Реновированный – лучше! Жильцы делятся опытом

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Татьяна Пушкарева
10:05 25.01.2018
Наш город / Наша латвия

27 января, в субботу, Рижское агентство по энергетике приглашает рижан на Дни открытых дверей в те дома, в которых уже проведена реновация.

В ходе экскурсии по дому и бесед с жильцами за чашкой горячего чая можно будет убедиться, что в отремонтированном доме жить намного приятнее и что навести порядок не так уж трудно.

Во время мероприятия рижан познакомят с результатами экономии теплоэнергии – а они впечатляют! В квартирах после реновации стало намного теплее, а платить за комфорт нужно даже меньше, чем раньше.

 

Участники мероприятия смогут побеседовать с жильцами реновированных домов и из первых рук узнать об особенностях и преимуществах реновированных домов. Специалисты расскажут об условиях получения денег из фондов ЕС, оформлении документов.

 

Осталось всего несколько лет, в течение которых собственники квартир могут получить  софинансирование ЕС на утепление жилых домов. Так что если сейчас не подать заявку на софинансирование, реновировать дома придется на свои деньги.

 

Итак, 27 января 2018 года Дни открытых дверей состоятся:

 

В 11:00 – на проспект Курземес 14 и ул. Бебру 4.

Дом 464-й серии, так называемый «литовский проект», реновирован в 2008 году. Проект реализовало товарищество собственников квартир «Kurzemes nams 14».

 

В 12:00 –  бульвар Анниньмуйжас 60.

Дом 464-й серии, так называемый «литовский проект», восстановлен в 2009 году. Проект реализовало товарищество AB60.

 

В 13:00 – ул. Лиелвардес 115.

Дом 104-й серии, восстановлен в 2013 году. Проект реализовало товарищество квартирных собственников BĀKA-2.

 

В 14:00 – ул. Аугуста Домбровскиса 49.

Дом 602-й серии восстановлен в 2015 году. Проект реализовало ООО Rīgas namu pārvaldnieks.

 

Приглашаются все желающие. Вопросы, в том числе самые острые, приветствуются!

Vesti.lv / Фото riga.lv/RU

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Андрей Шведов
22.01.2018

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