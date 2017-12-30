В нарушение санкций ООН Россия поставляет нефть в Северную Корею, рассказали Reuters два высокопоставленных источника в спецслужбах западноевропейских стран.

По их данным, в октябре и ноябре были зафиксированы минимум три случая, когда российские суда доставляли нефть северокорейским танкерам в открытом море.

Так, 15 октября танкер «Витязь» вышел из порта Славянка с 1600 тоннами нефтепродуктов, предназначенных по документам для промысловых судов в Японском море. Выйдя в открытое море, танкер отключил транспондер, по которому можно было отследить его местоположение. По данным источников агентства, в море нефтепродукты были отгружены на северокорейский танкер San Ma 2.

По словам одного из источников, «нет никаких доказательств того, что [эти поставки] поддерживаются российским государством, но эти российские суда прорывают блокаду Северной Кореи».

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что в обход санкций ООН нефтепродукты в КНДР поставляет Китай. Китайские власти это отрицали.

Санкции были введены Совбезом ООН из-за ракетных испытаний Северной Кореи.