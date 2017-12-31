В 2018 году она планирует продолжать начатое: борьбу с теневой экономикой, реформу Службы государственных доходов и активизацию освоения фондов ЕС, но также надо думать над бездефицитным среднесрочным бюджетом, чтобы уменьшить государственный долг.
«Наступил период развития экономики, и это момент, когда бюджетный дефицит нужно снижать. Уже в этом году мы могли разработать бездефицитный бюджет, но нужно было сделать выбор между ним и выделением значительных ресурсов на здравоохранение. Я думаю, что все партии на выборах должны выдвинуть этот аспект как приоритет», — сказала Рейзниеце-Озола.
Дефицит бюджета правительства на 2017 год прогнозируется в размере 0,9% от ВВП или 235 млн евро, на 2018 год — 1% от ВВП.
Премьер-министр Марис Кучинскис скептически относится к созданию значительных бюджетных накоплений.
и вроде бы в шахматы играть умеет и вроде бы даже не плохо----но жертвовать всеми "пешками" ради победы "короля и его свиты" ----это пиррова победа----жизнь это тебе не шахматы, здесь "пешки" могут и на вилы поднять.« ответить
Хотя бы перед Новым годом не врите.« ответить
Надоело слушать и читать ваше наглое враньё.
Можете цифрами жонглировать до посинения, результат на ценниках полок магазинов и супермаркетов.
Veikalos un supermārketos cenas normālas, pircēju daudz. 100% atbalstu ekonomikas ministri. Dievs ir Latvijas pusē.« ответить
Vai tu esi tieši idiots, kurš runā latviski un pastāvīgi pazemo latviešu tautu ar saviem izgudrojumiem?« ответить
Ne viņš nav idiots . Vinš visu labi saprot. Tikai ka tas vilciens ar sabojātām bremzēm nevar apstāties.« ответить
Patriot,ну ты хоть не смеши мои тапки.Да Латвия один большой супермаркет,где цены обогнали все европейские т английские цены.А что и сколько производит Латвия???« ответить
Vel es atbalstu ka esmu Debils un ta ir..« ответить
ещё у одной белая горячка...« ответить
Весь "бюджет" Латвии состоит из подачек хозяев этой самой Латвии,- Брюсселя и Вашингтона. А она про развитие балаболит. Либо больная, либо совсем больная.« ответить
результат где :« ответить
1. 11 евро ребёнка с 2003.года так и в 2018.году И НЕ НА ЦЕНТА БОЛЬШЕ
2. Инвалиду 3.группы как было всем 65 евро ,независимо от стажа,так в 2018.году, тему у кого на 5 лет или пожизненно каждый год по 0.50-1.00 прибавляется .СМЕШНО.
3. Инвалидам ,которым нужен специальный уход как было 213 евро с 2009.года так и в 2018.году
4. Минимальная пенсия как была 70 евро так и в 2018.году, можно продолжать..... ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ....
2 % ОТ ВВП это не результат работы, а просто отнятые деньги от детей, инвалидов, пенсионеров и переведённые на военных....