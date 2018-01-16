«Это есть наш последний и решительный бой», — эти слова из Интернационала вспоминаются при прочтении новости о возвращении сопредседателя Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок из Брюсселя в Латвию. И не в запломбированном вагоне, а самолетом вернется рижский Ленин в женском платье, чтобы разворошить застоявшееся болото политики Латвии.

Жданок выбрала идеальное время для того, чтобы оставить пост депутата Европейского парламента и вернуться в Латвию.

Почивающие на лаврах политики «Согласия» давно перестали ловить мышей. А зачем? Первый балтийский канал под контролем и большая часть русскоязычной медийной поляны тоже, а значит, по мнению политтехнологов «Согласия», русскоязычный электорат никуда не денется.

В кулуарах «Согласия» давно списали со счетов как бывших пчел (партия ЗаПЧЕЛ) в лице Русского союза Латвии, так и Татьяну Жданок, считая, что она-то уж точно не пожертвует брюссельским комфортом. Но нет, решила пожертвовать, хотя бы до 2019 года.

Пчелы вновь обретают на латвийской площадке харизматичного лидера. О том вреде, которое нанесло перспективам ЗаПЧЕЛ выдвижение на первые роли обтекаемого Юрия Соколовского, я уже писал.

Понятно, что латвийская судебная система, на формирование которой оказал большое влияние Андрис Грутупс, сделает все, чтобы не позволить Жданок баллотироваться в Сейм. Но и на посту руководителя предвыборного штаба Жданок способна переломить ситуацию.

Уже сейчас можно прогнозировать, что кампания ЗаПЧЕЛ будет агрессивна, наступательна и опираться в первую очередь на уличные мероприятия и социальные сети. Напомню, что практически вся русскоязычная медийная поляна находится под контролем «Согласия».

Основной повесткой дня кампании бывших пчел (хотя и ходит шутка, что бывших пчел не бывает, они просто мимикрируют под РСЛ) будет борьба за сохранение билингвального образования. Учитывая, что «Согласие» потеряло инициативу на этом треке, союз «партийных и беспартийных», а именно РЛС и новых активистов типа Дэги Караева, получит практически монопольную позицию.

Дмитрий Ермолаев