать проблему. Если вы действительно обидели Рака, тщательно подбирайте выражения для извинений. Одно неосторожное слово — и они снова в ауте. Так что наш вам совет: не уверены, что сможете все уладить, лучше промолчите. Рак подуется-подуется, потом остынет, и на холодную голову вы и извинитесь.

1 место — Телец

Тельца лучше не задевать, даже по мелочам — это очень обидчивая натура. Любое мнение, озвученное Тельцу напрямую, может его ранить, лишить покоя, повергнув в тяжкие раздумья. У представителей этого знака очень богатое воображение, они себя могут так накрутить, что пустяк, ставший причиной рефлексии, превратится в их глазах в огромное оскорбление. На дуэль они вас не вызовут и мстить не станут — будут сидеть в углу и растрачивать себя на горькие мысли.