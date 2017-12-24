Рэпер Lil Evil попал под поезд в канадском метро (+ВИДЕО)

Канадский рэпер Lil Evil получил серьезную травму, спустившись в метро города Торонто в состоянии наркотического опьянения. Там он принялся изображать из себя «регулировщика», и так увлекся процессом, что не заметил прибывающего поезда.

Пока состав не подошел к платформе, один из пассажиров достал смартфон и начал снимать чудачества музыканта, и затем в кадр попал и момент столкновения. К счастью, поезд уже тормозил, так что Lil Evil хотя и получил сильный удар по голове, но остался жить, пишет Ridus.

Пассажиры поспешили на помощь бедолаге и вызвали скорую. В настоящее время Lil Evil уже пришел в себя и опубликовал свое фото в Instagram в поддерживающем воротнике и с разбитым лицом.

В комментарии к снимку молодой человек признал, что в момент происшествия находился в неадекватном состоянии:

«Врачи сказали, что к этому привело сочетание «Ксанакса» [психотропный препарат, — прим. «Ридус»] и алкоголя», но упрекнул окружающих, что никто из них не оттащил его от края платформы, а вместо этого просто наблюдал и снимал происходящее на смартфон.

«Я никогда больше не буду употреблять наркотики и определенно не собираюсь даже думать о том, чтобы выпить в ближайшее время!», — сделал выводы Lil Evil.

Напомним, недавно в США умер совсем еще молодой рэпер Lil Peep. Его приятель снял и выложил в свой Instagram видеозапись с бездыханным телом рэпера, сообщив подписчикам своего фотоблога о его смерти.