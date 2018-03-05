Рекорд! 134 претендента на конкурс

В пятницу, 2 марта, на заседании комиссии по деградирующим среду зданиям, открывали конверты с заявками претендентов на думское софинансирование реставрации фасадов. Количество заявок побило рекорд: их было 134 против 92 в прошлом году. Вернее, даже 135, потому что в одном конверте обнаружились две заявки

— Я всех вас поздравляю с этим результатом, — сказал председатель комитета имущества Рижской думы Олег Буров, он же автор этого конкурса. – С каждым годом активность домовладельцев растет.

Процедура распечатывания конвертов, которые лежали высокими стопками на столе, заняла ровно час. Параллельно члены комиссии считали и суммы, на которые претендуют домовладельцы, желающие привести в порядок свой дом. Оказалось: 2 260 875, 13 евро.

Рижская дума в своем бюджете предусмотрела на эти цели 900 тысяч евро. Это на треть больше, чем год назад, но в итоге конкурс на думские деньги составляет почти 2, 5 претендента на один евро. Олег Буров отметил, что в прошлом году дума изыскала возможность увеличить выделенную первоначально сумму. Как будет сейчас, говорить рано.

Членам комиссии в течение ближайшего месяца предстоит внимательно изучить поданные заявки, и понятно, что работы у них хватит.

Учитывая, что думское софинансирование составляет не более 50 процентов от сметы, нетрудно подсчитать, что рижские домовладельцы наметили ремонт на общую сумму 4,5 млн. евро. Можно только представить себе, как похорошеет наш город, если эти проекты будут реализованы! Это одно из важнейших преимуществ конкурса: каждый выделенный самоуправлением евро заставляет домовладельца вкладывать минимум столько же, но, как правило, больше.

Есть, правда, и такой нюанс: в городе не хватает строителей, так что нет уверенности в том, что победители конкурса, получившие грант, смогут уложиться в намеченные сроки. Этот подводный камень придется учитывать при выплате денег, ведь соблюдение сроков является одним из его условий.

В этом году претендовать на получение денег могли не только владельцы домов в центре столицы, но и в других районах – Агенскалнсе, Болдерае, Чиекуркалнсе, Яунмилгрависе, Московском форштадте, Плескодале, Саркандаугаве, на Тейке и пр.

В этом году Рижская дума увеличила сумму софинансирования каждого проекта с 14 до 20 тысяч. Именно в этой номинации и было подано большинство заявок. Только 17 домовладельцев из 135 претендуют на «малую» программу – то есть, на сумму до 5 тысяч, которые пойдут на реставрацию элементов фасада (балконов, дверей, окон, барельефов и пр.).

Заявки на конкурс можно было подавать с 22 ноября и до 9 утра 2 марта. Деньги выплачиваются только по завершении работ, когда представители думы и инспекции по охране памятников примут работу, удостоверившись в ее высоком качестве.

Следующее заседании комиссии состоится 9 марта. На нем будет представлена более подробная информация об участниках конкурса.

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