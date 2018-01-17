Решение суда: Бондарс лишился всего и вынужден жить на минимальную зарплату(20)

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Виталий Вавилкин
19:50 16.01.2018
Политика / Политики

Один из видных оппозиционеров в Рижской думе Мартиньш Бондарс испытывает серьезные финансовые трудности. Суд лишил политика всего имущества, чтобы погасить долг в размере 15 миллионов евро.

Каждый месяц Бондарс имеет право оставить себе лишь минимальную зарплату. По его собственным словам, если бы не поддержка семьи, ему пришлось бы покинуть Латвию.

 

Столь строгое наказание к политику было применено в связи с его бывшей работой в качестве руководителя обанкротившегося “Latvijas Krājbankа”. Администратор неплатежеспособности посчитал, что Бондарс и еще шесть членов правления банка заключили невыгодные для учреждения сделки. Прошлым летом суд постановил изъять у бывших банкиров 15 миллионов евро.

 

Говоря о Бондарсе, особые трудности он пережил осенью, когда суд отнял у него дом в Салацгриве, машину и банковский счет. В результате политик вынужден жить на минимальную зарплату, которая в этом году была повышена до 430 евро. Оставшиеся 1000 евро из своей зарплаты политика удерживаются решением суда.

 

“Это очень плохая ситуация. В принципе, в Латвии, такое наказание, до меня не применялось. Дело политическое, ведь есть целый ряд людей, кому выгодно усложнить мою профессиональную жизнь. Я способен выжить на минимальную зарплату, плюс на то, что мне может дать семья! Без этой поддержки я бы покинул Латвию”, — пожаловался Бондарс.

 

Отметим, что в апреле дело будет пересмотрено в порядке апелляции.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (20)
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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:00 16:01:2018

А как дышал, как дышал...

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Да какая разница где и как. 21:16 16:01:2018

Ворюга живёт на 430 евро, а я отработав всю жизнь с 15 лет и имея стаж в 48 лет получаю пенсию 206 евро.
И этот ворюга находится на содержании своей воровской семейки, а мне некому помогать.

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Н-да 23:04 16:01:2018

Некому говоришь, видимо родил таких же детей, как и сам.

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мара 20:00 16:01:2018

Я плачу и рыдаю.

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Janka 20:50 16:01:2018

emu ne vizitj na 430 v mesjac? nado pomosci rodstvennikov?
a kto pomozet pensioneram s pensiei v 100 evro?
no oni vizivaet.

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СССР 20:00 16:01:2018

Его место в тюрьме. Деньги он спрятал у родственников. Их следует проверить по полной!

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Александр Шерстобитов 20:04 16:01:2018

У 6ыдла на вести праздник. Так ему, так!!

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шерстьюбитому 20:34 16:01:2018

у человека горе, а ты быдлятина радуешься! бог тебя накажет!

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Для дЭбила 20:58 16:01:2018

откуда горе!? Вор изобличен и наказан! В кои то веки правосудие восторжествовало!

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олег 22:14 16:01:2018

Чушкан Шерстьюнабитыйснова в эфире!Бездарь-неудачник!Одинокий и брошенный пасажир!

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С почином 20:16 16:01:2018

Лиха беда начало! И далее всех кто посегнёт на чужую собственность или деньги налогоплательщиков.

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Это только начало 20:45 16:01:2018

Если педриоты будут последовательными, то образуется длинная цепь таких бондарсов. Хотя если тронут абдолбыню, то она за своё состояние, нажитое непосильным трудом, яйца отгрызёт, но не отдаст. Вообщем, ждём, кто следующий... и будет ли он.

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123

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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