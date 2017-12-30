По их данным, в октябре и ноябре были зафиксированы минимум три случая, когда российские суда доставляли нефть северокорейским танкерам в открытом море.
Так, 15 октября танкер «Витязь» вышел из порта Славянка с 1600 тоннами нефтепродуктов, предназначенных по документам для промысловых судов в Японском море. Выйдя в открытое море, танкер отключил транспондер, по которому можно было отследить его местоположение. По данным источников агентства, в море нефтепродукты были отгружены на северокорейский танкер San Ma 2.
По словам одного из источников, «нет никаких доказательств того, что [эти поставки] поддерживаются российским государством, но эти российские суда прорывают блокаду Северной Кореи».
Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что в обход санкций ООН нефтепродукты в КНДР поставляет Китай. Китайские власти это отрицали.
Санкции были введены Совбезом ООН из-за ракетных испытаний Северной Кореи.
Есть болт с резьбой...« ответить
Пусть меня считают хохлом-полудурком, но я на свою годину не вернусь, я не хочу умереть от голода и нищеты« ответить
Продает хохол(х) свою мать. Подходит другой хохол (Х):« ответить
(Х) - почем мамаша?
(х) - десять шекелей!
(Х) - а почему так дорого?!
(х) - Дык, деньги нужны.
моя дырса с закоулками и жизнь моя вечная игра« ответить
хорошо подметил« ответить
Да там воруют сотни миллиардов долларод ежигодно у народа и страны. Такой мелочёвкой никто заниматься не станет, да и нет в России социализма уже давно поддерживавшего союзников по всей планете. А местные олигархи зарабатывают на всём от детской порнографии с курительными смесями до торговли радиактивными изотопами и человеческими органами. Для буржуев Бог это «золотой телец» и за деньги готовы на всё.« ответить
Без путинского благословения в России ничего не делается, тем более на таком уровне.« ответить
Полностью с вами согласен!!!« ответить
Полностью с вами согласен!!! +100!!!« ответить
У6людок ИвАн -варзилоид, сам с собой говоришь?« ответить
Par katru pārkrauto barelu izsūtīt vienu krievu no jebkuras civilizētās valsts. Krievus atlasīt par izdarītiem pārkāpumiem - satiksmes, administratīviem un citiem. Pasaule būs tīrāka un krievi paklausīgāki.« ответить
Латышские свиньи - вон из ЕС!« ответить
Может с меня начнешь,тебе адрес дать?Клоун.P.s.Возьми еще с собой Latvijas patriota,что-бы одному умирать не скучно было!« ответить
Прошу полицию безопасности обратить внимание на этот комментарий.« ответить
Kaupens, Тыэто зря, арестуют.« ответить
если не ты , то твои дети точно попросятся под крыло России - как бы не было поздно .« ответить
Жизнь от bf 109 полиции безопасности давно пора обратить внимание не на комментарии народа а на то что говорят наши политики и журналисты и что публикуют газеты разбирая национальную рознь на уровне средств массовой информации« ответить
«нет никаких доказательств того, что [эти поставки] поддерживаются российским государством, но эти российские суда прорывают блокаду Северной Кореи».А зачем тогда делать Россию виновной?Факты,где факты,а не домыслы и сплетни.« ответить
Это так хитро, что просто охуеть!« ответить