По данным собеседников Reuters, погибли от 80 до 100 человек, остальные были отправлены в пять военных госпиталей Москвы и Санкт-Петербурга. Военный врач из одного такого медучреждения рассказал агентству, что из 50 пациентов около 30% были серьезно ранены.
Атаман хуторского казачьего общества Ховрино, первый секретарь Всероссийской общественной организации «Поколение Победы» Евгений Шабаев заявил Reuters, что 14 февраля посетил восемь эвакуированных из Сирии раненых в Центральном военном госпитале Министерства обороны в Химках.
«Поймите, это режимный объект. Мне гулять там никто не позволил. Мне ребята сказали, что все хирургическое отделение забито, там лежат около 40–45 человек», — рассказал Шабаев.
Речь идет о сотрудниках частной военной компании, якобы пострадавших при авиаударе коалиции США в Сирии 7 февраля.
Кремль отказался признать этот факт и призвал журналистов не ориентироваться на сообщения СМИ как на первоисточники.
15 февраля МИД России допустил, что в результате атаки проамериканской коалиции в Сирии могли погибнуть пять россиян.
А куда пропал ботоксный предводитель? Туда же, как всегда?« ответить
поросенко то? бухает« ответить
Жаль что так мало.. Жаль жаль.. Мало мало... Но все равно рад« ответить
Лучшее место для русского мира - сырая гнилая могила!« ответить
не рой себе яму, а то туда и попадешь« ответить
Большинство уже разобралось, что и западные официальные лица говорят не то, что им приписывают украинские СМИ и либеральные помойки. И что FlightRadar не фиксировал полётов медицинских транспортных бортов ни за трупами, ни за ранеными (хотя несколько упоротых из последних сил продолжают утверждать, что «по всей России в госпиталях лежат сотни раненых») из Сирии в Россию.« ответить
И тут «рейтерс» публикует новую часть этого фейка, где рассказывает про «300 убитых и раненых», причём «согласно трём источникам, знакомых с ситуацией».
Ни один из источников при этом не называется.
Дальше «рейтерс», не сморгнув, рассказывают про некие «свыше ста человек потерь, понесённые российской армией на Украине в 2014 году». Вообще без малейших попыток доказать этот бред.
Продолжая этот поток наркоманской фантазии, уже «пять источников подтверждают», что «раненые были отправлены в четыре военных госпиталя».
И некий «доктор Московского военного госпиталя» (это какого?) «на условиях анонимности» якобы сообщил им, что «к ним поступило более пятидесяти раненых, из которых 30% тяжёлых».
И якобы их привезли на неких специально оборудованных медицинских самолётах, которых также никакой FlightRadar не зафиксировал (а вот атаку израильских самолётов на Сирию — зафиксировал).
«Доктор» также якобы сообщил, что «другой доктор» якобы летал в Сирию и рассказал ему, что «свыше ста погибших и двести раненых».
Дальше (на этом месте я сполз под стол) журналистка «Рейтерс» берёт интервью ни у кого-нибудь, а у целого «лидера локального парамилитарного подразделения казаков» Евгения Шабаева (кто не знает Женечку? Женю знают все!). И Женечка рассказывает, что он посещал раненых в госпитале в Химках, и что в Сирии воевали два подразделения «русских наёмников» (а где третье, Гиркин врал про три?!), общей численностью в 550 человек.
Ладно, поясняю шутку юмора для тех, кто в танке: Евгений Шабаев — это донецкий городской сумасшедший. А поскольку карательную психиатрию отменили, то он развил бурную деятельность и зарегистрировал на своё имя СВЫШЕ ТРЁХСОТ общественных организаций.
Так что он глава не только «казаческой парамилитарной организации», но и (записывайте) глава «Антифашистского антимайданного комитета», первый секретарь Общероссийской общественной организации «Поколение победы», самозванный представитель ОД «Донецкая республика» (им даже пришлось выпускать специальное коммюнике, где говорилось, что он не их представитель), «полномочный представитель ДНР в Москве» (половина Донецка офигела, когда он так представлялся), пяти разных «коммунистических партий» и ещё трёх сотен различных фейковых общественных организаций.
В разное время Шабабаев требовал суда над Путиным и отставки Зюганова, Захарченко и Плотницкого, многократно объявлял «окончательный слив Донбасса», ездил на поклон к Глазьеву, а когда его послали — яростно его «разоблачал», критиковал Хазина и Делягина за «прислуживание режиму», призывал слать матерные СМСки Старикову и многое другое. В общем, работал клоуном в цирке, в результате стал известен в качестве шизика далеко за пределами Донбасса.
И вот, нынче этот клоун — единственный названный и самый надёжный источник репортажа «Рейтерс». Facepalm. А я ещё когда-то считал их эталоном непредвзятой журналистики! O tempora! O mores!
Но я отвлёкся, а разговор у нас идёт про «анонимные источники», которые столь популярны у жёлтой прессы в последнее время.
У меня, например, есть восемь «анонимных источников», которые утверждают, что журналисты «рейтерс» убивают и едят арабских младенцев. Будем верить?
300!« ответить
Та ладно, какие 300, триста-тысяча-сто-милионов!