Ремонт дворов: когда и какие?

Рижская дума и в нынешнем году продолжит ремонты внутридворовых дорог. Это уникальная программа, которую в 2012 году в столице начала нынешняя коалиция. На эти цели бюджет текущего года предусматривает 4 миллиона евро.

Работы по ремонту внутриквартальных улиц будут продолжаться вплоть до того времени, как все дворы будут приведены в порядок. Ремонты будут проводиться во всех районах столицы. На эти цели уже потрачено 25 млн. евро.

Вот только несколько примеров. Так, на территории Зиемельского района и Видземского предместья асфальт будет уложен во двориках Пурвциемса на ул. Лиелвардес, 127, 129, 131, на Тейке – между ул. Бривибас, Алсупес и Маркалнес, между ул. Ропажу, 74, и Джутас, 13А.

В районе Скансте будет отремонтирована подъездная дорога к дошкольному образовательному учреждению на ул. Я. Далиня, 6A. В Вецмилгрависе приведут в порядок дорогу к дому на ул. Драудзибас, 7 – 25. 2Е Целый ряд двориков будет отремонтирован в районе ул. Саласпилс. Будет восстановлена историческая брусчатка на пешеходной дорожке между ул. Маскавас и Ликснас, у дома на ул. Маскавас 137.

Важно иметь в виду, что Рижская дума имеет право вкладывать средства в благоустройство только тех территорий, которые находятся в ведении самоуправления. Приоритетом являются сервитуты и дороги, ведущие к образовательным и медицинским учреждениям.

Если дороги и тротуары в вашем дворе пересекают частную собственность, то ответственность за их техническое состояние несет их владелец. Узнать, кто владеет землей, на которой находится дорога, можно в районной исполнительной дирекции.

Подробный список объектов, которые будут отремонтированы в нынешнем году приводится на портале riga.lv.