Об этом заявил журналистам Кучинскис после заседания правительства.
Если у владельца «Norvik banka» Григория Гусельникова есть какие-то доказательства, ему следовало уже давно обратиться в правоохранительные органы. «Пока ни в одну из наших спецслужб ничего не подано, кроме обобщенного призыва», — сказал он.
Признаков гибридной войны в действиях руководства «Norvik banka» премьер-министр не усматривает. «Пока говорить об этом преждевременно, но эти действия заставляют нас следить за событиями», — добавил премьер.
Рейзниеце-Озола также сказала, что высказывания руководства «Norvik banka» являются клеветой на Латвию. «То, что произошло вчера в публичном пространстве, — это активное очернение Латвии. Если кто-то видит беззакония, он должен обращаться в правоохранительные органы, а не начинать PR-кампанию», — сказала министр.
Она допускает, что это часть тактики «Norvik banka» в международной судебной тяжбе против Латвии.
Как сообщалось, крупнейший акционер банка Григорий Гусельников в интервью агентству АР заявил, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал у банка взятки. Римшевич это категорически отрицает.
ЛАТЫШСКИЕ ПОЛИЦАИ - ЭТО КРИМИНАЛЬНАЯ МАФИЯ.....ТОЛЬКО ДУРАК« ответить
В
ЭТУ ПОМОЙКУ БУДЕТ ОБРАЩАТЬСЯ...
да, неприятно быть шавкой получившей пинок под брюхо от хозяина« ответить
Все свалить на русских хакеров и Путина! Римшевичу, Мартинсону и другим выдать орден трех звезд, как героям! Отмечать день их ареста, как праздник национальной победы над Россией, Создать общество защиты честных чиновников, закрепить в конституции, что чиновник не берет взятки по существу, что дают сами не считается, если намекает-неправильно поняли Народу Латвии, работать, пахать и отжиматься, не есть, не дышать, и не отсвечивать И тогда все у Нас будет лучше, чем в Европе, у кого у нас, не уточняется!« ответить
Установить памятник! На БеломКоне, сидит черный кардинал( лица не видно) на печатке ЭР, по правой стороне один подельник-ошибка, герой , оба в малиновых штанах, по левой другой, всем кричать КУ три раза! У памятника стоянка исключительно для Бентли, да памятник на набережной поставить, чтоб и на яхте можно было пришвартоваться, проорать КУ и отдать честь, честь отдавать всю, больше она не пригодится!« ответить
ДЫК ВРОДЕ АМЕРИКАКИ К ЛАТЫШСКИМ ПОЛИЦАЯМ И ОБРАТИЛИСЬ.....« ответить
Воры,, как и есть воры,,, сейчас будут сами себя хвалить,, а патриоты с промытыми мозгами,,, хоть,, какие мозги,, без мозглые буду верещать,, что виновна Россия,,, вас всех воров,, особенно,, кто хвалит,, платит залоги,, всех в тюрьму,,, это одна ШАЙКА- БАНДА..« ответить
Щас посыпятся оправдательные высказывания : это не я, и лошадь не моя.« ответить
Вор громче всех кричит:держите вора!
Вот уже и Озола выскочила, как чёрт из табакерки, щас все поочереди выскажутся, как тут их всех оклеветали, начнётся словесный понос.
А если короче: правительство после такого инцидента с банком должно уйти в отставку, вот и истерят министры с премьером. Какой же дурак насиженное место хочет оставить?
Protams, kā Guseļnikovs rupji un nelietīgi melo! Aiz tā visa slēpjas Kremļa spalvainā lāča ķetna!« ответить
ты долбоооеб хуууторской для кого ты здесь пиишеш на своем сообачем?думаеш твою галиииматью здесь кто то читает?« ответить
Ты действительно дебил??????? Или из приближённый к БАНДЕ воров.... Обидно становится,, что деньги тянут из моего кармана...« ответить
а самое интересное то, что у Кремля пиндосы служат на посылках!« ответить
На вас нападают русские? Уже напали ?« ответить
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