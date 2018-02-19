Рэпер раздал незнакомцам почти миллион долларов(7)

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Анатолий Тарасов
12:19 19.02.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Канадский хип-хоп-исполнитель, актер и продюсер Дрейк (Drake) раздал почти миллион долларов в своем новом клипе God's Plan, сообщает Variety. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале артиста.

В музыкальном клипе рэпер спонсировал обучение одному из студентов Университета Майами на сумму в 50 тысяч долларов, пожертвовал 50 и 20 тысяч молодежному центру и пожарной части соответственно, еще 10 тысяч передал музыкальной школе при Университете Майами. Кроме того, он приобрел новые автомобили для некоторых семей, оплатил покупки в супермаркетах и просто дарил пачки денег на улице нуждающимся людям. Всего рэпер раздал почти 997 тысяч долларов.

 

«Мы раздали все деньги. Не говорите лейблу», — говорится в начале клипа.

 

Как отметил в Instagram сам певец, акция по оказанию помощи различным людям в рамках клипа God's Plan стала самым важным делом в его карьере.

 

РИА Новости / Фото
Комментарии (7)
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Latviešu patriots 12:31 19:02:2018

Malacis, laba cilvēka cienīga rīcība!

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KOZA 12:41 19:02:2018

Возьми с него пример.Едь в Муциниеки и дай каждому их "беженцев" хотя бы по 10 евро.
СЛАБО!?

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Latviešu patriots 12:53 19:02:2018

Kad kļūšu miljonārs, uzreiz..

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KOZA 12:36 19:02:2018

А я рада,что США катятся в чёрную ж.....пу!Туда им и дорога

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Latviešu patriots 12:52 19:02:2018

Par ASV krišanu murgoja vēl PSRS un kas? Paši krita!

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Ты суслика видишь? 14:03 19:02:2018

Власти уже пригрозили ВСЕМ благополучателям, что так этого не оставят! И если кто-то добровольно налоги с этого не заплатит - будут сидеть!
Все причастные уже устанавливаются следственными органами!

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Latviešu patriots 19:06 19:02:2018

Feiks

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Мнение
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газета Сегодня
19.02.2018

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