Республиканская партия США опубликовала топ фейковых новостей года(2)

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Тимур Пушкарев
14:00 19.01.2018
В мире

Республиканская партия США назвала победителей конкурса фейковых новостей, которые появились в СМИ с момента инаугурации президента Дональда Трампа. Большинство из представленных в списке материалов выходили на телеканале CNN, следует из рейтинга, опубликованного на сайте партии. Об этом информирует телеканал «Дождь».

«2017 год — это год неутихающей предвзятости, нечестных новостей и даже откровенных «фейк-ньюс». Исследования показали, что более 90% сообщений в СМИ были негативными по отношению к президенту США Дональду Трампу», — заявили в партии.

 

Первое место в списке занял материал колумниста The New York Times и лауреата Нобелевской премии по экономики Пола Кругмана, в котором говорилось, что рынки никогда не восстановятся после избрания Трампа.

 

Вторая строчка — материал Брайана Росса на ABC о том, что помощник Трампа Майкл Флинн планирует дать показания против президента и рассказать, что Трамп поручил ему наладить контакты с Москвой. Позднее телеканал опроверг эту информацию, а Росса временно отстранили от работы.

 

Из материалов CNN в список попали данные о том, что у Дональда Трампа-младшего был доступ к похищенным документам с WikiLeaks; смонтированное видео встречи Трампа и премьер-министром Японии Синдзо Абэ; ошибочное сообщение о том, что бывший директор ФБР Джеймс Коми намерен оспорить слова Трампа, который говорил, что не фигурирует в расследовании о предполагаемом вмешательстве России в выборы.

 

Кроме того, в список попала газета The New York Times, которая рассказала, что администрация Трампа якобы утаила доклад о состоянии климата. Позднее эту информацию признали ошибочной.

 

Список завершает обобщение материалов СМИ о «российской коллизии» — предполагаемом сговоре администрации Трампа с Кремлём. Эти материалы республиканцы считают «величайшей фальшивкой, которую когда-либо подсовывали американскому народу».

 

В конце ноября 2017 года Трамп обвинил CNN в том, что телеканал «всё ещё остается источником фейковых новостей» и «очень плохо» представляет США. «Окружающий мир не получает от них правду», — говорил американский лидер.

baltnews.lv / Фото 112.ua
Комментарии (2)
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Где этот недоделанный, 14:22 19:01:2018

со своей любимой фразой, что Россия kā vienmēr melo ?!

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Latviešu patriots 15:43 19:01:2018

Trampam taisnība. 100% atbalstu.

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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