«Понятно, что ответственные чиновники сейчас не в праве разглашать детали следствия, однако им стоит четко сказать, есть ли в этом деле соответствующие доказательства или нет», — заявил он.
По его словам, инициатива по делу Римшевича исходит со стороны правоохранительных учреждений. Репше указал, что уважает их и всегда доверял их действиям, однако отметил, что должны быть весомые основания для задержания и обыска главы Банка Латвии.
«Возможно, у правоохранительных органов нет повода так себя вести. Это был бы кошмар, в который не хочется верить. Очень надеюсь, что задержание не было проведено для того, чтобы продемонстрировать свою власть или как-то выпендриться», — заявил бывший глава Банка Латвии.
Репше также добавил, что был в шоке, когда узнал об обысках и подозрениях в отношении Римшевича.
Ранее сообщалось, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич по уголовному процессу, начатому по 4-й части 320-й статьи Уголовного закона, подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере.
KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.
В деле фигурирует взятка в размере не меньше 100 тыс. евро. Римшевич считает себя невиновным.
В свою очередь, в связи с событиями в финансовом секторе Министерство обороны обращает внимание на вероятность организованной против Латвии широкомасштабной информационной операции.
Ведомство отмечает, что по структуре и исполнению кампания идентична тем, которые можно было наблюдать в предвыборный период в США, Франции и Германии. Напомним, тогда во вмешательстве в избирательный процесс обвиняли Россию.
Чё-то вагоны денег в рублях вспомнились сразу, марсианин всплыл с хутора, видать на скамейке запасных хитрожопыми движениями всё-таки гвоздь нашел, - чем больше подельников-заступников тем легче KNAB работать.« ответить
Ничего себе, видать не плохо зацепили, если Эйнарс в открытую защищать начинает. Ниже предсказание...« ответить
Все свалить на русских хакеров и Путина! Римшевичу, Мартинсону и другим выдать орден трех звезд, как героям! Отмечать день их ареста, как праздник национальной победы над Россией, Создать общество защиты честных чиновников, закрепить в конституции, что чиновник не берет взятки по существу, что дают сами не считается, если намекает-неправильно поняли Народу Латвии, работать, пахать и отжиматься, не есть, не дышать, и не отсвечивать И тогда все у Нас будет лучше, чем в Европе, у кого у нас, засекретить на Века!« ответить
Установить памятник! На БеломКоне, сидит черный кардинал( лица не видно) на печатке ЭР, по правой стороне один подельник-ошибка, герой , оба в малиновых штанах, по левой другой, всем кричать КУ три раза! Latviešu patriotsам можно вместо КУ, три раза 100% atbalstu! У памятника стоянка исключительно для Бентли, да памятник на набережной поставить, чтоб и на яхте можно было пришвартоваться, проорать КУ и отдать честь, честь отдавать всю, больше она не пригодится! Неподалеку маленький, очень маленький Кремль, чтоб возвысить величие Латвии, к Кремлю могут подходить ВаНи и выражать своё. Ку три раза Господа Латвийцы!
Дыма без огня не бывает. Ну и такого человека просто так никто погонами не рискнёт арестовывать и применять меру пресичения, опозорив всю страну на всю планету. Тут уже иначе выходит саботаж боровской власти захватившей Латвию против мешающего им штатовского агента назначеного администрацией колоноинального правительства за надзором за банковским сектором колонии Латвия. А это уже расстрельная статья нашей власти от хвоста до головы, ведь штаты не вводили меморандум на смертную казнь и не ликвидировали секретные тюрьмы практикующие пытки. И это не говоря про штатовские войска, технику и оружие расквартированное на нашей территории. Сотрут местную олигархию с их марионеточным правительством одним махом ради спасения латышского народа от их произвола и тогда даже я поцелую американский флаг. Хватит тут над народом издиваться. Работаем на Европу, цены выше европейских, а зарплаты специалистов размером с часть минималки немецкого глухонемого дворника-мигранта.« ответить
Da , zalj vo vremena pravlenija Repshe ne bilo KNAB.« ответить
A вот и маpсианен всплыл ! Халёный такой, сытый !« ответить
Может тепеpь его министpом обороны nоставить ? Или, лучше, экономики ?
Это может укоpотить aгонию Лaтвии. Будет меньше мучитьcя.
Ребята - лотыши, от вас ноpмальным людям блeвaть охота !
Кoзлы туnые.
на безрыбье и рак рыба, зря мочу на бррикадах что ли проливали?« ответить
А может он в доле?« ответить
А вы думаете, что он ушел? Как решел все вопросы, так и решает. Но, вот, то, что он в открытую начал говорить, знак не добрый, для него. Неужели структуру теневой власти менять будут.А про Мартинсона странно, что ничего не пишут???« ответить
Это кто это нарисовался?« ответить
Из далёких лесов Швейцарии "благодетель" пенсионеров вернулся?
Нам ещё только мнения этого "ухаря" не хватало?
Сколько вагонов наших трудовых денег на ветер пустил этот пройдоха, не забыли?
Как он накопления наши трудовые в ДЕРЬМО превратил, - НАПОМНИТЬ?