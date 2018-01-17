Один из видных оппозиционеров в Рижской думе Мартиньш Бондарс испытывает серьезные финансовые трудности. Суд лишил политика всего имущества, чтобы погасить долг в размере 15 миллионов евро.

Каждый месяц Бондарс имеет право оставить себе лишь минимальную зарплату. По его собственным словам, если бы не поддержка семьи, ему пришлось бы покинуть Латвию.

Столь строгое наказание к политику было применено в связи с его бывшей работой в качестве руководителя обанкротившегося “Latvijas Krājbankа”. Администратор неплатежеспособности посчитал, что Бондарс и еще шесть членов правления банка заключили невыгодные для учреждения сделки. Прошлым летом суд постановил изъять у бывших банкиров 15 миллионов евро.

Говоря о Бондарсе, особые трудности он пережил осенью, когда суд отнял у него дом в Салацгриве, машину и банковский счет. В результате политик вынужден жить на минимальную зарплату, которая в этом году была повышена до 430 евро. Оставшиеся 1000 евро из своей зарплаты политика удерживаются решением суда.

“Это очень плохая ситуация. В принципе, в Латвии, такое наказание, до меня не применялось. Дело политическое, ведь есть целый ряд людей, кому выгодно усложнить мою профессиональную жизнь. Я способен выжить на минимальную зарплату, плюс на то, что мне может дать семья! Без этой поддержки я бы покинул Латвию”, — пожаловался Бондарс.

Отметим, что в апреле дело будет пересмотрено в порядке апелляции.