Премьер-министр Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола расценивают действия АО «Norvik banka» в СМИ как провокацию, обращенную против государства.

Об этом заявил журналистам Кучинскис после заседания правительства.

Если у владельца «Norvik banka» Григория Гусельникова есть какие-то доказательства, ему следовало уже давно обратиться в правоохранительные органы. «Пока ни в одну из наших спецслужб ничего не подано, кроме обобщенного призыва», — сказал он.

Признаков гибридной войны в действиях руководства «Norvik banka» премьер-министр не усматривает. «Пока говорить об этом преждевременно, но эти действия заставляют нас следить за событиями», — добавил премьер.

Рейзниеце-Озола также сказала, что высказывания руководства «Norvik banka» являются клеветой на Латвию. «То, что произошло вчера в публичном пространстве, — это активное очернение Латвии. Если кто-то видит беззакония, он должен обращаться в правоохранительные органы, а не начинать PR-кампанию», — сказала министр.

Она допускает, что это часть тактики «Norvik banka» в международной судебной тяжбе против Латвии.

Как сообщалось, крупнейший акционер банка Григорий Гусельников в интервью агентству АР заявил, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал у банка взятки. Римшевич это категорически отрицает.