Reuters: Россия хитро нарушила санкции(33)

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Владимир Бучельников
09:23 30.12.2017
Экономика / Энергетика

В нарушение санкций ООН Россия поставляет нефть в Северную Корею, рассказали Reuters два высокопоставленных источника в спецслужбах западноевропейских стран.

По их данным, в октябре и ноябре были зафиксированы минимум три случая, когда российские суда доставляли нефть северокорейским танкерам в открытом море.

 

Так, 15 октября танкер «Витязь» вышел из порта Славянка с 1600 тоннами нефтепродуктов, предназначенных по документам для промысловых судов в Японском море. Выйдя в открытое море, танкер отключил транспондер, по которому можно было отследить его местоположение. По данным источников агентства, в море нефтепродукты были отгружены на северокорейский танкер San Ma 2.

 

По словам одного из источников, «нет никаких доказательств того, что [эти поставки] поддерживаются российским государством, но эти российские суда прорывают блокаду Северной Кореи».

 

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что в обход санкций ООН нефтепродукты в КНДР поставляет Китай. Китайские власти это отрицали.

 

Санкции были введены Совбезом ООН из-за ракетных испытаний Северной Кореи.

Polit.ru / Фото
Комментарии (33)
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На каждую хитрую за дницу 09:29 30:12:2017

Есть болт с резьбой...

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ИвАн 15:05 30:12:2017

Пусть меня считают хохлом-полудурком, но я на свою годину не вернусь, я не хочу умереть от голода и нищеты

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ИвАн 15:46 30:12:2017

Продает хохол(х) свою мать. Подходит другой хохол (Х):
(Х) - почем мамаша?
(х) - десять шекелей!
(Х) - а почему так дорого?!
(х) - Дык, деньги нужны.

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ИвАн 15:55 30:12:2017

моя дырса с закоулками и жизнь моя вечная игра

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j 19:21 30:12:2017

хорошо подметил

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всё им Кремль мерещется 09:33 30:12:2017

Да там воруют сотни миллиардов долларод ежигодно у народа и страны. Такой мелочёвкой никто заниматься не станет, да и нет в России социализма уже давно поддерживавшего союзников по всей планете. А местные олигархи зарабатывают на всём от детской порнографии с курительными смесями до торговли радиактивными изотопами и человеческими органами. Для буржуев Бог это «золотой телец» и за деньги готовы на всё.

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Ну 10:34 30:12:2017

Без путинского благословения в России ничего не делается, тем более на таком уровне.

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для "всё им Кремль мерещется" 11:06 30:12:2017

Полностью с вами согласен!!!

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для "всё им Кремль мерещется" 11:12 30:12:2017

Полностью с вами согласен!!! +100!!!

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быдлу 15:15 30:12:2017

У6людок ИвАн -варзилоид, сам с собой говоришь?

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Kaupēns 09:40 30:12:2017

Par katru pārkrauto barelu izsūtīt vienu krievu no jebkuras civilizētās valsts. Krievus atlasīt par izdarītiem pārkāpumiem - satiksmes, administratīviem un citiem. Pasaule būs tīrāka un krievi paklausīgāki.

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Deutscher 09:52 30:12:2017

Латышские свиньи - вон из ЕС!

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kaupenim 10:41 30:12:2017

Может с меня начнешь,тебе адрес дать?Клоун.P.s.Возьми еще с собой Latvijas patriota,что-бы одному умирать не скучно было!

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Жизнь 10:54 30:12:2017

Прошу полицию безопасности обратить внимание на этот комментарий.

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Жизнь 10:58 30:12:2017

Kaupens, Тыэто зря, арестуют.

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ну достал 13:41 30:12:2017

если не ты , то твои дети точно попросятся под крыло России - как бы не было поздно .

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bf 109 20:58 30:12:2017

Жизнь от bf 109 полиции безопасности давно пора обратить внимание не на комментарии народа а на то что говорят наши политики и журналисты и что публикуют газеты разбирая национальную рознь на уровне средств массовой информации

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Жыжо 09:49 30:12:2017

«нет никаких доказательств того, что [эти поставки] поддерживаются российским государством, но эти российские суда прорывают блокаду Северной Кореи».А зачем тогда делать Россию виновной?Факты,где факты,а не домыслы и сплетни.

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ИвАн 09:59 30:12:2017

Это так хитро, что просто охуеть!

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123

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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