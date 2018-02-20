Репутация Риги под ударом(42)

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Анатолий Тарасов
12:28 20.02.2018
Экономика / Банки

Банковский сектор Латвии во второй раз за две недели оказался в центре скандала. В прошлую среду американский Минфин обвинил латвийский ABLV Bank в финансировании терроризма. И вот теперь по подозрению в коррупции задержан глава ЦБ страны Илмар Римшевич. Эксперты не исключают, что эти разоблачения приведут к системному кризису.

Главного латвийского банкира задержали сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией. Первый допрос продолжался более восьми часов, после чего Римшевича поместили в камеру полицейского изолятора. В рабочем кабинете и по месту жительства председателя ЦБ правоохранители провели обыски.

 

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, комментируя ситуацию, заверил, что не допустит вмешательства в расследование. Кроме того, он пообещал борцам с коррупцией необходимую поддержку правительства и назвал выдвинутые обвинения очень серьезными.

 

Латвийские СМИ связывают арест главы ЦБ страны с задержанием предпринимателя Мариса Мартинсонса (он, среди прочего, занимается микрокредитованием, был освобожден из изолятора 18 февраля). Обоим инкриминируют вымогательство взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Бизнесмен и глава регулятора считают действия властей незаконными.

 

По версии следствия, в Латвии из высокопоставленных должностных лиц сформировалась организованная преступная группа. Пользуясь служебным положением, они требовали отступные с финансовых учреждений. Среди жертв вымогателей упоминается акционер Norvik Banka Григорий Гусельников.

 

Эксперты не исключают, что арест Римшевича связан с делом ABLV Bank. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) провело специальное расследование, на основании которого сделан вывод: «Банк способствовал транзакциям, имеющим отношение к Северной Корее, после провозглашения летом 2017-го банковской политики нулевой терпимости к этой стране».

 

Обвинения в коррупции и задержание Римшевича создали прецедент в масштабах Европейского союза. В новейшей истории еще не было случая, чтобы глава Центробанка государства — члена ЕС становился фигурантом уголовного дела, отмечают эксперты.

 

«Арест чиновника подобного уровня — для цивилизованной Европы явление исключительное», — говорит сотрудник юридической фирмы «Хренов и партнеры» Александр Костин.

 

Однако за пределами Евросоюза подобные истории периодически случаются. Так, в 2014 году был арестован глава Центрального банка Албании. Его подозревали в краже денежных средств из сейфа. В прошлом году за решеткой по обвинению в мошенничестве оказался бывший председатель ЦБ Молдавии.

 

Коррупционные преступления относятся к категории тяжких. В силу этого главе Центрального банка Латвии (если обвинения подтвердятся и дело дойдет до суда) грозят реальный срок и крупный денежный штраф. Но если Римшевич заключит сделку со следствием, то приговор будет не столь суров, пояснил Костин.

 

Эта история чревата серьезными последствиями не только Римшевичу и остальным предполагаемым членам организованной преступной группы. На кон поставлена репутация Риги как международного финансового центра.

 

Для Латвии банковский сектор — системообразующий. По данным международной аудиторской компании KMPG, вклад латвийских банков в ВВП в настоящее время превышает 4,5%. Для сравнения: у сельского хозяйства — всего 3,3%.

 

Именно финансовый сектор республики в «урожайные» годы привлекал до трети общего объема иностранных инвестиций. В 2016 году Ригу впервые включили в рейтинг крупнейших финансовых центров мира Global Financial Centres Index (GFCI), который составляет компания Z/Yen Group.

 

В GFCI учитывают показатели более ста городов. Столица Латвии сходу заняла 71-е место, а полгода спустя поднялась на 52-е, что вызвало эйфорию. Республиканские СМИ прогнозировали стремительное развитие латвийского финансового центра и рост числа банков с 22 до сотни.

 

По словам бывшего зампреда ЦБ России Александра Хандруева, череда скандалов приведет к деградации банковского сектора Латвии, а также спровоцирует массовый отток квалифицированных кадров.

 

В результате бюджет страны лишится значительной части доходов, что дестабилизирует экономику. Ведь на дотации из структурных фондов ЕС в размере 20% ВВП Риге рассчитывать не приходится.

 

Напомним, из-за выхода Великобритании из Евросоюза потери Брюсселя оцениваются в 14 миллиардов евро. Закрыть эту бюджетную дыру нечем. Поэтому еврокомиссары не исключают варианты сворачивания финансовой помощи странам-реципиентам вроде Латвии.

 

«Ситуация беспрецедентная. Чем все это закончится, пока непонятно, но у Риги велики шансы стать изгоем на рынке финансовых услуг», — подчеркнул доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

 

Кризис в банковском секторе повлечет крайне негативные последствия для всей экономики Латвии.

 

 

Игорь Наумов

РИА Новости / Фото LETA
Комментарии (42)
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lozungs 12:35 20:02:2018

Тому, кто на фото: Вы все ВАЛИТь должны!!!

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ин-на 13:15 20:02:2018

вот что бывает, когда говоришь одно, а делаешь другое. доигрались дурачки сельские

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CCCP 13:27 20:02:2018

Привет от Вовы! Хватит зарабатывать на мойке Рубля.

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так и поговорка ведь о них есть: 13:29 20:02:2018

' Hе дай Б-г мужику панство, а свинье рОги" .... и куда, и к чьей тите прильнуть бормоча о многовековой.... шаусмас!

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ПЕДУАРДАМ 12:39 20:02:2018

МОЖНО БУДЕТ ТОРГОВАТЬ ЛАТЫШСКИМ ЯЗЫКОМ...
В
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЗБЕ-ДРОЧИЛЬНЕ..и ВАЗЕЛИНОМ...

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чем хуже гундурасу тем лучше мне 14:52 20:02:2018

отличная новость, я кончаю когда гондурасо куева, ждем когда пиндосовский фондовый рынок рухнет, пидрала будет завидовать мертвым. так и надо пидарасне

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 12:42 20:02:2018

РЕПУТАЦИЯ?!
А КАКАЯ РЕПУТАЦИЯ У ПРЕСТУПНОГО АНТИНАРОДНОГО РЕЖИМА
ЛАТЫШСКИХ НАЦИСТОВ,КОТОРЫЕ 27 ЛЕТ ГРАБЯТ СТРАНУ и НАРОД....

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чем хуже гундурасу тем лучше мне 14:55 20:02:2018

пусть пидар гондурасовский сделает рожу по проще и готовится брать за щеку

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Голос из России 12:47 20:02:2018

ВПОЛНЕ ПОНЯТНО: Нацистская Латвия лишается русского транзита и дотаций ЕС. Кошмар безденежья для НИЧЕГО не ПРОИЗВОДЯЩИХ ПАРАЗИТОВ из ПБ, "языковых комиссий", "нацобъединений", "разведочек и контрразведочек" - волне РЕАЛЕН. Даже нациствующие латыши УСТАНУТ кормить этих ПАРАЗИТОВ. А уж УГНЕТАЕМЫЕ РУССКИЕ и НЕГРАЖДАНЕ - тем более........

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чем хуже гундурасу тем лучше мне 15:00 20:02:2018

Кризис в банковском секторе повлечет крайне негативные последствия для всей экономики Латвии.

пидары скоро в рот будут брать за шпротину, и это не может не радовать. пусть свои вонючие шпроты начинают сушить, для гондураса идут тяжёлые времена и это не может не радовать

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ин-на 12:47 20:02:2018

а вот и пинок тупым подпиндосовским шавкам от заокеанского хозяина. терпите, шавки, будет еще больней

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)