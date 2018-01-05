Что делать, если управляющий настаивает на реновации, большинство на его стороне, а меньшинство не согласно? — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

«Здравствуйте! Разъясните, пожалуйста, имеет ли право управляющий насильно навязать собственникам квартир реновацию дома, если часть жильцов против? Скажу откровенно: мы, те, кто не желает реновации, в меньшинстве, но, во–первых, перевес невелик, а во–вторых — мы ведь тоже все–таки собственники квартир и у нас тоже есть право голоса? . Холодова».

Отвечает эксперт, консультант по жилищно–коммунальным вопросам Координационного совета квартирных обществ Айвар Силиниекс:

— Нормативные акты предусматривают лишь две ситуации, когда обслуживающая организация (или управляющий — юридическое или физическое лицо) могут волевым порядком навязать дому принудительное проведение реновационных работ. Первая ситуация, когда управляющий имеет право принять такое решение без согласия собственников жилья, — если что–то, необходимое для обеспечения обязательного и бесперебойного функционирования дома, находится в аварийном состоянии.

Например, канализационные или отопительные стояки пришли в негодность, их нужно срочно менять — в противном случае есть риск, что дом затопит или он останется в зимний период без отопления и это нанесет значительный ущерб и состоянию дома, и тем, кто там живет. В этом случае, проводя работы по устранению аварийной ситуации, управляющий имеет право устранить аварию с учетом предстоящих реновационных работ, относящихся к сложившейся ситуации.

На то есть несколько причин. Во–первых, это дает возможность сэкономить средства жильцов. Во–вторых, большинство жилых домов в Латвии не отвечают действующим европейским стандартам по различным параметрам (в том числе и по энергоэффективности), что рано или поздно все равно поставит перед собственниками вопрос о проведении реновации.

Второй случай — когда вопрос о проведении реновационных работ был предложен управляющим для рассмотрения на общем собрании собственников и те приняли соответствующее решение согласно действующим нормативным актам.

Например, в доме очень большие теплопотери, и их необходимо снизить, для чего требуется провести реновацию теплоузла, отопительной системы, стояков, утепление здания и т. д. Управляющий в этом случае может предложить собственникам либо принять участие в письменном опросе (в виде анкетирования), либо провести общее собрание собственников, на котором обсудить этот вопрос и принять соответствующее решение.

Теперь о том, что предусматривает законодательство в подобных случаях для тех, кто не согласен с принятыми решениями и оказался в меньшинстве.

Во–первых, представителям меньшинства нужно убедиться в том, что принятые решения или произведенные работы не нарушают действующих нормативных актов. Во–вторых, поинтересоваться, каким образом можно оспорить в суде как принятые решения, так и объем выполненных (или запланированных, или выполняемых) работ.

Можно пойти и третьим путем — самому или совместно с другими собственниками провести опрос или общее собрание, на котором попытаться переубедить остальных соседей — собственников квартир, разъяснить и довести до них свою точку зрения — почему принятые решения или запланированные работы не учитывают их интересы. Возможно, таким путем удастся получить положительное (для вас) решение, которое изменит ситуацию в пользу вашего мнения. В противном случае только суд.

Хочу обратить внимание собственников квартир на несколько очень важных моментов. Первое, что необходимо понимать собственникам недвижимости: реновационные работы не подразумевают в обязательном порядке весь комплекс работ, необходимых для недвижимости в целом. Реновация может подразумевать улучшение, модернизацию жилого дома, каких–то его отдельных элементов, инженерных коммуникаций, повышение уровня комфорта, экономичности, благоустройства территории и т. п., отдельные работы по модернизации системы отопления и утеплению стен и т. д. — это тоже может быть реновацией.

Поэтому, если управляющий ставит вопрос о реновации, всегда хорошо бы понимать, о чем конкретно идет речь. И тогда уже можно решать, действительно ли эти работы (подчеркну — в заявленном объеме!) необходимы для дома.

В любом случае, если нет угрозы аварий или серьезных проблем, требующих оперативного вмешательства управляющего, никаких других способов заставить собственников согласиться на принудительную реновацию у управляющего нет. Потому что законодатель отдает себе отчет: реновация связана со значительными расходами, которые не относятся к категории аварийных работ. Такие вещи, по действующему законодательству, могут происходить только с согласия собственников квартир при соблюдении всех, предусмотренных для этих случаев нормативных процедур.

Теперь пару слов о подводных камнях в случаях, когда в доме происходит голосование за или против проведения реновационных или каких–либо других (не аварийных) работ.

Первый, очень важный момент: в случае, если в доме проводится письменный опрос и собственник квартиры никак не отреагировал на предложение, указанное в анкете–опроснике, по закону считается, что он проголосовал против данного предложения. И тут надо быть очень внимательным — как правильно проголосовать, поскольку иногда вопрос может быть сформулирован довольно хитро и человек может «повестись» — случайно проголосовать за что–то вопреки своему желанию.

Пример такого вопроса–ловушки: «Просим проголосовать, вы «за» отказ от проведения реновационных работ?» Если человек не ответил, то по закону считается, что он своим молчанием проголосовал против отказа — то есть как раз ЗА реновацию. Таким же образом можно случайно дать согласие на проведение каких–то других работ, на которые он на самом деле не согласен.

Далее: нужно понимать, что, даже если большинство собственников квартир приняли решение проводить в доме реновационные работы, это еще не значит, что теперь у управляющего полностью развязаны руки и он вправе проводить работы в том объеме и за такие суммы, как он сочтет нужным. Потому что, по действующему законодательству, в разных случаях предусматриваются разные квоты голосования. Так, для решения, проводить реновационные работы в доме или нет, достаточно соотношения 50% + 1 голос — однако это только первый шаг.

А второй шаг — это вопрос, связанный с какими–либо финансовыми обязательствами (например, за то, чтобы дом взял кредит под проведение определенных работ, необходимо уже другое соотношение голосов — чтобы «за» было более 2/3 собственников квартир). А ведь еще требуются дальнейшие шаги: утверждение сметы, объема работ, условий, на которых эти работы будут проводиться и т. д. Это целый процесс, и собственники жилья должны принимать в нем самое непосредственное участие — ведь «держатели кошелька» они, а не управляющий.

Вывоз мусора подорожает?

«Правда ли, что в этом году в Риге увеличится плата за вывоз мусора? Если да, то в связи с чем? Это что, одно из последствий налоговой реформы? . Потанин».

К сожалению, это действительно так. Согласно информации, размещенной на портале riga.lv, «благодарить» за это следует поправки к Закону о налоге на природные ресурсы. Поправки предусматривают, что ставка налога на бытовые отходы в этом году составит 35 евро за тонну (в 2017 году налоговая ставка на природные ресурсы составляла 25 евро за тонну), так что плата за услугу однозначно увеличится.

Однако насколько конкретно повысят стоимость своих услуг конкретные компании по вывозу отходов, сказать могут только они сами. Дело в том, что Регулятор общественных услуг устанавливает тариф на захоронение отходов, а плату за их вывоз устанавливает сам поставщик услуги. Поэтому по вопросу о стоимости вывоза мусора в 2018 году лучше обращаться к компании, с которой у дома заключен договор.

Отметим, что у клиентов по–прежнему имеется возможность снизить общую оплату за вывоз бытовых отходов. Для этого жителям стоит активнее пользоваться возможностью сортировки мусора: как известно, отходы пластмассы, бумаги и картона (создающие наибольший объем) и стекла (создающего наибольший вес) утилизируются бесплатно, если тщательно отсортированы.

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.