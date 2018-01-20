Республиканская партия США назвала победителей конкурса фейковых новостей, которые появились в СМИ с момента инаугурации президента Дональда Трампа. Большинство из представленных в списке материалов выходили на телеканале CNN, следует из рейтинга, опубликованного на сайте партии. Об этом информирует телеканал «Дождь».

«2017 год — это год неутихающей предвзятости, нечестных новостей и даже откровенных «фейк-ньюс». Исследования показали, что более 90% сообщений в СМИ были негативными по отношению к президенту США Дональду Трампу», — заявили в партии.

Первое место в списке занял материал колумниста The New York Times и лауреата Нобелевской премии по экономики Пола Кругмана, в котором говорилось, что рынки никогда не восстановятся после избрания Трампа.

Вторая строчка — материал Брайана Росса на ABC о том, что помощник Трампа Майкл Флинн планирует дать показания против президента и рассказать, что Трамп поручил ему наладить контакты с Москвой. Позднее телеканал опроверг эту информацию, а Росса временно отстранили от работы.

Из материалов CNN в список попали данные о том, что у Дональда Трампа-младшего был доступ к похищенным документам с WikiLeaks; смонтированное видео встречи Трампа и премьер-министром Японии Синдзо Абэ; ошибочное сообщение о том, что бывший директор ФБР Джеймс Коми намерен оспорить слова Трампа, который говорил, что не фигурирует в расследовании о предполагаемом вмешательстве России в выборы.

Кроме того, в список попала газета The New York Times, которая рассказала, что администрация Трампа якобы утаила доклад о состоянии климата. Позднее эту информацию признали ошибочной.

Список завершает обобщение материалов СМИ о «российской коллизии» — предполагаемом сговоре администрации Трампа с Кремлём. Эти материалы республиканцы считают «величайшей фальшивкой, которую когда-либо подсовывали американскому народу».

В конце ноября 2017 года Трамп обвинил CNN в том, что телеканал «всё ещё остается источником фейковых новостей» и «очень плохо» представляет США. «Окружающий мир не получает от них правду», — говорил американский лидер.