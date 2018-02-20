Банковский сектор Латвии во второй раз за две недели оказался в центре скандала. В прошлую среду американский Минфин обвинил латвийский ABLV Bank в финансировании терроризма. И вот теперь по подозрению в коррупции задержан глава ЦБ страны Илмар Римшевич. Эксперты не исключают, что эти разоблачения приведут к системному кризису.

Главного латвийского банкира задержали сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией. Первый допрос продолжался более восьми часов, после чего Римшевича поместили в камеру полицейского изолятора. В рабочем кабинете и по месту жительства председателя ЦБ правоохранители провели обыски.

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, комментируя ситуацию, заверил, что не допустит вмешательства в расследование. Кроме того, он пообещал борцам с коррупцией необходимую поддержку правительства и назвал выдвинутые обвинения очень серьезными.

Латвийские СМИ связывают арест главы ЦБ страны с задержанием предпринимателя Мариса Мартинсонса (он, среди прочего, занимается микрокредитованием, был освобожден из изолятора 18 февраля). Обоим инкриминируют вымогательство взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Бизнесмен и глава регулятора считают действия властей незаконными.

По версии следствия, в Латвии из высокопоставленных должностных лиц сформировалась организованная преступная группа. Пользуясь служебным положением, они требовали отступные с финансовых учреждений. Среди жертв вымогателей упоминается акционер Norvik Banka Григорий Гусельников.

Эксперты не исключают, что арест Римшевича связан с делом ABLV Bank. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) провело специальное расследование, на основании которого сделан вывод: «Банк способствовал транзакциям, имеющим отношение к Северной Корее, после провозглашения летом 2017-го банковской политики нулевой терпимости к этой стране».

Обвинения в коррупции и задержание Римшевича создали прецедент в масштабах Европейского союза. В новейшей истории еще не было случая, чтобы глава Центробанка государства — члена ЕС становился фигурантом уголовного дела, отмечают эксперты.

«Арест чиновника подобного уровня — для цивилизованной Европы явление исключительное», — говорит сотрудник юридической фирмы «Хренов и партнеры» Александр Костин.

Однако за пределами Евросоюза подобные истории периодически случаются. Так, в 2014 году был арестован глава Центрального банка Албании. Его подозревали в краже денежных средств из сейфа. В прошлом году за решеткой по обвинению в мошенничестве оказался бывший председатель ЦБ Молдавии.

Коррупционные преступления относятся к категории тяжких. В силу этого главе Центрального банка Латвии (если обвинения подтвердятся и дело дойдет до суда) грозят реальный срок и крупный денежный штраф. Но если Римшевич заключит сделку со следствием, то приговор будет не столь суров, пояснил Костин.

Эта история чревата серьезными последствиями не только Римшевичу и остальным предполагаемым членам организованной преступной группы. На кон поставлена репутация Риги как международного финансового центра.

Для Латвии банковский сектор — системообразующий. По данным международной аудиторской компании KMPG, вклад латвийских банков в ВВП в настоящее время превышает 4,5%. Для сравнения: у сельского хозяйства — всего 3,3%.

Именно финансовый сектор республики в «урожайные» годы привлекал до трети общего объема иностранных инвестиций. В 2016 году Ригу впервые включили в рейтинг крупнейших финансовых центров мира Global Financial Centres Index (GFCI), который составляет компания Z/Yen Group.

В GFCI учитывают показатели более ста городов. Столица Латвии сходу заняла 71-е место, а полгода спустя поднялась на 52-е, что вызвало эйфорию. Республиканские СМИ прогнозировали стремительное развитие латвийского финансового центра и рост числа банков с 22 до сотни.

По словам бывшего зампреда ЦБ России Александра Хандруева, череда скандалов приведет к деградации банковского сектора Латвии, а также спровоцирует массовый отток квалифицированных кадров.

В результате бюджет страны лишится значительной части доходов, что дестабилизирует экономику. Ведь на дотации из структурных фондов ЕС в размере 20% ВВП Риге рассчитывать не приходится.

Напомним, из-за выхода Великобритании из Евросоюза потери Брюсселя оцениваются в 14 миллиардов евро. Закрыть эту бюджетную дыру нечем. Поэтому еврокомиссары не исключают варианты сворачивания финансовой помощи странам-реципиентам вроде Латвии.

«Ситуация беспрецедентная. Чем все это закончится, пока непонятно, но у Риги велики шансы стать изгоем на рынке финансовых услуг», — подчеркнул доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Кризис в банковском секторе повлечет крайне негативные последствия для всей экономики Латвии.

Игорь Наумов