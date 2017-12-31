Рейзниеце-Озола: наступил период развития экономики Латвии(21)

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Виталий Вавилкин
13:58 31.12.2017
Политика / Правительство

В следующем году надо начать работу над бездефицитным среднесрочным бюджетом, заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

В 2018 году она планирует продолжать начатое: борьбу с теневой экономикой, реформу Службы государственных доходов и активизацию освоения фондов ЕС, но также надо думать над бездефицитным среднесрочным бюджетом, чтобы уменьшить государственный долг.

 

«Наступил период развития экономики, и это момент, когда бюджетный дефицит нужно снижать. Уже в этом году мы могли разработать бездефицитный бюджет, но нужно было сделать выбор между ним и выделением значительных ресурсов на здравоохранение. Я думаю, что все партии на выборах должны выдвинуть этот аспект как приоритет», — сказала Рейзниеце-Озола.

 

Дефицит бюджета правительства на 2017 год прогнозируется в размере 0,9% от ВВП или 235 млн евро, на 2018 год — 1% от ВВП.

 

Премьер-министр Марис Кучинскис скептически относится к созданию значительных бюджетных накоплений.

LETA / Фото
Комментарии (21)
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10 дюймов 14:06 31:12:2017

и вроде бы в шахматы играть умеет и вроде бы даже не плохо----но жертвовать всеми "пешками" ради победы "короля и его свиты" ----это пиррова победа----жизнь это тебе не шахматы, здесь "пешки" могут и на вилы поднять.

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Nu ja, kas ir, - tas ir 14:07 31:12:2017

Хотя бы перед Новым годом не врите.
Надоело слушать и читать ваше наглое враньё.
Можете цифрами жонглировать до посинения, результат на ценниках полок магазинов и супермаркетов.

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Latviešu patriots 14:17 31:12:2017

Veikalos un supermārketos cenas normālas, pircēju daudz. 100% atbalstu ekonomikas ministri. Dievs ir Latvijas pusē.

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Latviešu patriots 14:22 31:12:2017

Vai tu esi tieši idiots, kurš runā latviski un pastāvīgi pazemo latviešu tautu ar saviem izgudrojumiem?

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Jurists 16:08 31:12:2017

Ne viņš nav idiots . Vinš visu labi saprot. Tikai ka tas vilciens ar sabojātām bremzēm nevar apstāties.

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Справедливый 16:09 31:12:2017

Patriot,ну ты хоть не смеши мои тапки.Да Латвия один большой супермаркет,где цены обогнали все европейские т английские цены.А что и сколько производит Латвия???

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Latviešu patriots 18:38 31:12:2017

Vel es atbalstu ka esmu Debils un ta ir..

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1 14:26 31:12:2017

ещё у одной белая горячка...

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Петя 14:29 31:12:2017

Весь "бюджет" Латвии состоит из подачек хозяев этой самой Латвии,- Брюсселя и Вашингтона. А она про развитие балаболит. Либо больная, либо совсем больная.

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Сандис 14:30 31:12:2017

результат где :
1. 11 евро ребёнка с 2003.года так и в 2018.году И НЕ НА ЦЕНТА БОЛЬШЕ
2. Инвалиду 3.группы как было всем 65 евро ,независимо от стажа,так в 2018.году, тему у кого на 5 лет или пожизненно каждый год по 0.50-1.00 прибавляется .СМЕШНО.
3. Инвалидам ,которым нужен специальный уход как было 213 евро с 2009.года так и в 2018.году
4. Минимальная пенсия как была 70 евро так и в 2018.году, можно продолжать..... ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ....
2 % ОТ ВВП это не результат работы, а просто отнятые деньги от детей, инвалидов, пенсионеров и переведённые на военных....

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123

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (10)