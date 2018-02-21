Рейзниеце-Озола: Латвию пытаются очернить!(22)

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Виталий Вавилкин
17:15 20.02.2018
Политика / Правительство

Премьер-министр Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола расценивают действия АО «Norvik banka» в СМИ как провокацию, обращенную против государства.

Об этом заявил журналистам Кучинскис после заседания правительства.

 

Если у владельца «Norvik banka» Григория Гусельникова есть какие-то доказательства, ему следовало уже давно обратиться в правоохранительные органы. «Пока ни в одну из наших спецслужб ничего не подано, кроме обобщенного призыва», — сказал он.

 

Признаков гибридной войны в действиях руководства «Norvik banka» премьер-министр не усматривает. «Пока говорить об этом преждевременно, но эти действия заставляют нас следить за событиями», — добавил премьер.

 

Рейзниеце-Озола также сказала, что высказывания руководства «Norvik banka» являются клеветой на Латвию. «То, что произошло вчера в публичном пространстве, — это активное очернение Латвии. Если кто-то видит беззакония, он должен обращаться в правоохранительные органы, а не начинать PR-кампанию», — сказала министр.

 

Она допускает, что это часть тактики «Norvik banka» в международной судебной тяжбе против Латвии.

 

Как сообщалось, крупнейший акционер банка Григорий Гусельников в интервью агентству АР заявил, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал у банка взятки. Римшевич это категорически отрицает.

 

LETA / Фото
Комментарии (22)
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ЛСД 17:21 20:02:2018

ЛАТЫШСКИЕ ПОЛИЦАИ - ЭТО КРИМИНАЛЬНАЯ МАФИЯ.....ТОЛЬКО ДУРАК
В
ЭТУ ПОМОЙКУ БУДЕТ ОБРАЩАТЬСЯ...

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ин-на 21:47 20:02:2018

да, неприятно быть шавкой получившей пинок под брюхо от хозяина

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Пророк 07:01 21:02:2018

Все свалить на русских хакеров и Путина! Римшевичу, Мартинсону и другим выдать орден трех звезд, как героям! Отмечать день их ареста, как праздник национальной победы над Россией, Создать общество защиты честных чиновников, закрепить в конституции, что чиновник не берет взятки по существу, что дают сами не считается, если намекает-неправильно поняли Народу Латвии, работать, пахать и отжиматься, не есть, не дышать, и не отсвечивать И тогда все у Нас будет лучше, чем в Европе, у кого у нас, не уточняется!

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Пророк 07:11 21:02:2018

Установить памятник! На БеломКоне, сидит черный кардинал( лица не видно) на печатке ЭР, по правой стороне один подельник-ошибка, герой , оба в малиновых штанах, по левой другой, всем кричать КУ три раза! У памятника стоянка исключительно для Бентли, да памятник на набережной поставить, чтоб и на яхте можно было пришвартоваться, проорать КУ и отдать честь, честь отдавать всю, больше она не пригодится!

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ЛСД 17:23 20:02:2018

ДЫК ВРОДЕ АМЕРИКАКИ К ЛАТЫШСКИМ ПОЛИЦАЯМ И ОБРАТИЛИСЬ.....

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кеен 17:27 20:02:2018

Воры,, как и есть воры,,, сейчас будут сами себя хвалить,, а патриоты с промытыми мозгами,,, хоть,, какие мозги,, без мозглые буду верещать,, что виновна Россия,,, вас всех воров,, особенно,, кто хвалит,, платит залоги,, всех в тюрьму,,, это одна ШАЙКА- БАНДА..

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воры в законе 17:44 20:02:2018

Щас посыпятся оправдательные высказывания : это не я, и лошадь не моя.
Вор громче всех кричит:держите вора!
Вот уже и Озола выскочила, как чёрт из табакерки, щас все поочереди выскажутся, как тут их всех оклеветали, начнётся словесный понос.
А если короче: правительство после такого инцидента с банком должно уйти в отставку, вот и истерят министры с премьером. Какой же дурак насиженное место хочет оставить?

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Latviešu patriots 17:45 20:02:2018

Protams, kā Guseļnikovs rupji un nelietīgi melo! Aiz tā visa slēpjas Kremļa spalvainā lāča ķetna!

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Latviešu хуууесос 17:55 20:02:2018

ты долбоооеб хуууторской для кого ты здесь пиишеш на своем сообачем?думаеш твою галиииматью здесь кто то читает?

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кеен 17:57 20:02:2018

Ты действительно дебил??????? Или из приближённый к БАНДЕ воров.... Обидно становится,, что деньги тянут из моего кармана...

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ин-на 21:54 20:02:2018

а самое интересное то, что у Кремля пиндосы служат на посылках!

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голубушка и у тебя потология как у Лапсы 17:56 20:02:2018

На вас нападают русские? Уже напали ?
Вам везде кажется Рука Кремля?
Путин хочет завоевать Латвию или весь мир?

НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ !!!!!!!!!!
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Обращайтесь:
Адрес:улица Твайка 2,Рига,LV 1005
Телефон:+371 67080112(круглосуточно)

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Супер! 18:19 20:02:2018

Молодец, здорово, я ржал до слёз!

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)