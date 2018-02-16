Около 300 россиян были убиты или ранены на прошлой неделе в Сирии, пишет Reuters со ссылкой на три источника. Агентство утверждает, что все они служили в «российской частной компании».

По данным собеседников Reuters, погибли от 80 до 100 человек, остальные были отправлены в пять военных госпиталей Москвы и Санкт-Петербурга. Военный врач из одного такого медучреждения рассказал агентству, что из 50 пациентов около 30% были серьезно ранены.

Атаман хуторского казачьего общества Ховрино, первый секретарь Всероссийской общественной организации «Поколение Победы» Евгений Шабаев заявил Reuters, что 14 февраля посетил восемь эвакуированных из Сирии раненых в Центральном военном госпитале Министерства обороны в Химках.

«Поймите, это режимный объект. Мне гулять там никто не позволил. Мне ребята сказали, что все хирургическое отделение забито, там лежат около 40–45 человек», — рассказал Шабаев.

Речь идет о сотрудниках частной военной компании, якобы пострадавших при авиаударе коалиции США в Сирии 7 февраля.

Кремль отказался признать этот факт и призвал журналистов не ориентироваться на сообщения СМИ как на первоисточники.

15 февраля МИД России допустил, что в результате атаки проамериканской коалиции в Сирии могли погибнуть пять россиян.