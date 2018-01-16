Жданок выбрала идеальное время для того, чтобы оставить пост депутата Европейского парламента и вернуться в Латвию.
Почивающие на лаврах политики «Согласия» давно перестали ловить мышей. А зачем? Первый балтийский канал под контролем и большая часть русскоязычной медийной поляны тоже, а значит, по мнению политтехнологов «Согласия», русскоязычный электорат никуда не денется.
В кулуарах «Согласия» давно списали со счетов как бывших пчел (партия ЗаПЧЕЛ) в лице Русского союза Латвии, так и Татьяну Жданок, считая, что она-то уж точно не пожертвует брюссельским комфортом. Но нет, решила пожертвовать, хотя бы до 2019 года.
Пчелы вновь обретают на латвийской площадке харизматичного лидера. О том вреде, которое нанесло перспективам ЗаПЧЕЛ выдвижение на первые роли обтекаемого Юрия Соколовского, я уже писал.
Понятно, что латвийская судебная система, на формирование которой оказал большое влияние Андрис Грутупс, сделает все, чтобы не позволить Жданок баллотироваться в Сейм. Но и на посту руководителя предвыборного штаба Жданок способна переломить ситуацию.
Уже сейчас можно прогнозировать, что кампания ЗаПЧЕЛ будет агрессивна, наступательна и опираться в первую очередь на уличные мероприятия и социальные сети. Напомню, что практически вся русскоязычная медийная поляна находится под контролем «Согласия».
Основной повесткой дня кампании бывших пчел (хотя и ходит шутка, что бывших пчел не бывает, они просто мимикрируют под РСЛ) будет борьба за сохранение билингвального образования. Учитывая, что «Согласие» потеряло инициативу на этом треке, союз «партийных и беспартийных», а именно РЛС и новых активистов типа Дэги Караева, получит практически монопольную позицию.
Дмитрий Ермолаев
Atraduši harizmātisku līderi, ha ha ha! Cūka naftalīnā!« ответить
стукачи из мешков кгб« ответить
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Latviešu patriots один из представителей латышской интеллигенции ?)))))
Согласие для русскоязычного избирателя ничего не делает. Разве что пластыри подаёт после очередных пинков со стороны нациков.« ответить
Жданок - реальная сила. Только благодаря ей решены многие некомфортные условия для неграждан, и русскоязычных граждан. В ЕП в отличие от остальных депутатов она решала реальные правовые вопросы. Дай ей бог здоровья.
Да конечно, абсолютно согласен, ушаковщина предлагает избирателю унылое будущее, усидеть на трёх стульях ЦС не получится, ЦС не партия русских, ,вообще непонятно зачем троллят людей русскими буквами в своих названиях и фамилиях.« ответить
"Латвиешу педриотс"-больной человек!чешет ,сутками хрень всякую с диаана,видно одинокий и брошеный.а кому такой пассажир нужен???.люди пишут -что ему 50 !нациоанально озабоченный и межнац.рознь разжигает и людей лбами сталкивает!!!тролль-эльф короче!!« ответить
"Латвиешу педриотс"-больной человек!чешет ,сутками хрень всякую с дивана,видно одинокий и брошеный.а кому такой пассажир нужен???.люди пишут -что ему 50 !нациоанально озабоченный и межнац.рознь разжигает и людей лбами сталкивает!!!тролль-эльф короче!!« ответить
Согласие может заниматься только хозяйственными делами. Политики из них никакие. Они реально кидают своих избирателей.« ответить
провокационный вброс! Всякие патриоты и вани просто сменили тактику. Они решили вбить клин между Жданок и Согласием для РАЗДРОБЛЕНИЯ голосов избирателей! Не поддавайтесь на провокацию. Эти патриЕты поняли что вся нацозабоченная шваль ОПЯТЬ проиграет Согласию и поэтому решили действовать иначе!« ответить
Что эти убогие могут вбить?)))))« ответить
Ольга, прекращайте уже ныть за согласистов, понятно может вы там при них и вам крохи перепадают...:)))) С 2009 года мы поддерживали Ушакова, но всё это оказалось для нас потерянным временем, а он окружив себя таким же "пластилином" улучшали своё материальное положение и сидят тихонько так, не высовываясь. Хватит уже Ольга!!! А с нациками они в карефанах ходят.« ответить
А чего конкретно сделала Жданок , что изменилось в правах неграждан ? Вы просто своё личное бездействие все эти годы хотите оправдать . И смешно наблюдать , как взрослые люди сейчас прыгают от радости , что придёт МАМА и их проблемы исчезнут сами по себе. Проблемы решаются в правительстве большинством , так что для начала надо стать этим большинством. Чисто русская партия не сможет набрать это необходимое большинство , это пора понять в конце концов . Так нечего разгонять русских по разным углам и из каждого угла петь свою сольную песню . Этот путь ведёт в никуда. Логично сейчас поддерживать ЦС , которым удаётся расширить свой электорат за счёт лояльных латышей . А проблемы русских в самих русских - не ленитесь и получайте гражданство и становитесь полноправным борцом за свои права.« ответить
Krievi izmisumā, ja cer uz veco interfrontieti Ždanoku. Ha ha ha« ответить
"Латвиешу педриотс"-лечи голову!Твой бред нам не интересен!свободен!« ответить
Никакого ренессанса - нет пассионариев, нет электоральных масс для русских политиков. Латышский серый камень придавил все прорусские трепыхания. Изменения здесь не возможны. Разве что после Третьей мировой уцелевшие мутанты объединятся на почве каннибализма.« ответить
латышский патриот ты что уже сожрал усе таблетки?!!!! Нифига себе. Тебе же на неделю на твайке дали!!!!« ответить
ПРЕСТУПНУЮ ВЛАСТЬ ЛАТЫШСКИХ НАЦИСТОВ,КОТОРЫЕ В НАГЛУЮ« ответить
27 ЛЕТ ГРАБЯТ НАРОД и ГОСУДАРСТВЕННУЮ КАЗНУ,
НАТРАВИВ ЛАТЫШЕЙ на РУССКИХ,
НЕ ПЕРЕЛОМИТЬ,ТАК КАК ЭТОТ НАЦИСТСКИЙ РЕЖИМ
ЛАТЫШСКИХ
ПРЕСТУПНИКОВ - ВОРОВ,ПРОСТИТУТОК и ПЕДЕРАСТОВ,
ПОДДЕРЖИВАЕТ
ОККУПАЦИОННАЯ АРМИЯ США и НАТО...
Сколько можно терпеть двурушников и хамелеонов согласосов? Сейчас надежда русских Латвии только на Русский Союз. Жданов и Митрофанов за много лет доказали свою преданность делу защиты русского нселения, неграждан. Это бойцы, а не двуликие политиканы- согласосы.« ответить