В музыкальном клипе рэпер спонсировал обучение одному из студентов Университета Майами на сумму в 50 тысяч долларов, пожертвовал 50 и 20 тысяч молодежному центру и пожарной части соответственно, еще 10 тысяч передал музыкальной школе при Университете Майами. Кроме того, он приобрел новые автомобили для некоторых семей, оплатил покупки в супермаркетах и просто дарил пачки денег на улице нуждающимся людям. Всего рэпер раздал почти 997 тысяч долларов.
«Мы раздали все деньги. Не говорите лейблу», — говорится в начале клипа.
Как отметил в Instagram сам певец, акция по оказанию помощи различным людям в рамках клипа God's Plan стала самым важным делом в его карьере.
Malacis, laba cilvēka cienīga rīcība!« ответить
Возьми с него пример.Едь в Муциниеки и дай каждому их "беженцев" хотя бы по 10 евро.« ответить
СЛАБО!?
Kad kļūšu miljonārs, uzreiz..« ответить
А я рада,что США катятся в чёрную ж.....пу!Туда им и дорога« ответить
Par ASV krišanu murgoja vēl PSRS un kas? Paši krita!« ответить
Власти уже пригрозили ВСЕМ благополучателям, что так этого не оставят! И если кто-то добровольно налоги с этого не заплатит - будут сидеть!« ответить
Все причастные уже устанавливаются следственными органами!
Feiks« ответить