Каждый месяц Бондарс имеет право оставить себе лишь минимальную зарплату. По его собственным словам, если бы не поддержка семьи, ему пришлось бы покинуть Латвию.
Столь строгое наказание к политику было применено в связи с его бывшей работой в качестве руководителя обанкротившегося “Latvijas Krājbankа”. Администратор неплатежеспособности посчитал, что Бондарс и еще шесть членов правления банка заключили невыгодные для учреждения сделки. Прошлым летом суд постановил изъять у бывших банкиров 15 миллионов евро.
Говоря о Бондарсе, особые трудности он пережил осенью, когда суд отнял у него дом в Салацгриве, машину и банковский счет. В результате политик вынужден жить на минимальную зарплату, которая в этом году была повышена до 430 евро. Оставшиеся 1000 евро из своей зарплаты политика удерживаются решением суда.
“Это очень плохая ситуация. В принципе, в Латвии, такое наказание, до меня не применялось. Дело политическое, ведь есть целый ряд людей, кому выгодно усложнить мою профессиональную жизнь. Я способен выжить на минимальную зарплату, плюс на то, что мне может дать семья! Без этой поддержки я бы покинул Латвию”, — пожаловался Бондарс.
Отметим, что в апреле дело будет пересмотрено в порядке апелляции.
А как дышал, как дышал...« ответить
Ворюга живёт на 430 евро, а я отработав всю жизнь с 15 лет и имея стаж в 48 лет получаю пенсию 206 евро.« ответить
И этот ворюга находится на содержании своей воровской семейки, а мне некому помогать.
Некому говоришь, видимо родил таких же детей, как и сам.« ответить
Я плачу и рыдаю.« ответить
emu ne vizitj na 430 v mesjac? nado pomosci rodstvennikov?« ответить
a kto pomozet pensioneram s pensiei v 100 evro?
no oni vizivaet.
Его место в тюрьме. Деньги он спрятал у родственников. Их следует проверить по полной!« ответить
У 6ыдла на вести праздник. Так ему, так!!« ответить
у человека горе, а ты быдлятина радуешься! бог тебя накажет!« ответить
откуда горе!? Вор изобличен и наказан! В кои то веки правосудие восторжествовало!« ответить
Чушкан Шерстьюнабитыйснова в эфире!Бездарь-неудачник!Одинокий и брошенный пасажир!« ответить
Лиха беда начало! И далее всех кто посегнёт на чужую собственность или деньги налогоплательщиков.« ответить
Если педриоты будут последовательными, то образуется длинная цепь таких бондарсов. Хотя если тронут абдолбыню, то она за своё состояние, нажитое непосильным трудом, яйца отгрызёт, но не отдаст. Вообщем, ждём, кто следующий... и будет ли он.« ответить