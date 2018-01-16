Ренессанс русской политики Латвии(18)

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Анатолий Тарасов
08:45 16.01.2018
Политика / Партии

«Это есть наш последний и решительный бой», — эти слова из Интернационала вспоминаются при прочтении новости о возвращении сопредседателя Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок из Брюсселя в Латвию. И не в запломбированном вагоне, а самолетом вернется рижский Ленин в женском платье, чтобы разворошить застоявшееся болото политики Латвии.

Жданок выбрала идеальное время для того, чтобы оставить пост депутата Европейского парламента и вернуться в Латвию.

 

Почивающие на лаврах политики «Согласия» давно перестали ловить мышей. А зачем? Первый балтийский канал под контролем и большая часть русскоязычной медийной поляны тоже, а значит, по мнению политтехнологов «Согласия», русскоязычный электорат никуда не денется.

 

В кулуарах «Согласия» давно списали со счетов как бывших пчел (партия ЗаПЧЕЛ) в лице Русского союза Латвии, так и Татьяну Жданок, считая, что она-то уж точно не пожертвует брюссельским комфортом. Но нет, решила пожертвовать, хотя бы до 2019 года.

 

Пчелы вновь обретают на латвийской площадке харизматичного лидера. О том вреде, которое нанесло перспективам ЗаПЧЕЛ выдвижение на первые роли обтекаемого Юрия Соколовского, я уже писал.

 

Понятно, что латвийская судебная система, на формирование которой оказал большое влияние Андрис Грутупс, сделает все, чтобы не позволить Жданок баллотироваться в Сейм. Но и на посту руководителя предвыборного штаба Жданок способна переломить ситуацию.

 

Уже сейчас можно прогнозировать, что кампания ЗаПЧЕЛ будет агрессивна, наступательна и опираться в первую очередь на уличные мероприятия и социальные сети. Напомню, что практически вся русскоязычная медийная поляна находится под контролем «Согласия».

 

Основной повесткой дня кампании бывших пчел (хотя и ходит шутка, что бывших пчел не бывает, они просто мимикрируют под РСЛ) будет борьба за сохранение билингвального образования. Учитывая, что «Согласие» потеряло инициативу на этом треке, союз «партийных и беспартийных», а именно РЛС и новых активистов типа Дэги Караева, получит практически монопольную позицию.

 

 

Дмитрий Ермолаев

Sputnik / Фото
Комментарии (18)
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Latviešu patriots 09:02 16:01:2018

Atraduši harizmātisku līderi, ha ha ha! Cūka naftalīnā!

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как и все твои вожаки 09:12 16:01:2018

стукачи из мешков кгб

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Так понимаю 09:18 16:01:2018


Latviešu patriots один из представителей латышской интеллигенции ?)))))

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ИЗБИРАТЕЛЬ 09:43 16:01:2018

Согласие для русскоязычного избирателя ничего не делает. Разве что пластыри подаёт после очередных пинков со стороны нациков.
Жданок - реальная сила. Только благодаря ей решены многие некомфортные условия для неграждан, и русскоязычных граждан. В ЕП в отличие от остальных депутатов она решала реальные правовые вопросы. Дай ей бог здоровья.

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Ivan 09:49 16:01:2018

Да конечно, абсолютно согласен, ушаковщина предлагает избирателю унылое будущее, усидеть на трёх стульях ЦС не получится, ЦС не партия русских, ,вообще непонятно зачем троллят людей русскими буквами в своих названиях и фамилиях.

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олег 09:51 16:01:2018

"Латвиешу педриотс"-больной человек!чешет ,сутками хрень всякую с диаана,видно одинокий и брошеный.а кому такой пассажир нужен???.люди пишут -что ему 50 !нациоанально озабоченный и межнац.рознь разжигает и людей лбами сталкивает!!!тролль-эльф короче!!

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олег 09:51 16:01:2018

"Латвиешу педриотс"-больной человек!чешет ,сутками хрень всякую с дивана,видно одинокий и брошеный.а кому такой пассажир нужен???.люди пишут -что ему 50 !нациоанально озабоченный и межнац.рознь разжигает и людей лбами сталкивает!!!тролль-эльф короче!!

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fds 09:58 16:01:2018

Согласие может заниматься только хозяйственными делами. Политики из них никакие. Они реально кидают своих избирателей.

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ольга 10:23 16:01:2018

провокационный вброс! Всякие патриоты и вани просто сменили тактику. Они решили вбить клин между Жданок и Согласием для РАЗДРОБЛЕНИЯ голосов избирателей! Не поддавайтесь на провокацию. Эти патриЕты поняли что вся нацозабоченная шваль ОПЯТЬ проиграет Согласию и поэтому решили действовать иначе!

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ольга, я Вас умоляю ! 10:26 16:01:2018

Что эти убогие могут вбить?)))))

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да уж может хватит 11:18 16:01:2018

Ольга, прекращайте уже ныть за согласистов, понятно может вы там при них и вам крохи перепадают...:)))) С 2009 года мы поддерживали Ушакова, но всё это оказалось для нас потерянным временем, а он окружив себя таким же "пластилином" улучшали своё материальное положение и сидят тихонько так, не высовываясь. Хватит уже Ольга!!! А с нациками они в карефанах ходят.

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Платон 11:37 16:01:2018

А чего конкретно сделала Жданок , что изменилось в правах неграждан ? Вы просто своё личное бездействие все эти годы хотите оправдать . И смешно наблюдать , как взрослые люди сейчас прыгают от радости , что придёт МАМА и их проблемы исчезнут сами по себе. Проблемы решаются в правительстве большинством , так что для начала надо стать этим большинством. Чисто русская партия не сможет набрать это необходимое большинство , это пора понять в конце концов . Так нечего разгонять русских по разным углам и из каждого угла петь свою сольную песню . Этот путь ведёт в никуда. Логично сейчас поддерживать ЦС , которым удаётся расширить свой электорат за счёт лояльных латышей . А проблемы русских в самих русских - не ленитесь и получайте гражданство и становитесь полноправным борцом за свои права.

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Latviešu patriots 09:44 16:01:2018

Krievi izmisumā, ja cer uz veco interfrontieti Ždanoku. Ha ha ha

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олег 11:51 16:01:2018

"Латвиешу педриотс"-лечи голову!Твой бред нам не интересен!свободен!

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Факир 10:00 16:01:2018

Никакого ренессанса - нет пассионариев, нет электоральных масс для русских политиков. Латышский серый камень придавил все прорусские трепыхания. Изменения здесь не возможны. Разве что после Третьей мировой уцелевшие мутанты объединятся на почве каннибализма.

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чуча 10:26 16:01:2018

латышский патриот ты что уже сожрал усе таблетки?!!!! Нифига себе. Тебе же на неделю на твайке дали!!!!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 10:15 16:01:2018

ПРЕСТУПНУЮ ВЛАСТЬ ЛАТЫШСКИХ НАЦИСТОВ,КОТОРЫЕ В НАГЛУЮ
27 ЛЕТ ГРАБЯТ НАРОД и ГОСУДАРСТВЕННУЮ КАЗНУ,
НАТРАВИВ ЛАТЫШЕЙ на РУССКИХ,
НЕ ПЕРЕЛОМИТЬ,ТАК КАК ЭТОТ НАЦИСТСКИЙ РЕЖИМ
ЛАТЫШСКИХ
ПРЕСТУПНИКОВ - ВОРОВ,ПРОСТИТУТОК и ПЕДЕРАСТОВ,
ПОДДЕРЖИВАЕТ
ОККУПАЦИОННАЯ АРМИЯ США и НАТО...

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з-на 10:33 16:01:2018

Сколько можно терпеть двурушников и хамелеонов согласосов? Сейчас надежда русских Латвии только на Русский Союз. Жданов и Митрофанов за много лет доказали свою преданность делу защиты русского нселения, неграждан. Это бойцы, а не двуликие политиканы- согласосы.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (1)

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