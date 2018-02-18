Рэпер Дрейк раздал прохожим миллион долларов (+ВИДЕО)

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Виталий Вавилкин
13:15 18.02.2018
Lifenews / Шоу бизнес

анадский хип-хоп-исполнитель, актер и продюсер Дрейк (Drake) раздал почти миллион долларов в своем новом клипе God's Plan, сообщает Variety. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале артиста.

В музыкальном клипе рэпер спонсировал обучение одному из студентов Университета Майами на сумму в 50 тысяч долларов, пожертвовал 50 и 20 тысяч молодежному центру и пожарной части соответственно, еще 10 тысяч передал музыкальной школе при Университете Майами. Кроме того, он приобрел новые автомобили для некоторых семей, оплатил покупки в супермаркетах и просто дарил пачки денег на улице нуждающимся людям. Всего рэпер раздал почти 997 тысяч долларов.

 

«Мы раздали все деньги. Не говорите лейблу», — говорится в начале клипа.

 

Как отметил в Instagram сам певец, акция по оказанию помощи различным людям в рамках клипа God's Plan стала самым важным делом в его карьере.

RIA Novosti/Scanpix / Фото
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